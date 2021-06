Monreal pide a SCJN aclarar si Cabeza de Vaca tiene fuero o no

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que resuelva el caso del gobernador Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien tiene una orden de aprehensión por presuntos delitos.

“Tamaulipas está descompuesto, no hay orden ni dirección. Es urgente que la Federación atraiga el asunto, como ya lo solicitó el presidente, pero no bastaría con eso, porque hay una crisis institucional en Tamaulipas, provocado por la indefinición de la Corte, que aún no resuelve, después de varias semanas, el status jurídico de la inmunidad procesal del gobernador; y porque hay una parálisis institucional en aquel estado”, dijo el morenista.

El líder de Morena dijo que la SCJN debe aclarar si el mandatario de Tamaulipas tiene o no inmunidad, pues dijo que el “vacío en la interpretación constitucional” que dejó la resolución del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, no se han podido ejecutar las órdenes de aprehensión que hay contra el mandatario estatal.

Lee: No traicioné a Morena en Cuauhtémoc: Ricardo Monreal

“Por esa interpretación del ministro de la Corte y que se aceptó un recurso de reclamación de la Fiscalía (General de la República) contra esa decisión para que aclarara el alcance de la resolución, y tiene cuatro semanas la Corte sin resolver, cuando en Tamaulipas, los bárbaros están destruyendo todo”, declaró.

Al ser cuestionado si buscará nuevamente la desaparición de poderes en Tamaulipas una vez que se pronuncie la SCJN, respondió “ya en ese caso hay dos vías: se cumplimenta la orden de aprehensión y el órgano Legislativo del estado nombra gobernador interino, porque es un problema de una crisis que está viviendo Tamaulipas, es una crisis institucional”.

Además, expresó su pésame a los familiares de las 14 personas que perdieron la vida en el ataque de grupos armados en Reynosa, Tamaulipas.

Suscríbete a Forbes México