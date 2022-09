Ministros de la Corte son buenos abogados, pero no se les da defender al pueblo: AMLO

En la víspera de la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la prisión preventiva oficiosa, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió de nueva cuenta contra los ministros al señalar que son buenos abogados de los intereses creados, pero no se les da defender al pueblo.

“Creo que lo van a analizar bien y hay que tener confianza, incluso son muy buenos abogados, constitucionalistas, y son buenos abogados en general, la diferencia que tenemos con ellos es que no se les da mucho apoyar al pueblo, les cuesta trabajo ponerse del lado del pueblo.

“Pero eso no quiere decir que no sean buenos abogados, son muy buenos, nada más que no le tienen amor o no le tienen tanto amor al pueblo. Se fascinan con la defensa de los grupos de intereses creados, su mundo es el de los abogados, los fiscalistas, los lobistas de empresas extranjeras, no todos, desde luego, pero de que son buenos abogados, sin duda, vamos a esperar”, señaló el mandatario federal.

Esta mañana, el pleno de la Corte analizará la constitucionalidad de las reformas a las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.

El ministro Luis María Aguilar presentará su proyecto de sentencia en la que propondrá a sus pares declarar invalido el artículo 167, párrafo séptimo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y del artículo 5, fracción XIII, de la Ley de Seguridad Nacional, previa inaplicación del artículo 19, párrafo segundo, última parte, de la Constitución sobre la prisión preventiva oficiosa.

Al respecto, el presidente de la República consideró que si la Corte decide invalidar dicho artículo estarían traspasando la facultad del Poder Legislativo porque sería esta instancia la que debería impedir un violación a sus atribuciones.

“Yo creo que lo tendría que ver el Poder Legislativo, porque si se cancela el artículo entonces sí es una invasión abierta a la facultad del Poder Legislativo, no se estaría cumpliendo con el principio del equilibrio y la separación de Poderes, el Legislativo tendría que actuar.

“No creo, la verdad que se atrevan, porque es completamente violatorio de la Constitución, pero eso ya le correspondería al Legislativo, y nosotros defendernos para que no nos invadan, porque ya no sería la Suprema Corte de Justicia sino el supremo poder conservador”, afirmó.

El esquema de la prisión preventiva oficiosa ha sido uno de los pilares del gobierno federal. Durante esta administración se han incrementado las causales para imponer esta medida de manera automática.

