Mon Laferte admite que buscó impulsar canción que revela situación en Chile

La cantante chilena Mon Laferte admitió que mostrar sus pechos en la alfombra roja de los más recientes Grammy Latino fue en parte para promocionar su nuevo material de reguetón, ya que al hacer una canción con tinte más comercial tiene la misión de dar a conocer lo que está sucediendo en Chile.

“Antes de irme a los Grammy Latino yo sabía que tenía que estar presente y manifestarme(…) hicimos un reguetón para que toda la gente la escuche (…) Me daba miedo hacerlo, pero creo que es la única manera real de llamar la atención, obvio quería llamar la atención”, dijo la cantante a través de un video en redes sociales.

Hace unos días, Laferte llamó la atención en los premios Grammy Latino por mostrar el mensaje “En Chile torturan, violan y matan”, en su torso, el cual mostró desnudo en la alfombra roja.

La cantante señaló que preparó el material musical de protesta, en colaboración con ‘Guaynaa’, desde el baño del hotel donde se había hospedado, como parte de su preocupación por la situación que vive su país, donde las manifestaciones sociales han sido reprimidas por la policía.

“Estoy aquí en Las Vegas y me siento como la mierda viendo cómo en Chile se llevan detenidos a los niños. Siento impotencia, me duele el alma, me siento tan tonta estando acá”, denunció la artista en sus redes sociales. Explicó que el objetivo de “hacer un reguetón” es que su protesta llegue a más personas.

“Todo lo que está pasando en Chile se tiene que saber en el mundo”, reiteró.

El acto de Mon Laferte en los Latin Grammys no constituye la primera vez que critica las decisiones y actuar del gobierno chileno contra la población, pero sí refleja una radicalización de la cantante en su tono, además de aprovechar la resonancia mundial del certamen musical.

