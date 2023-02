Muere el compositor Burt Bacharach a los 94 años, aquí algunos hitos de su carrera

El compositor Burt Bacharach, cuyos éxitos como “Close to You”, “Do You Know the Way to San Jose” y “Raindrops Keep Fallin’ on My Head” ofrecieron una suave banda sonora alternativa al rock and roll en las décadas de 1960 y 1970, murió a la edad de 94.

Aquí hay algunos datos sobre Bacharach para conocer la importancia de su legado musical.

Bacharach, junto con el letrista Hal David, compuso canciones tan memorables como “Walk on By”, “Raindrops Keep Fallin’ On My Head” y “What the World Needs Now”.

Las canciones de Bacharach se convirtieron en éxitos para todos, desde Dionne Warwick hasta los Carpenters. Ni rock ‘n’ roll ni pop estrictamente, las canciones llenaron la radio de los EE. UU. y aparecieron en películas importantes.

Bacharach escribió más de 500 canciones, grabadas por más de 1200 artistas. Él y David tuvieron 30 éxitos Top 40 solo en los años 60.

“Close to You” y “Be Aware” en un medley inolvidable junto a Barbra Streisand.

Las esposas de Bacharach incluyeron a la también compositora Carole Bayer Sager y la actriz Angie Dickinson.

Nacido como Burt Freeman Bacharach en Kansas City, Missouri, el 12 de mayo de 1928, aprendió a tocar el piano después de que su familia se mudara a Nueva York.

Bacharach estuvo en el ejército desde 1950 hasta 1952, pero en lugar de usar uniforme militar en la Guerra de Corea, usó un esmoquin y tocó el piano en clubes de oficiales en todo Estados Unidos.

Después, trabajó en clubes de Nueva York y se convirtió en pianista y arreglista de cantantes como Marlene Dietrich, Vic Damone, los hermanos Ames, Polly Bergen y Paula Stewart, quien se convirtió en su primera esposa. Eventualmente, decidió que podía escribir mejores canciones que las que se presentaban a los cantantes para los que trabajaba.

