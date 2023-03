Morena se está apoderando del INE con su ‘plan C’, acusa Ricardo Anaya

En un nuevo video semanal grabado desde Estados Unidos, el panista Ricardo Anaya acusó que Morena busca apoderarse del Instituto Nacional Electoral (INE) con un “plan C”, consistente en poner a 4 nuevos consejeros leales.

Tras criticar el “acarreo” de miles de personas para el mitin del pasado 18 de marzo encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México, el panista afirmó que eso sirvió como distracción para que la ciudadanía no vea lo que pasa en el proceso de selección de nuevos consejeros del INE.

“Morena se está robando al INE con una nueva triquiñuela, ya están en el plan C”, dijo Anaya. “Su plan A era la reforma constitucional para destruir al INE, no tuvieron los votos, no funcionó. El plan B fue la reforma a las leyes secundarias, ya también se les complicó porque lo puede echar abajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero mientas algunos ya andan celebrando, bajaron la guardia, discutiendo sobre la marcha de ayer (sábado), Morena ya echó a andar el plan C, que consiste simple y sencillamente en tomar el control del INE”.

El candidato presidencial del PAN en 2018 y quien busca competir de nuevo en los comicios de 2024 mencionó que que desde la Cámara de Diputados, Morena está haciendo un “verdadero cochinero” y “trampas verdaderamente vulgares” para poner en el Consejo General del INE a su propia gente.

“Primero tomaron el control del Comité Técnico de Evaluación. Son las 7 personas que hacen los exámenes para definir quiénes serán los nuevos consejeros. Ya con el control de ese Comité, hicieron trampa al calificar los exámenes. De las 508 personas que hicieron examen, el que mejor calificación sacó de todos, no fue una profesora o un profesor universitario que lleva toda la vida estudiando la materia electoral, no. La mejor calificación se la sacó el que hasta hace unos días era el representante de un partido político en el INE. ¿De qué partido? El representante de Morena””, dijo Anaya en referencia a Jaime Miguel Castañeda Salas.

No obstante, este último no fue representante de Morena ante el INE, sino coordinador de asesores del partido ante el órgano electoral. Además, Anaya tampoco mencionó que esta persona ya fue descartada en la lista del Comité Técnico de Evaluación para avanzar en el proceso; si bien, sí hay personas cercanas al partido en el poder.

“Con unas trampas enormes ya eliminaron a más de 400 y quedan 92 finalistas, pero ahí viene la trampa mayor: 20 de esos son 100% leales a Morena. Entonces el paso final y de mí te acuerdas, esto va a pasar en unos días, es que van a escoger esos 20 nombres que son 100% de Morena, y los van a dividir en cuatro grupos de 5”, explicó.

“Imagínate cuatro cajitas. Cada cajita va a tener adentro 5 papelitos, es decir el nombre de 5 personas. ¿Y cuál crees que es el último paso? Por sorteo van a sacar un nombre de cada cajita y dicen los de Morena que eso asegura, que eso garantiza que va a ser a la suerte. Creen que somos idiotas. Resulta que todos los nombres adentro de las cajitas van a ser gente de Morena”, advierte Anaya.

En efecto, si no hubiera acuerdo para aprobar con dos terceras partes de la Cámara de Diputados a los cuatro nuevos consejeros del INE, incluida a su próxima presidenta, los legisladores pueden optar por la insaculación de nombres y si no lo hacen ellos, la Suprema Corte de Justicia puede realizar esa insaculación.

“Si desde ahorita hacen trampa para elegir a los consejeros, ¿qué podemos esperar que hagan en las elecciones?”, cuestionó Anaya. “Le tienen tanto miedo a perder, que están dispuestos a hacer lo que sea para controlar al árbitro”.

Ante esto, el panista, quien se encuentra en un proceso legal por la acusación de recibir sobornos para aprobar la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pidió a la ciudadanía seguir defendiendo al INE y denunciar las “trampas” de Morena.

