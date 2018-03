Movimiento Ciudadano invita a Mancera a unirse a sus filas

El Frente Ciudadano por México, conformado por los partidos PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, pidió a Miguel Ángel Mancera ser parte de la campaña de Ricardo Anaya.

La invitación es sólo para acompañar los trabajos de campaña presidencial, por lo que se descartó que el Jefe de Gobierno pueda ocupar un lugar en el senado.

Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, dijo que la coordinadora de la coalición Por México al Frente tomó la decisión de invitar a Mancera para que se incorpore a las tareas de campaña.

Por su parte, Manuel Granados, presidente del PRD, reconoció la labor de Mancera al frente de la Ciudad de México. aunque dijo que la tarea de Jefe de Gobierno es de tiempo completo y que deberá renunciar a su cargo.

“Esperamos que Mancera, de tiempo completo se sume a los trabajos para fortalecernos, para ayudar para generar esta presencia del mensaje del gobierno de coalición de tiempo completo”, destacó Granados.

Ayer, Miguel Ángel Mancera dijo que no dejaría su cargo como jefe de Gobierno de la Ciudad de México hasta escuchar algún planteamiento concreto de la coalición Por México al Frente para buscar un escaño en el Senado.

“Hoy, no hay nada concreto, ningún planteamiento, que me lleve a tomar la decisión de dejar el gobierno. A mí me interesa el proyecto de gobiernos de coalición, no el cargo”, insistió el mandatario capitalino en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

