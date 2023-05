Monreal defiende las reformas aprobadas en sede alterna del Senado: ‘son legales’

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que las más de 20 reformas avaladas en fast track por Morena y sus aliados la noche del pasado viernes y madrugada del sábado en una sede alterna del Senado fueron aprobadas legalmente al seguir el trámite legislativo.

“Todas son legales, constitucionalmente, todas siguieron el trámite formal, a todas se abrió el mismo procedimiento. Jurídicamente es impecable el procedimiento”, dijo ante señalamientos de que fue desaseado el procedimiento para avalarlas.

El coordinador morenista aseguró que la aprobación de las reformas cumplieron con el procedimiento legislativo, por lo consideró que no habrá vía para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las invalide; esto porque los legisladores de la oposición ya anunciaron que presentarán controversias constitucionales contra estas reformas ante el máximo tribunal constitucional.

Al hablar sobre la licencia que se aprobó ese mismo viernes a la senadora Claudia Balderas, quien se encontraba de viaje, y la toma de protesta a su suplente para que estuviera presente en la sesión en la Antigua Casona de Xicoténcatl, Monreal señaló que los trámites de licencia y después incorporación de la legisladora estuvieron apegados a la legalidad.

Explicó que la senadora morenista pidió licencia el 28 de abril, después de cumplir con su participación en la delegación mexicana en la Reunión Parlamentaria México-Unión Europea en Bruselas, Bélgica, por lo que dijo que el 29 de abril ya no tenía funciones.

“Está bien cuidado legalmente (el trámite). No hay problema, ella ya no cumplía función oficial, como se los digo, ya había culminado su encargo oficial y por tanto ella decidió pedir licencia el 29, porque no alcanzaba a llegar (a México)”, indicó el coordinador, quien aseveró que la ley no impide que un senador pida licencia por un día o por horas.

