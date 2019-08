Nahle niega injerencia en renuncia en la ASEA

Notimex; La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, negó cualquier injerencia en la renuncia de Luis Vera como director ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

En su cuenta de Twitter, la funcionaria federal ratificó lo declarado esta mañana al respecto por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Lee también Slim y Nahle se reúnen tras acuerdo por gasoductos

“En la mañana el presidente @lopezobrador_ fue claro y yo lo ratifico. No tuve ninguna injerencia en la renuncia del director de la ASEA”, publicó en la red social.

En la conferencia matutina, López Obrador negó que le haya pedido la renuncia al titular de la ASEA y sostuvo que ese asunto le compete al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo.

“No, no se la pedí la renuncia, pero depende de la Secretaría del Medio Ambiente (y Recursos Naturales). No hay ninguna presión, no se utilizan esos métodos”, manifestó sobre el tema.