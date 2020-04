Desplome petrolero es ‘muy doloroso, pero no puede durar mucho tiempo’: analistas

En un hecho sin precedentes, los contratos de futuros de petróleo de Estados Unidos que vencen en mayo cerraron con un récord histórico de menos 37.63 dólares por barril, es decir, lo que arrastró a la baja a las acciones mundiales.

Mientras los inversionistas buscan la seguridad de la deuda gubernamental estadounidense y huyen de estos contratos, los especialistas reaccionaron a esta situación, destacando que este movimiento es “muy doloroso, pero no puede durar mucho tiempo” y que la demanda no regresará en el corto plazo.

Los futuros del crudo WTI para mayo tocaron un nivel nunca visto y cerraron el día en -37.63 dólares por barril o una pérdida de 55.90 dólares frente a la sesión anterior. En el peor momento, se negociaron en -40.32 dólares.

DAVID WINANS, INVESTIGADOR DE PGIM.

“Con el movimiento de precios de hoy (lunes), el petróleo parece estar botando un cálculo renal. Un movimiento muy doloroso, pero no puede durar mucho tiempo, ya que los productores están cerrando pozos en estos momentos”.

“El ‘impacto de oferta’ por el colapso de (el pacto de reducción de bombeo) OPEP+ en marzo fue realmente un espejismo; es el impacto en la demanda del Covid-19 el que está abrumando todo. Finalmente, el camino para los precios del petróleo seguirá la senda de ese virus. Hasta que la demanda muestre alguna señal de la vida, los precios del petróleo probablemente se mantendrán con soporte vital”.

KEVIN FLANAGAN, ESTRATEGA DE WISDOMTREE ASSET MANAGEMENT, NUEVA YORK

“Lo que el mercado de la energía está diciendo es que la demanda no regresará en el corto plazo, y hay un exceso de oferta. Por lo general, al crudo se le vería como un indicador de inflación, pero de repente se convirtió en uno de actividad económica. Este descenso de precios puede ser bueno si significa que más personas van a las estaciones de servicio, pero eso requiere que la gente salga”.

“Es difícil determinar dónde se está enfocando el mercado en esto. El petróleo está bajando hacia cero y las acciones han bajado. Pero el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años esencialmente no ha cambiado. Hay tantos factores que los precios del petróleo no parecen estar provocando grandes movimientos de los rendimientos (del Tesoro). La gente generalmente se refiere a las caídas de precios en las gasolinerías como recortes de impuestos, pero el mercado del Tesoro dice que solo nos quedaremos quietos”.

SCOTT SHELTON, ESPECIALISTA EN ENERGÍA, UNITED ICAP

“El mercado ahora está entendiendo cuál es el verdadero significado de tasas de operación ultra bajas en refinerías, los arbitrajes de mezcla abiertos y los tanques llenos. No hay oferta para el WTI de mayo ya que no hay comprador y aún no hemos visto una reducción significativa del suministro en Cushing para compensar eso.”

El consenso de los analistas del mercado petrolero es que el reciente acuerdo entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y grandes extractores conocido como OPEP+ es insuficiente ante las vastas existencias de crudo.

Los mayores productores petroleros mundiales acordaron un recorte de bombeo de 9.7 millones de barriles por día (bpd) en un intento por tener bajo control la oferta mundial mientras se hunde la demanda, pero la baja no comenzará hasta mayo.

La diferencia entre el contrato de crudo West Texas Intermediate (WTI) de mayo que vence y el próximo contrato de junio se amplió a un récord de más de 22 dólares por barril.

El WTI, el crudo de referencia para el mercado americano, ha sido afectado en particular debido a la saturación del almacenamiento en Cushing, Oklahoma. A esa saturación se agrega que las refinerías tampoco están trabajando de manera veloz, señaló Sukrit Vijayakr, analista de Trifecta Consultans, en declaraciones a Gulf News.

