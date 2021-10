Biden se reúne con Macron y califica de ‘torpe’ el acuerdo de submarinos con Australia

Reuters.- El presidente Joe Biden calificó el viernes de “torpe” la actuación del gobierno de Estados Unidos, durante su primera reunión con el presidente francés Emmanuel Macron desde que estalló una crisis diplomática el mes pasado por un pacto de seguridad de Estados Unidos con Gran Bretaña y Australia.

Biden aprovechó la reunión en la cumbre del G20 en Roma para tratar de pasar la página a la tensión entre cercanos por la alianza de seguridad entre Estados Unidos y Australia, conocida como AUKUS, y que también incluye al Reino Unido.

El pacto canceló en la práctica un negocio de Francia de 2016 para vender submarinos a Australia.

La decisión de Estados Unidos de negociar en secreto un nuevo acuerdo provocó la indignación de París. Francia retiró temporalmente a su embajador de Washington, canceló una gala en la capital estadounidense y funcionarios acusaron a Biden de actuar como el expresidente Donald Trump.

“Creo que lo que pasó fue, para usar una frase inglesa, lo que hicimos fue torpe. No se hizo con mucha gracia”, dijo Biden. “Tenía la impresión de que habían ocurrido ciertas cosas que no habían ocurrido (…) pero quiero dejarlo claro: Francia es un socio extremadamente, extremadamente valorado -extremadamente- y una potencia por sí misma”.

Biden también dijo que Estados Unidos no tiene un aliado más antiguo y leal que Francia y que no hay ningún lugar en el mundo donde Estados Unidos no pueda cooperar con Francia.

“Tenía la impresión de que Francia había sido informada mucho antes de que el acuerdo no iba a salir adelante. Yo, sinceramente, no sabía que no lo habían hecho”, dijo Biden a Macron.

Macron dijo que su reunión con Biden era “importante” y que era esencial “mirar al futuro”, mientras su país y Estados Unidos trabajan para arreglar las cosas.

“Lo que realmente importa ahora es lo que haremos juntos en las próximas semanas, los próximos meses y los próximos años”, dijo Macron.

Biden y Macron se reunieron en la Villa Bonaparte, la embajada francesa ante el Vaticano, lo que según un diplomático francés fue una importante muestra de buena voluntad por parte del presidente de Estados Unidos.

“Es un gesto importante”, dijo el diplomático francés, añadiendo que Estados Unidos reconoció que subestimó el impacto de sus acciones.

