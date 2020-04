Hace casi cinco años, Donald Trump descendió de una escalera mecánica dentro de la Torre Trump y anunció una apuesta a largo plazo para convertirse en presidente de Estados Unidos. De pie en un escenario del vestíbulo del edificio, frente a ocho banderas de América, habló ante un grupo de cámaras. “Estoy usando mi propio dinero. No estoy empleando a los cabilderos ni donantes. No me importa, soy realmente rico”, dijo Trump, anunciando que él autofinanciaría su campaña.

Los tiempos han cambiado. Ahora, en medio de su campaña de reelección, el presidente Trump ha aceptado donaciones de 80 multimillonarios y sus cónyuges, de acuerdo con una revisión de los documentos presentados por la Comisión de Elecciones Federales (FEC). 51 magnates donaron en sus propios nombres, otros siete están casados ​​con personas que lo hicieron. En otras palabras, el 9% de los multimillonarios de Estados Unidos, que en conjunto suman un valor de 210,000 millones de dólares (mdd) combinados, ya sea directamente o a través de su cónyuge, han contribuido para cubrir los costos de la campaña 2020 de Trump.

Forbes extrajo datos de la FEC para identificar las donaciones de multimillonarios y sus cónyuges, al comité de campaña del presidente, buscando todas las contribuciones detalladas de al menos 100 dólares.

Forbes localizó más de 2.5 millones de entradas en la base de datos de la FEC para identificar a los donantes más ricos de Trump. Se buscaron contribuciones hechas al comité de campaña Donald J. Trump for President.

El análisis comienza desde el día de la inauguración en 2017, cuando Trump presentó oficialmente los documentos para su esfuerzo de reelección y finaliza el 29 de febrero de 2020, la última fecha para la cual la campaña ha presentado documentos federales. Por el contrario, Barack Obama no buscó contribuciones para su campaña electoral, hasta el tercer año de su presidencia.

Foto: @realDonaldTrump.

Alrededor del 56% de los donantes viven en tres estados: Florida, Nueva York y Texas. Más de las tres cuartas partes forjaron su riqueza, el resto heredó pequeñas fortunas y las convirtió en otras más grandes. Provienen de todo tipo de industrias: bienes raíces, energía, deportes, etc. Sin embargo, una quinta parte de los donantes se enriqueció en finanzas e inversiones.

Ese grupo incluye titanes como Stephen Schwarzman, el CEO de Blackstone; el financiador de cobertura John Paulson y Charles B. Johnson ,el jefe retirado de Franklin Templeton. Alrededor del 10% de los donantes produjeron su dinero en bienes raíces, incluido Richard LeFrak, el compañero multimillonario de Donald Trump en Nueva York. Además el magnate del centro comercial Edward DeBartolo aportó 3,000 dólares junto a su esposa Cynthia, quienes limaron asperezas con Trump en febrero.

El banquero de Texas Andy Beal, a quien Forbes estima una riqueza de 8,100 mdd, ha dado más dinero al comité conjunto de recaudación de fondos Trump Victory que cualquier otro multimillonario individual, de acuerdo con documentos federales.

Desde 2017, Beal, cuyo banco fue una vez el prestamista principal de Trump Entertainment Resorts, ha donado más de 1 mdd durante muchos meses. Eso es casi el doble de lo que dio durante la campaña de 2016. (Solo 12,200 dólares menos que la suma combinada que Joe Ricketts de TD Ameritrade AMTD y su esposa Marlene dieron). Los hermanos y magnates de casino Lorenzo y Frank Fertitta, junto con sus parejas, dieron 1,400 mdd a Trump Victory en un solo día, en octubre pasado.

¿Cómo fue que los donantes de Donald Trump se hicieron ricos?

Forbes descubrió que 80 multimillonarios y sus cónyuges han donado al comité de campaña presidencial de Trump. Sus fortunas provienen de 16 industrias.

Algunos de ellos hicieron una gran contribución al principio del mandato de Trump; en septiembre de 2017, el presidente de Revlon, Ronald Perelman, donó 125,000 dólares a Trump Victory. Otros han contribuido en varias ocasiones durante los últimos tres años.

No te pierdas: Pandemia de coronavirus deja sin empleo a 22 millones en Estados Unidos

El 51% de los donantes multimillonarios de Trump no contribuyeron a la campaña del presidente en 2016. Para febrero de 2020, el multimillonario de U-Haul E, Joe Shoen, hizo su primera contribución de 35,500 dólares a Trump Victory.

“El presidente Donald Trump ha hecho un trabajo excepcional y ciertamente merece mi voto”, dice Shoen.

Forbes contactó a todos los donantes de Trump, pero casi todos se negaron a comentar sobre el registro.

