Mujica y opositores aseguran que en Venezuela ‘hay dictadura’

En el crisol de economías ‘emergentes’ de latinoamérica, Venezuela sigue siendo el foco de la discordia y de desacuerdos, más que nada políticos y algo de eso surge en la región del Río de la Plata, donde Uruguay vuelve a estar en el centro de la mirada, ya que son varios los que aseguran en ese país, que en la ‘república bolivariana’ existe una declarada aunque no menos reconocida ‘dictadura’.

Principalmente, por las críticas recibidas por su primer mandatario, Tavaré Vázquez, quien de acuerdo a lo revelado por Infobae, ha sido cuestionado por su postura ‘light’ hacia la conducción actual de ese país y quienes han marcado diferencia de ese discurso fueron varios funcionarios del Frente Amplio, entre ellos el ex jefe de Estado José “Pepe” Mujica.

“Es una dictadura, sí. Y en la situación que está no hay otra cosa que dictadura (…) Pero dictadura hay en Arabia Saudita, con un rey absoluto. Dictadura hay en Malasia, matan 25 tipos por día. Y la República Popular China, ¿qué me dicen?”, expresó el ex presidente a la salida de un encuentro con militantes del Movimiento de Participación Popular (MPP), en declaraciones a Radio Universal.

En esta línea, quien se pronunció en esa línea fue Daniel Martínez, candidato oficialista para las elecciones del próximo 27 de octubre en el país del ‘medio y medio’, quien hasta hoy cada vez que era consultado sobre el tema evitaba definir de esa manera al régimen de Nicolás Maduro.

Mesurado y con la misma calma dominical montevideana, subrayó “para la izquierda el tema de los derechos humanos debe ser siempre un imperativo ético”, en su cuenta de Twitter.

Si, compañero Danilo, para la izquierda el tema de los derechos humanos debe ser siempre un imperativo ético.

El informe Bachelet es lapidario respecto a Venezuela y se trata de una dictadura. Hay que seguir trabajando en una salida negociada y que el centro sean los venezolanos. — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) July 28, 2019

A su vez, no tan pirotécnico, agregó que “el informe Bachelet es lapidario respecto a Venezuela y se trata de una dictadura. Hay que seguir trabajando en una salida negociada y que el centro sean los venezolanos”.

Martínez se suma así a los dichos del actual ministro de Economía del país, Danilo Astori, quien en entrevista radial el funcionario fue consultado sobre la polémica postura del gobierno de Vázquez, quien se resiste a considerar al gobierno de Maduro como una dictadura.

“A mí no me cuesta nada: lo de Venezuela es una dictadura, y es una dictadura tremenda, con impactos humanitarios muy graves”, respondió, sin tapujos.

“Así como digo esto digo también que valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho nuestro gobierno por evitar lo peor, porque hay cosas peores que esta, y las peores son el baño de sangre, en primer lugar”, añadió el titular de Economía, quien sostuvo que no busca un conflicto “ni para Venezuela, ni para ningún país en el mundo”.

“No quiero que a Venezuela llegue el uso de la fuerza con las consecuencias tremendas que eso podría tener. Por eso es que valoro el sacrificio que significa el hacer un esfuerzo tan grande por resolverlo por vías pacíficas”, indicó.

