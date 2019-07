Mobike pierde permiso para operar en CDMX por falta de pago

Notimex.- La empresa de bicicletas Mobike deberá dejar de operar en la Ciudad de México por no realizar el pago de la contraprestación que voluntariamente ofertó, informó la Secretaría de Movilidad (Semovi).

“Paradójicamente, incluso con la salida de Mobike, van a haber más bicicletas de servicio compartido sin anclaje que las que hay hoy, y las que había autorizado la administración pasada”, destacó el titular de la dependencia, Andrés Lajous.

En su cuenta de Twitter, el funcionario subrayó que el gobierno capitalino capitalino estableció lineamientos de operación y técnicos, así como un procedimiento abierto y transparente que reconoció a quienes ya operaban “y abrió espacio para que operen nuevas empresas”.

En una tarjeta informativa, la Semovi detalló que la empresa Mobike participó en la primera fase del proceso para el otorgamiento de un permiso anual, en la que entregó un Manifiesto en el que aseguró que contaba con la solvencia económica para la prestación del servicio y recibió una constancia para la segunda etapa.

Posteriormente, el 11 de junio, en una sesión en la que participaron todas las empresas que obtuvieron la constancia de participación, Mobike presentó una oferta por 6 millones 240,000 pesos para operar con 2,400 unidades en la ciudad, es decir 2,600 pesos anuales por unidad en servicio, aunque la Semovi estableció un monto mínimo de 1,005 pesos por unidad.

El 13 de junio, se notificó por escrito a la empresa que había resultado en la combinación elegida junto con Jump y Dezba y debía realizar el pago correspondiente el 26 de junio antes de las 15:00 horas.

Mientras que las otras empresas realizaron el pago correspondiente, Mobike solicitó una ampliación del plazo, que se le otorgó con fecha máxima al 1 de julio.

No obstante, la empresa ingresó un recurso de amparo el 20 de junio, donde el juez le concedió la suspensión temporal e hizo del conocimiento a que contaba con cinco días para demostrar que contaba con la suficiencia presupuestaria.

“Al concluir estos 5 días el Juzgado Décimo Segundo de Distrito negó la suspensión definitiva del juicio de amparo 859/2019-VI, por lo que Mobike debía realizar el pago correspondiente, lo cual no sucedió”, destacó la dependencia.

Al no realizar el pago de la contraprestación que la misma empresa definió, no podrá operar pues no se le otorgará un permiso anual.

Para las unidades que no serán cubiertas por Mobike, la Semovi abrirá un proceso que permita a las empresas que participaron y acreditaron lo establecido en ambos avisos, incrementar su parque vehicular, lo que garantiza que la demanda sea cubierta y los usuarios de esta opción de movilidad puedan realizar sus traslados.

“Las bicicletas de Mobike dejarán de operar en la Ciudad de México hasta que se cubra el total de unidades de otras empresas que requiere la ciudad (4,800)”, destacó.

Además, mencionó la Semovi, en distintas ciudades, tales como Singapur y Manchester, Mobike ha detenido sus operaciones y anunció, en marzo de este año, que replegarían su operación en el resto del mundo para concentrarse en su país de origen, China.