La mayoría del dinero proveniente de multimillonarios se transfirió a través del llamado comité conjunto de recaudación de fondos. Por ley, ningún individuo puede donar más de 5,600 dólares a una campaña presidencial oficial. Sin embargo, cualquiera puede dar mayores sumas a los comités conjuntos de recaudación de fondos, que reúnen dinero para campañas específicas y partidos políticos.

El presidente Trump tiene dos comités principales de recaudación de fondos: Trump Victory y Trump Make America Great Again, que reúnen fondos para su campaña, el Comité Nacional Republicano y otros grupos RNC a nivel estatal. 45 donantes multimillonarios han aportado más de 100,000 dólares cada uno a los comités conjuntos de recaudación de fondos de Trump.

Algunos de los donantes que apoyaron a Trump durante su carrera inicial recibieron roles que les dieron acceso al presidente. En 2016, la cofundadora de WWE, Linda McMahon, contribuyó con 152,700 dólares a Trump Victory y fue nombrada por Trump para encabezar la Administración de Pequeñas Empresas (SBA). El año pasado, McMahon renunció a su cargo para dirigir un súper PAC pro Trump llamado America First Action. Desde entonces, ha brindado más de 2,7000 mdd a ese PAC, dinero que no está incluido en este recuento, porque los súper PAC son técnicamente independientes de las campañas.

En 2016, no todos los partidarios multimillonarios de Trump continuaron financiando su campaña. Por ejemplo el titán de capital privado Stephen Feinberg dio 339,400 dólares a Trump Victory en las últimas elecciones, y Carl Icahn aportó 200,000 dólares. Actualmente ninguno de los ha donado desde la toma de posesión de Trump. En 2016, Jennifer Pritzker, heredera de la fortuna del hotel Hyatt, contribuyó con 250,000 dólares a Trump Victory. Pritzker, una mujer transgénero, habló en contra de la prohibición militar transgénero de Trump y el año pasado, donó 1,000 dólares a la campaña del candidato presidencial demócrata, Pete Buttigieg.

Sin embargo, en medio de todo este apoyo, un multimillonario se destaca por no haber donado dinero a su campaña de reelección. Ese magnate es Donald Trump.

Te presentamos los partidarios multimillonarios de Trump, ordenados por la cantidad otorgada:

1) J. Joe y Marlene Ricketts

Patrimonio neto: 2.1 mil mdd

Fuente de riqueza: TD Ameritrade

Contribuciones: 1.5 mdd

¿Apoyó la campaña de Trump en 2016? No

2) Andrew Beal

Patrimonio neto: 8.1 mil mdd

Fuente de riqueza: Bancos y bienes raíces

Contribuciones: 1.3 mdd dólares

¿Apoyó la campaña de Trump en 2016? Sí, con 549,400 dólares

3) Dennis y Phyllis Washington

Patrimonio neto: 5.9 mil mdd

Fuente de riqueza: Construcción y minería

Contribuciones: 1 mdd

¿Apoyó la campaña de Trump en 2016? No

4) Diane Hendricks

Patrimonio neto: 7.8 mil mdd

Fuente de riqueza: Techos

Contribuciones: 935,600 dólares

¿Apoyó la campaña de Trump en 2016? Sí, con 212,700 dólares

5) Kenny y Lisa Troutt

Patrimonio neto: 1.5 mil mdd

Fuente de riqueza: Telecomunicaciones

Contribuciones: 925,000 dólares

¿Apoyó la campaña de Trump en 2016? Sí, con 200,000 dólares

6) Jeffery y Melinda Hildebrand

Patrimonio neto: 2.5 mil mdd

Fuente de riqueza: Petróleo

Contribuciones: 775,000 dólares

¿Apoyó la campaña de Trump en 2016? Sí, con 2,700 dólares

7) Frank y Jill Fertitta

Patrimonio neto: 1.7 mil mdd

Fuente de riqueza: Casinos, artes marciales y mixtas

Contribuciones: 721,200 dólares

¿Apoyó la campaña de Trump en 2016? Sí con 793,000

8.- Lorenzo y Teresa Fertitta

Patrimonio neto: 1.7 mil mdd

Fuente de riqueza: Casinos, artes marciales mixtas

Contribuciones: 721,200 dólares

¿Apoyó la campaña de Trump en 2016? Sí, con 793,000 dólares

9) Isaac y Laura Perlmutter

Patrimonio neto: 4.2 mil mdd

Fuente de riqueza: Comics de Marvel

Contribuciones: 721,200 dólares

¿Apoyó la campaña de Trump en 2016? Sí, con 449,400 dólares

10) Kelcy y Amy Warren

Patrimonio neto: 2.5 mil mdd

Fuente de riqueza: Tuberías

Contribuciones: 721,200 dólares

¿Apoyó la campaña de Trump en 2016? Sí con 100,000 dólares

Por Michela Tindera y Giacomo Tognini

Da clic en la imagen y manda la palabra “ALTA” para empezar a recibir nuestras alertas en WhatsApp: