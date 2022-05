Municipio de Corregidora se integra a iniciativa El Gran Bajío

El municipio queretano de Corregidora se integró a la iniciativa El Gran Bajío, la cual busca abrir nuevas oportunidades de negocios e inversión en la región.

En un evento con empresarios y actores políticos de Querétaro y El Bajío en dicho municipio el pasado 28 de abril, el alcalde Roberto Sosa Pichardo agradeció la invitación a la iniciativa y recalcó el compromiso de su administración para el desarrollo empresarial de la región.

“Agradezco que me hayan invitado que me hayan hecho partícipe de este gran proyecto y créanme que nos vamos a sumar con todo lo que el municipio pueda dar para este gran proyecto. A ustedes amigos inversionistas, les podemos decir que vengan a este lugar, que van a encontrar en mi oficina, los vamos a recibir como ustedes lo merecen, aquí encontrarán certeza de gobierno en todo lo que se vayan hacer, cero corrupción y el tiempo de ustedes en nuestro tiempo”, afirmó el presidente municipal.

En el evento “Enlace Forbes: Corregidora”, llevado a cabo en la zona arqueológica “El Pueblito”, en Corregidora, diversas impulsores de El Gran Bajío, de la mano de los aliados HSBC y Forbes México, intercambiaron ideas.

Federico Quinzaños Rojas, presidente y fundador de El Gran Bajío, hizo hincapié en que se debe cambiar la narrativa sobre México.

“(Hay que) entender que tenemos una gran región, un gran país pero que tenemos que hacer sinergias. Esta iniciativa inició hace un año y en compañía de nuestros aliados estratégicos HSBC y Forbes hemos estado contando una historia positiva de esta región al mundo”, destacó.

Amy Glover Drake, directora fundadora de Agile y Diversity Center de El Gran Bajío, puntualizó que hace falta creatividad e innovación para atraer inversiones a la región.

“La ubicación geográfica de México es envidiable, es un país muy original en el sentido que es un país de América del Norte y a su vez de Latinoamérica y nos compete jugar un papel más importante. Tenemos que ser creativos e innovadores, no podemos descansar pensando que la inversión va a llegar por arte de magia, por lo que estos esfuerzos como El Gran Bajío son fundamentales. Hay que ser competitivos y generar las condiciones para atraer a los inversionistas, traer negocios e ideas innovadoras a México”, expresó.

Por su parte, Roberto Aguilar Herrera, director editorial de Forbes México, agregó: “Hay muchas historias que se generan en el Bajío y no se cuentan, en el extranjero ven en México apuestas de mediano y largo plazo, lo más importante que he visto con este tipo de encuentros es que hay muchos empresarios en El Gran Bajío que también tienen esta gran visión, empresarios que han crecido y no han dejado de contar las historias desde que iniciaron y que no tienen un fin, van cambiando, se van adaptando y van evolucionando”

Jorge González Calzada, director divisional de Banca, Empresas y Gobiernos del Centro- Bajío de HSBC México, indicó que el impacto de la iniciativa El Gran Bajío inició a nivel regional y ha crecido a nivel internacional.

“Tuvimos la oportunidad de poder hacer una agenda con los directores de la región de Medio Oriente y África de HSBC, donde quedaron impactados y comentan que los empresarios de Medio Oriente ya tienen ubicado a El Gran Bajío”, señaló el directivo.

En representación del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, Josué Guerrero Trápala, secretario particular del mandatario, destacó que la entidad tiene un impulso hacia la economía y la industria que pocos estados tienen.

“Hoy es de celebrar que haya unos visionarios, empresarios de Querétaro, apoyados por grandes instituciones como HSBC, como Forbes, que ponen la mira una sinergia para no competir entre estados (…) sino con otras regiones del mundo. Y si tenemos y mantenemos esa visión desde el gobierno del estado, esta alianza con los municipios, vamos a cumplir la encomienda de gobernador, que es llevar a Querétaro al siguiente nivel”, afirmó.

El evento generó un diálogo en el que se abrió la conversación con los actores clave Querétaro y el Bajío para generar nuevas oportunidades, crear una agenda en conjunto y trabajar en una estrategia que atraiga inversiones y potencialice a los empresarios locales ante el mundo.

