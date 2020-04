Trabajadores protestan tras muertes por coronavirus en fábricas de la frontera con EU

Reuters.- Varias protestas han surgido afuera de fábricas a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos en los últimos días tras la muerte de algunos trabajadores, incluidos empleados de empresas estadounidenses, a causa de lo que los manifestantes dijeron era el coronavirus Covid-19.

Hasta ahora, 82 personas han dado positivo a coronavirus en Ciudad Juárez, al norte de México y frente a El Paso, Texas, dijeron autoridades locales el jueves. Un total de 19 han muerto, según datos oficiales de salud de la ciudad.

Varios obreros de Lear Corporation, un fabricante de asientos de automóviles con sede en Michigan, fallecieron a causa de enfermedades respiratorias, dijo la compañía a Reuters.

Por su parte, Honeywell International aseguró a Reuters que un trabajador de una de sus plantas en la ciudad había fallecido después de ser enviado a casa para someterse a cuarentena y recibir atención médica.

Las muertes y las protestas sobre la producción en las fábricas fronterizas son consecuencia de los brotes del virus en las plantas empacadoras de carne en Estados Unidos, que han suscitado preocupación sobre las condiciones de trabajo durante la epidemia.

Los cierres que tienen como objetivo detener la propagación del coronavirus están interrumpiendo las cadenas de suministro en la región norteamericana, con una creciente fricción entre los gobiernos y las empresas sobre qué industrias deben seguir funcionando.

En las 10 ciudades fronterizas donde se agrupan las fábricas, el virus ha matado al doble de personas per cápita en comparación con el resto del país.

Esta tarde, decenas de trabajadores protestaron frente a una de las unidades de Honeywell donde trabajaba el empleado fallecido, exigiendo su cierre temporal, siguiendo manifestaciones similares en otras plantas en Estados Unidos y Ciudad Juárez, así como en otras ciudades fronterizas como Tijuana, Mexicali y Matamoros.

“Queremos que respeten la cuarentena“, afirmó Mario González, quien dijo que la fábrica de Honeywell Ademco produce alarmas contra incendios. “El gerente dijo que somos esenciales. No creo que una alarma es esencial”.

Honeywell sostuvo que la fábrica hace controles de calefacción, ventilación y aire acondicionado para infraestructuras críticas como hospitales y laboratorios.

En una declaración a Reuters, la compañía dijo que estaba triste por la muerte de un trabajador. Aunque no se ha confirmado la causa de la muerte por Covid-19, la enfermedad causada por el coronavirus, Honeywell dijo que procedió a cerrar el lugar de trabajo dos días para limpiarlo.

La compañía no especificó cuándo ocurrió la muerte pero sí que el trabajador no había estado en el sitio desde el 2 de abril, cuando falló un examen médico.

Lear, por su parte, dijo que había cesado todas las actividades relacionadas con los empleados antes del 1 de abril en Ciudad Juárez.

“Nos entristece que varios empleados de nuestras operaciones en Ciudad de Juárez, que estaban recibiendo tratamiento médico en el mismo hospital de seguridad social del gobierno local en Juárez, hayan fallecido debido a complicaciones de enfermedades respiratorias”, dijo la compañía en el comunicado.

El cierre de Lear parecía estar en línea con la declaración de una emergencia sanitaria el 30 de marzo del gobierno mexicano, que obliga a las empresas a suspender sus operaciones si sus actividades se consideran no esenciales.

Sin protección

El Comité Fronterizo de Obreras (CFO), un grupo de derechos laborales de Piedras Negras, en Coahuila, México, dijo en un informe de la víspera que algunas fábricas no estaban preparadas para seguir operando.

“En algunas empresas todavía a fines de marzo no tenían jabón en los baños ni en los lavabos del comedor. En la mayoría de ellas no hay manera de mantener ventiladas las áreas de producción porque no hay ventanas”, señala y añadió que algunas empresas que enviaron a los trabajadores a casa redujeron sus salarios a la mitad.

Ayer, decenas de trabajadores protestaron frente a una fábrica de ensamblaje de la estadounidense Regal Beloir que produce motores para electrodomésticos. Exigieron el cierre de esa planta después de la supuesta muerte de uno de sus compañeros de trabajo.

“Falleció ayer en la noche. Él estuvo trabajando aquí. Hay infectados y no nos están notificando“, aseguró una persona durante la protesta que se identificó como un empleado de Regal, pero se negó a dar su nombre.

Reuters no pudo confirmar la muerte del trabajador. La compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El gobierno mexicano está investigando si algunas compañías no esenciales continúan operando. Negarse a seguir las reglas podría constituir el delito de daños a la salud y podría costar vidas, dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Desde el 3 de abril hasta el martes, el 15% de las empresas con actividades no esenciales se habían negado a dejar de trabajar, agregó el funcionario.

En Tijuana, un enclave manufacturero frente a San Diego que ha registrado 271 casos de coronavirus, los trabajadores de una planta de Plantronics protestaron esta semana. De acuerdo con versiones periodísticas, los empleados dijeron que dos trabajadores habían muerto y otros parecían mostrar posibles síntomas de coronavirus.

Plantronics no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Una trabajadora de 23 años de Plantronics en Tijuana aseguró a Reuters que le pidieron que se quedara en casa sólo esta semana, aunque su esposo sigue trabajando en una compañía que produce materiales de acero.

“De nada sirve que yo me quede en casa sin salir si él se sigue arriesgando”, dijo la joven, quien se negó a ser identificada por temor a represalias de su empleador. “Estamos pasándola muy mal. Estábamos yendo a trabajar con mucho miedo”.