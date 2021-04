Morena se hace presente en debate para el gobierno de Guerrero

Sin el abanderado de Morena para el gobierno de Guerrero se realizó el primer el debate, en el que los contendientes se encargaron de hacer presente a Félix Salgado y al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Morena quiere engañarte otra vez (…) Vamos por un Guerreo seguro, que haya más inversiones, que vengan más turistas. Vamos juntos y sin miedo, sin titubeos ¡A huevo que sí se puede”, dijo la candidata por el PAN, Irma Lilia Garzón!

La panista también señaló en varias ocasiones que Guerrero necesita atención y no de las ocurrencias del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pedro Segura, candidato del PT y PVEM, pidió no criticar a Morena ni al presidente López Obrador, porque no se encontraban en el debate y no se podían defender.

“Le mando un saludo afectuoso Félix Salgado que debería estar ahí, que por la mafia del pode no pudo estar. Dios sabe cómo están las cosas”.

En varias participación, el contendiente defendió al mandatario federal. “Esto ya es un problema personal. Si esa persona no está presente, no hay que mencionarlo”.

Entre las propuestas que hicieron los contendientes y en las que coinciden es mejorar los salarios y prestaciones a los cuerpos policiacos; así como tener reuniones diarios con el Gabinete de Seguridad.

Los otros candidatos participantes fueron Dolores Huerta, del Partido Encuentro Solidario; Ambrocio Guzmán, de Redes Sociales Progresistas; Manuel Negrete, de Fuerza por México, y Ruth Zavaleta, de Movimiento Ciudadano, y Mario Moreno Arcos de la coalición del PRI-PRI.