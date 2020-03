Vargas Llosa cuestiona a China por manejo de coronavirus, el gigante asiático se molesta

Notimex.- La embajada de China en Perú se manifestó en contra de la columna publicada por el escritor peruano Mario Vargas Llosa el sábado 13 de marzo, donde cuestionaba al gobierno chino por su manejo de la información respecto al coronavirus.

En la respuesta de la embajada se advierte la molestia. Desde el primer punto se reitera que la Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó a no promover prejuicios, pues no se ha comprobado cuál es el origen del virus que tiene en crisis a la mayor parte del mundo.

“China ha tomado activamente la responsabilidad internacional, compartiendo en primera instancia los datos con los demás países.

“El pueblo chino también ha demostrado su gran sentido de responsabilidad y disciplina, haciendo grandes esfuerzos y sacrificios, para encerrar el virus en su epicentro, ganando tiempo para que los otros países se preparen”, dice el comunicado oficial de la embajada.

Esto en respuesta al cuestionamiento del escritor peruano en el que afirma que si China fuera un país de libre mercado y no una “dictadura”, la información sobre la enfermedad no se hubiera ocultado y se habría podido responder más rápidamente.

“No sabemos qué contribuciones ha hecho el Sr. Vargas Llosa para el combate contra el Covid-19 tanto en Europa como en el Perú. Mientras que China está haciendo todo lo posible para brindar su apoyo y ayuda”, afirmó la embajada antes de garantizar que respetan el derecho a la libertad de expresión, pero que no aceptarán difamaciones ni estigmatizaciones.

También cuestionó que si el autor de La ciudad y los perros, La Fiesta del Chivo y La guerra del fin del mundo no está dispuesto a colaborar, que “al menos no difunda opiniones irresponsables y prejuiciosas que no sirven para nada”.

Poco después del comunicado oficial y según medios como Clarín, la activista tibetana Tsering Woeser difundió en redes sociales que los libros de Vargas Llosa estaban desapareciendo de las librerías virtuales de China, por lo que llamó a que se compraran masivamente.

El premio Nobel de Literatura 2010 es el escritor latinoamericano que cuenta con la mayor cantidad de traducciones en el país asiático, en donde incluso se ha publicado su obra completa.

