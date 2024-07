Musk donará 45 mdd al mes a un comité pro Trump: estos son los otros republicanos (y demócratas) a los que apoya

El multimillonario jefe de Tesla y Space X, Elon Musk, donará 45 millones de dólares por mes a un comité de acción política pro-Trump antes de las elecciones de noviembre, lo que marca uno de los mayores pasos de Musk en su cambio de meses hacia la política republicana, aunque el multimillonario tiene una larga historia de donaciones a candidatos políticos, incluidos legisladores de ambos partidos.

HECHOS CLAVE

Musk donará 45 millones de dólares por mes al súper comité de acción política America PAC, dijeron a Bloomberg, The Wall Street Journal y The New York Times, fuentes familiarizadas con el asunto, aunque los documentos del Comité Federal de Elecciones no muestran que Musk haya contribuido aún al PAC al 30 de junio.

Musk, el jefe del gigante de vehículos eléctricos Tesla, la plataforma de redes sociales X y la compañía aeroespacial SpaceX, hizo su primera donación política en junio de 2003, aportando 2.000 dólares al entonces presidente George W. Bush en su campaña de reelección de 2004, antes de contribuir con la misma cantidad al competidor de Bush, el entonces senador John Kerry, demócrata por Massachusetts, y al candidato demócrata Wesley Clark, según los registros de la FEC.

Musk siguió apoyando a candidatos de ambos partidos, incluido un comité para reelegir a la entonces representante Dana Rohrabacher, republicana por California, en 2003, a la ex senadora Barbara Mikulski, demócrata por Maryland, al ex senador Gordon Smith, republicano por Oregón, al representante Ken Calvert, republicano por California, a la ex representante Jane Harman, demócrata por California, al ex presidente de la Cámara de Representantes John Hastert, republicano por Illinois, y a la difunta senadora Dianne Feinstein, demócrata por California.

En 2004, el presidente de Tesla donó en 2005 25.000 dólares al Comité Nacional Republicano del Congreso, su mayor donación política hasta la fecha, antes de enviar otros 25.000 dólares al comité republicano en 2006 y 2007, y otros 28.500 dólares al comité republicano en 2008, mientras que donó poco más de 38.000 dólares al Comité de Campaña Senatorial Demócrata y más de 40.000 dólares al Comité Nacional Demócrata entre 2007 y 2010.

En total, Musk ha hecho casi 200 contribuciones políticas, divididas entre líderes de ambos partidos, incluidos varios nombres importantes, como el senador Sheldon Whitehouse, demócrata por Illinois, el representante Adam Schiff, demócrata por California, la ex senadora Barbara Boxer, demócrata por California, y el difunto senador Harry Reid, demócrata por Nevada, todos entre 2008 y 2010.

En 2011, Musk donó a campañas presidenciales, donando más de 40.000 dólares al Fondo de Victoria Obama del expresidente Barack Obama en su campaña de reelección de 2012, y 5.000 dólares al PAC de Hillary Clinton, Hillary for America, en 2015.

Un legislador que ha recibido algunas de las donaciones más grandes de Musk es el exrepresentante Kevin McCarthy, republicano por California, cuyas campañas recaudaron $100,000 entre 2011 y 2017. Musk ha hecho donaciones más pequeñas a un grupo de legisladores, incluido el senador Marco Rubio, republicano por Florida, la gobernadora republicana de Maine, Susan Collins, y el senador Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte.

ANTECEDENTES CLAVE

Durante años, Musk había adoptado una postura independiente en política y, en ocasiones, se había abstenido por completo del discurso político, diciendo en 2021 que “preferiría mantenerse al margen de la política”. Pero desde que apoyó a Obama y luego a Clinton en su acalorado enfrentamiento con Trump en 2016, Musk ha dado un giro político de casi 180 grados, apoyando temas de derecha en las redes sociales y dirigiendo importantes donaciones a candidatos republicanos, un giro significativo para el multimillonario que dijo que votó por Biden en 2020 y una vez le dijo a CNBC durante la primera campaña presidencial de Trump que el entonces candidato carecía del “tipo de carácter que refleja bien a los Estados Unidos”.

Desde entonces, Musk ha criticado las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), ha calificado de “fascistas” las restricciones de Covid-19 y ha promovido una teoría infundada de que Biden apoya la inmigración masiva para conseguir su apoyo a los demócratas. En las elecciones de mitad de mandato de 2022, Musk animó a los estadounidenses a votar por candidatos republicanos al Congreso y, a principios del ciclo de campaña de 2024, apoyó al gobernador de Florida, Ron DeSantis, antes de su condenada campaña de primarias presidenciales de 2024.

Musk también se ha enfrentado a Biden durante su presidencia, una ruptura sorprendente teniendo en cuenta la promesa de Biden de impulsar los vehículos eléctricos, aunque Musk ha lamentado que Biden supuestamente haya rechazado a Tesla al principio de su mandato presidencial (Biden no invitó a Tesla a una cumbre de la Casa Blanca de 2021 sobre vehículos eléctricos). Biden ha guardado silencio sobre Musk, aunque después de su supuesta donación al PAC pro-Trump, el portavoz de Biden, James Singer, criticó a Musk por su donación a Trump, y le dijo a Bloomberg que el multimillonario “sabe que Trump es un tonto que venderá a Estados Unidos”.

DATO SORPRENDENTE

Si bien la donación de Musk se destinaría a un PAC que apoya a Trump y no directamente al expresidente, la contribución marca un cambio de rumbo para Musk, quien prometió en marzo que no donaría a “ninguno de los candidatos” a la presidencia.

VALORACIÓN DE FORBES

Según Forbes , Musk tiene una fortuna de 253.000 millones de dólares, lo que lo convierte en la persona más rica del mundo, muy por delante del fundador de Amazon, Jeff Bezos (211.500 millones de dólares), y del magnate de LVMH, Bernard Arnault (192.600 millones de dólares). El patrimonio neto de Musk se ha disparado en más de 50.000 millones de dólares en los últimos cuatro meses tras un enorme aumento del precio de las acciones de Tesla, lo que ha ayudado a Musk a recuperar el codiciado título de la persona más rica del mundo de manos de Arnault.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

