Muere a los 78 años el creador de la figura de LEGO

Notimex.- El danés Jens Nygaard Knudsen murió a los 78 años de edad en la localidad de Hvide Sande, al oeste de Dinamarca, con un legado repleto de imaginación detrás de su creación, la famosa figura de LEGO, confirmó el viernes el Vicepresidente de diseño de la empresa, Matthew Ashton.

El inventor de uno de los juguetes más famosos del mundo falleció el miércoles de esclerosis lateral amiotrófica después de haber permanecido hospitalizado durante una semana, según detalló este sábado su colega Niels Milan Pedersen, citado por Le Monde.

Extremely sad news : Jens Nygaard Knudsen (the orginal creator of the #LEGO Minifigure) passed away this week! While I never met Jens, what he created played such a huge part of my childhood as well as for many other millions of kids around the world. 1/2 pic.twitter.com/xAUJUUpBg3

