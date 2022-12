Murayama desmiente ser dueño de Pumas, como acusaron en la ‘mañanera’

El consejero del Instituto Nacional Electora (INE), Ciro Murayama, desmintió lo dicho en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador donde dijeron que el funcionario era uno de los dueños del equipo de futbol Pumas, quien aclaró que es un socio.

“Hoy en la mañanera se me acusa de ser uno de los dueños de los Pumas. FALSO. Soy asociado de la AC de Pumas (uno de entre 450), sin fines de lucro. Pago 7 mil al año y recibo 2 boletos para ir a la grada del Palomar en CU. No tomo decisiones. No recibo un céntimo”, escribió en su cuenta de Twitter.

🧵 https://t.co/p0NCySfmRw — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) December 9, 2022

Hoy por la mañana, en la conferencia del presidente López Obrador, Amir Ibrahim expuso “la corrupción que existe en el futbol mexicano” y aseguró que el consejero Ciro Murayama es uno de los dueños de los Pumas.

“La mayoría de los ciudadanos creemos que los Pumas son de la Universidad (Nacional) Autónoma de México, pero no, en realidad son del Club Universidad Nacional A.C (…) y, pues, uno de los que es dueño, aparece como socios en la parte de los Pumas, imagínense, es Ciro Murayama Rendón, consejero del INE”, aseveró Amir Ibrahim.

En conferencia, presentó una investigación sobre la corrupción en el Futbol Mexicano, a lo que llamó “El Cártel del Futbol”; además, contó que diferentes gobiernos mexicanos le han condonado impuestos a diferentes clubes. Dijo que tan solo Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto le condonaron 2 mil 620 millones de pesos de impuestos a 12 clubes entre 2007 y 2018.

