Mujeres Poderosas 2024: ‘Me trataron de loca por haber rechazado medio millón de dólares: Martha Debayle

Martha Debayle, empresaria y conductora de radio, aseguró que la mejor decisión de su vida fue haber rechazado medio millón de dólares por el 80% de las acciones de BBMundo, cuando no valía nada y el mundo vivía la crisis de las punto com.

“Cómo yo soy una persona muy educada, le dije no muchísimas gracias a una empresa trasnacional”, dijo durante el Foro Mujeres Poderosas 2024, organizado por Forbes México.

“Obviamente no tengo una maestría en Harvard, no tengo una licenciatura en Administración de Empresas ni soy economista ni financiera, pero la tripa dijo absolutamente no a la oferta de compra de BBMundo”, manifestó.

“Lo que me decían mis amigos, que sí tenían carrera y sí tenían maestría, que estaba totalmente loca y cómo había dejado ir esa gran oportunidad, cuando nadie estaba invirtiendo en negocios como el mío. Y sus dudas empezaron a ser las mías y me cuestionaba si había hecho lo correcto: ‘Tienen razón, a lo mejor estoy loca’. Pero en mi tripa yo siento que es lo que debo de hacer. Y todo fue éxito”, compartió.

“Yo creía en BBMundo, estaba comprometida con este proyecto y estaba comprometida con la generación de contenido y educación, pues instintivamente sabía que esto podía convertirse en una cosa para la que no nació para ser”, afirmó.

“Qué felicidad es estar aquí, hace 6 años estuve en el mismo foro Forbes y ahora me estaban contando que un video que está en YouTube tiene más de 6 millones de views, y es uno de los más vistos en la historia de los foros Forbes México”, expresó la presentadora nicaragüense.

“Eso significa que está obsesión de compartir conocimiento sí sirve, porque al final el orgullo y honor compartir con otras extraordinarias mujeres que han hecho cosa increíbles con su vida y han tocado corazón a las demás”, expresó.

Agregó que el mejor regalo que se pueden dar las mujeres es contar sus historias y compartir la verdad para que todas sepan que no están solas, y que no son las únicas ni tampoco son las últimas.

“En 2000 estaba recién divorciada con dos hijas menores de edad, trabajaba medio tiempo con un sueldo paupérrimo y estaba contenta, porque estaba creando algo en lo que creía que ayudaría a transformar la vida de los demás y dónde podía ser exitosa”, declaró Debayle.

“Ese algo se llama Media Marketing Knowledge Group, pero en aquel entonces se llamaba BBMundo.com y era una plataforma de generación de contenido para padres y madres muy pequeños”, dijo una de las 100 mujeres en la lista de los Mujeres Poderosas de Forbes México.

Actualmente la compañía cuenta con 7 productos: bbmundo, MOI, The Beauty Effect con Eugenia Debayle, Marthadebayle.com, Marha Debayle Home, así como Martha Debayle Beauty Tech.

Recordó que hace más de 25 años había libros para aprender a cuidar bebés, “o a veces le preguntabas a tu mamá o la nana por la falta de generación de contenido existente hoy”.

“A mí pareció después de haber recibido un fax que nos llegó de los bbtips: si era buena idea echarle chile en el pezón para quitarle la chichi al bebé”, expresó.

“Por eso todos estamos en terapia a los 30 años, porque estamos traumados. En ese momento había mucha falta de información y así nació el BBMundo.com”, añadió.

Martha Debayle explicó que ganaba 7,000 pesos al mes, por lo que comenzó a vender y ‘sobornar’ con pizza a un diseñador web, un gráfico y un programador para que le dieran vida al BBMundo.com.

“Cuando apenas empezaba en el mundo de negocios con ganancias, era el boom del internet y llegó una compañía trasnacional, que está en todas partes del mundo, y me ofreció comprarme el 80% del negocio por medio millón de dólares”, dijo.

“En ese momento vivía con mi madre, con dos hijas y ganando 7,000 pesos al mes, así como no hice la carrera de diseño gráfico, me salí en el tercer semestre desquiciada de hacer palitos y dibujos, y me dedique hacer lo que amo como la radio”, manifestó.

“Cuando alguien te ofrece medio millón de dólares por algo que no tiene valor, la tentación de sucumbir es muy grande y sintiéndote minúsculas”, dijo.

“Mi mamá preocupada por mi futuro y me hacen una oferta de medio millón de dólares, cuando me lo dijo y salen de su boca esas palabras, y le dije: ‘No’. Y viendo me dijo que no podía dar crédito, que yo en esa situación y cuatro meses antes habían quebrado la Bolsa y las punto com estaban tronando rechazara medio millón de dólares”, concluyó.

