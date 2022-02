Subasta del NFT de Melania Trump fue tan mala que lo habría comprado ella misma

Tal como el mes anterior, la ex primera dama estadounidense Melania Trump llevó a cabo una subasta NFT con varias de sus pertenencias de cuando acompañaba a su esposo Donald Trump en sus funciones al frente de la Casa Blanca.

Fue a fines del mes pasado, cuando el NFT o token no fungible de la The Head of State Collection de Melania Trump supuestamente se vendió por debajo de su precio de venta de 250,000 dólares debido a la caída de la criptomoneda, recaudando solo 170,000 en tokens de Solana.

De acuerdo a un informe periodístico, los registros públicos en la blockchain de Solana mostraron que el postor ganador de la subasta NFT de Melania tenía la misma dirección digital que la persona que generó la colección.

De acuerdo a la investigación, parece que la persona que compró la colección podría ser la propia ex primera dama, o más bien, quien la ayudó a lanzar la venta.

La subasta NFT de Melania Trump ¿un fracaso?

El punto es que la dirección digital del comprador recibió 1800 SOL de una dirección financiada por la dirección que acuñó la subasta NFT, por lo tanto habría recibido los activos digitales para concretar la operación.

Entonces, al finalizar la subasta, la dirección original devolvió los tokens a la dirección autofinanciada, que los convirtió en una moneda estable vinculada al dólar estadounidense.

Revelado por el informe y verificados por un investigador independiente, la persona que compró la colección NFT fue la misma persona que la generó la venta.

En este sentido, la oficina de Trump dio a conocer que “la naturaleza del protocolo blockchain es completamente transparente. En consecuencia, el público puede ver cada transacción. El proceso se debe a que se facilitó la misma en nombre de un tercero comprador, no usuario de criptos”.

A continuación, los artículos enlistados en la subasta NFT híbrida de Melania Trump: The Head of State Collection.

Sombrero blanco de Hervé Pierre, 2018: El icónico sombrero blanco de ala ancha de Hervé Pierre creado para la visita de estado francesa fue usado y firmado por Melania Trump.

El sombrero único en su tipo mide 55 cm de ancho y está construido en un tejido crepe blanco.

Una acuarela original de Marc-Antoine Coulon, 2021: El renombrado artista francés, Marc-Antoine Coulon, es conocido por sus agudas observaciones, atención al detalle y estilo elegante. La acuarela sobre papel de Coulon celebra la visita de estado francesa de abril de 2018. Esta pintura mide 29,7 cm x 40,5 cm y es una edición de uno, firmada por Melania Trump y el pintor.

La acuarela subastada. Foto Cision.

Obra de arte digital NFT con movimiento de Marc-Antoine Coulon, 2021: La obra de arte digital, una NFT única de la acuarela con movimiento de Marc-Antoine Coulon, fue diseñada para conmemorar el importante momento histórico y resaltar el icónico sombrero.

