Motores y corazones, las revoluciones únicas del Hermanos Rodríguez: Valtteri Bottas

Valtteri Bottas ha sido uno de los bendecidos en el Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1 con tres podios. Su paso es confiado, y aunque ha tenido altibajos en su campaña con su nueva escudería, confía en las bondades técnicas que el Autódromo Hermanos Rodríguez ofrece y que le han hecho poseer podios en sus pasadas ediciones.

Aunque reconoce que es uno de los circuitos más demandantes de la temporada por su altitud y dificultad técnica, el finlandés se siente seguro y contento de estar de nuevo en México, de sentir a su afición y con el claro objetivo de tratar de mantener el buen paso con Alfa Romeo en lo que resta de la campaña.

En el marco de la segunda edición del foro “KIO Think & Transform”, realizado en la Ciudad de México y que contó con la presencia del equipo de la escudería Alfa Romeo, Forbes México pudo charlar con uno de los pilotos más destacados del máximo circuito automotriz.

—Faltan pocos días para el Gran Premio de México. Es un circuito muy técnico en parte por la altitud de la Ciudad de México, lo sabes muy bien, ganaste la pole position el año pasado. ¿Podrías hablarnos de tu preparación previa para este circuito en particular? ¿Es diferente a otros?

—Es genial estar en México. Es una carrera superenérgica y llena de pasión por parte de los aficionados mexicanos y como pista es un gran desafío por sus condiciones de agarre lento debido a la altitud, por lo que tiene menos aire, menos carga aerodinámica y algunas secciones son bastante sinuosas y técnicas.

Así que también es una de las pistas más difíciles del calendario, pero me gusta. Siempre es un desafío y siempre construyes mucho a través de las sesiones de práctica, aprendes mucho en cada vuelta, y luego te vuelves más y más rápido hasta la calificación y luego la carrera, me gusta. En general es una buena carrera, y normalmente es un circuito bastante entretenido.

—¿Cómo se vive el ambiente en el circuito Hermanos Rodríguez, se pasa por un estadio lleno, con mucha afición vitoreando. Sabemos que estás muy concentrado mientras conduces, pero ¿cómo experimentas esa atmósfera desde el automóvil?

—Sí, ese último sector en la pista del Gran Premio de México es algo único. Realmente no tienes ese tipo de sección en ninguna otra pista. Entonces se siente como estar en el estadio y casi puedes sentir la energía de la gente y he sido muy afortunado de haber estado en el podio tres veces y creo que la emoción de la gente es realmente genial.

—Después de las pruebas de los nuevos neumáticos Pirelli en el Gran Premio de Austin, ¿cuáles son los cambios que percibes en estos prototipos para el próximo año, hay algo que destaque?

—Han estado planeando reducir las temperaturas generales porque creo que eventualmente la F1 quiere deshacerse de Top Line por completo. La temperatura es más baja en la salida y se necesitan más vueltas para calentar los neumáticos como una o dos. Pero una vez que alcanzan la temperatura, en realidad, es una sensación muy similar a la del neumático de este año. Así que creo que todavía habrá algunos desafíos con el calentamiento hasta llegar al 10. Entonces, en realidad para mí, se sintió muy pronto. Los neumáticos de este año creo que han sido un buen paso desde el año pasado.

—¿Podrías hablarnos de tu primera temporada con Alfa Romeo? ¿Cómo ha sido tu experiencia, los aprendizajes y los retos?

—La temporada empezó muy fuerte para nosotros, estuvimos puntuando en las primeras carreras todo el tiempo y sobre todo con los dos coches y ahora ha habido algunas dificultades que hemos estado enfrentando como de confiabilidad por lo que no pude terminar muchas carreras. Pero ahora he tenido un mejor rendimiento gracias a algunas mejoras en el auto, entonces ha sido un periodo de estar un poco arriba y un poco abajo, pero en general lo he disfrutado bastante.

Es un tipo diferente de papel para mí, parece que lo he tenido en el pasado, siento que tengo un poco más de responsabilidad, lo cual disfruto.

—Sé que tienes un gusto particular por el ciclismo. Sabemos que eres muy competitivo, ¿Te gustaría competir algún día en este deporte luego de la F1?

—Me encanta desafiarme a mí mismo y estar en una bicicleta es una excelente manera de hacerlo, algunas de las carreras comienzan casi al mismo tiempo con el ciclista profesional con el que puedes compararte y es fácil apoyarlo para relacionarte con los profesionales. Pero obviamente mi tiempo es de la Fórmula 1 y es lo número uno, lo que me encanta hacer. Pero sí, seguro que el ciclismo siempre va a ser parte de mi vida e incluso las carreras, algún día, tal vez, tenga más tiempo para ello.

—Si pudieras elegir cualquier era en la historia de la F1 como piloto, ¿cuál sería y por qué?

—Elegiría los años 90 porque fue cuando comencé a seguir la F1 y los autos eran un poco más livianos, el sonido del motor era algo increíble y las carreras eran geniales de ver. Probablemente regresaría a los 90 si pudiera regresar en el tiempo.

* * *

KIO Networks llevó a cabo por segundo año consecutivo el foro “KIO Think & Transform”, un espacio de diálogo con líderes de las grandes empresas en México que compartieron su experiencia en la adopción de diversas tecnologías para continuar con su aceleración digital y así, asegurar el éxito de sus negocios.

Este año, el tema fue Business acceleration in a slowed-down world, en el que también participaron startups que compartieron su experiencia en innovar y adaptarse a las necesidades de sus clientes, así como mejores prácticas con las que cambiaron de velocidad para transformarse en empresas consolidadas.

Se contó con la participación de empresas distinguidas en transformación digital como: BIVA, Coppel, INTERprotección, Cinépolis y LinkedIn.

Startups como Jüsto y Runa, explicaron cómo han cambiado las reglas dentro del emprendimiento, gracias a la adopción de nuevas tecnologías como la automatización, analítica avanzada e inteligencia artificial.

