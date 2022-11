Nahle reprocha multa de Cofece a empresas de gas LP; afectará al mercado

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, mostró su desacuerdo con la multa que impuso la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) a empresas distribuidoras de gas LP por la manipulación de precios y repartirse el mercado afectando a los consumidores.

“La Cofece es un organismo autónomo, ellos están en su papel, nosotros como gobierno tenemos que poner orden en todo, el órgano regulador de energía es la CRE, la Cofece se extralimita muchas veces, pero allá ellos”, dijo Nahle tras su participación en el Congreso de Gas LP 2022.

Con la multa de Cofece que asciende 2,400 millones de pesos y que involucra a grandes grupos como Soni, Nieto, Tomza, Simsa, Global y Gas Metropolitano, la secretaria de Energía prevé que habrá una afectación para todo el mercado, incluyendo a los usuarios finales.

“Un órgano regulador que no es el energético dijo: ‘voy a ir a multarlos porque no tienen una competencia’, o sea ellos quieren que siga el desorden, no espérense, hay competencia, (…) les quiere cobrar millones y eso nos va a afectar a todos, no solo a los empresarios”, dijo.

El 9 de noviembre, la Cofece anunció dicha multa al encontrar elementos suficientes para acreditar prácticas monopólicas a distribuidores de gas LP entre 2007-2019, que han provocado un daño estimado de 13,392 millones de pesos

Agregó que en el caso las tarifas para precios máximos para gas LP que este gobierno estableció ya se van a quedar de manera permanente, toda vez que se ha ayudado a controlar la inflación, “se había hecho este acuerdo por un año que es lo que nos marca la ley, (…) esto es así, mientras nos sirva a todos los mexicanos sin afectar nadie, pues hay que hacerlo”.

Respecto a la empresa creada por esta administración y bajo el encargo de Pemex: Gas Bienestar, comentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó cómo va este proyecto, el cual ayudó en la parte de regulación del mercado, ha ido avanzando en la Zona Metropólitana del Valle de México, pero se detuvo “un poco”, pero la empresa productiva del Estado sigue trabajando en éste.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

DOS BOCAS PRODUCIRÁ SÍ O SÍ EN 2023

Nahle indicó que la refinería de Dos Bocas “Olmeca” en Tabasco, sigue avanzando en su integración, y que será durante el próximo año cuando se comiencen a producir los combustibles.

“Una refinería no es llegar a subir un switch, una refinería que tiene miles de equipos electrónicos que se tienen que conectar y todo lo demás. Nosotros en este mes empezamos a suministrar gas, porque con este se produce vapor, este se llama barridos de líneas, son miles y miles de kilómetros de líneas que se tienen que barrer por dentro para quitar las impurezas, al mismo tiempo se van haciendo las pruebas en todos los equipos, estoy hablando de 70 mil, 80 mil válvulas que cada una está calibrada, esas son las pruebas de arranque”, detalló.

Aseguró que Dos Bocas a escala global es un ejemplo, pues refinerías que tienen programado entrar en operación en este mes (tres chinas) se tardaron 9 años en construirse, y la de México es un récord en su construcción.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado