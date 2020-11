Facebook borra el grupo ‘Stop the Steal’; reunió a 365 mil con la acusación de Trump

Reuters.- Facebook informó este jueves que removió un grupo público de partidarios del presidente Donald Trump que promovía informaciones falsas sobre fraude electoral, con una retórica violenta y que organizó protestas contra la afirmación sin fundamentos de que los demócratas intentan “robar” la elección de Estados Unidos.

El grupo creció rápidamente a más de 365,000 miembros el jueves, un día después de que fue creado.

El grupo “Stop the Steal” (“Paren el robo”), creado por la organización conservadora sin fines de lucro Women for America First, pide “botas en terreno para proteger la integridad del voto”.

En momentos en que aumentan las tensiones, unos 200 partidarios del presidente republicano, algunos armados con fusiles y pistolas, se reunieron el miércoles afuera de la oficina electoral en Phoenix, Arizona, luego de rumores infundados de que los votos no estaban siendo contados.

En Detroit, funcionarios impidieron que unas 30 personas, en su mayoría republicanos, ingresaran al centro de recuento de votos debido a afirmaciones infundadas de que el conteo en Michigan era fraudulento.

Es normal que en las elecciones estadounidenses los estados cuenten los votos durante días, o incluso semanas, después de que finaliza la votación. Expertos en elecciones dicen que el fraude es muy poco común en las votaciones estadounidenses.

Trump y republicanos de alto perfil han difundido afirmaciones infundadas y desacreditadas sobre la integridad de las elecciones del martes y la etiqueta #StopTheSteal se ha vuelto popular.

Los grupos de Facebook se anuncian como foros comunitarios para intereses compartidos, pero las organizaciones e investigadores de redes sociales sostienen que pueden ser focos de desinformación hiperpartidista.

La descripción del grupo “Stop the Steal” dice: “Los demócratas están tramando privar de sus derechos y anular los votos republicanos. Depende de nosotros, el pueblo estadounidense, luchar y ponerle fin”.

El grupo envía a los nuevos miembros a una página para inscribir sus correos electrónicos “en caso de que las redes sociales censuren este grupo”.

Los administradores y los moderadores del grupo incluyen a la activista del Tea Party Amy Kremer y su hija Kylie, así como a Jennifer Lawrence y Dustin Stockton, dos miembros del grupo We Build the Wall, que fue allanado por agentes federales en agosto como parte de una investigación de fraude.

Los intentos de contactar a los administradores y moderadores en Facebook no tuvieron éxito de inmediato. Un correo electrónico y un mensaje telefónico dejado con Women for America First no fueron respondidos de inmediato.

Varios eventos anunciados en Facebook como protestas y caravanas de “Stop the Steal” también presentaron planes para que sus usuarios se reúnan en estados de todo el país.

