Nearshoring: empresas asiáticas buscan a consultores en México para guiar sus mudanzas

El nearshoring está a todo lo que da en México y eso se ve en la contratación que hicieron 53 empresas asiáticas de consultores mexicanos para que les ayuden y den recomendaciones de dónde instalar en el país sus plantas.

“Detectamos 53 empresas a las que hemos ayudado, estamos monitoreando y mandando señales de aquí qué quieres invertir, dónde lo quieres invertir, cómo lo quieres invertir y acercarlos a las autoridades”, revela Juan Carlos Sierra Boche, presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC).

Las empresas con operaciones en Asia tienen el interés de invertir en plantas de electrónica, semiconductores, partes para la industria aeronáutica y automotriz, dice a Forbes México.

Hay empresas constituidas con un nombre en China y ahora vienen con ese nombre a México, pero puede haber un componente de inversión estadounidense o de otra nación, detalla. No todas son propiamente de China.

“El nearshoring es la relocalización, es decir las empresas que estaban ubicadas en China ahorita se están viniendo para acá y esas 53 son las que están perfectamente identificadas y en todo el país quieren invertir”, reitera.

“Se vienen empresas eje o tractoras, como el caso de Tesla, por lo que la diversificación de todos los componentes que ellos utilizan son materia de inversión en nuestros programas en México”, expresa el ex presidente del Colegio de Economistas de la CDMX.

Los inversionistas extranjeros están viendo las áreas de oportunidad y las inversiones, agrega el economista mexicano.

De hecho, mucho del nearshoring está llegando a la economía mexicana con la posibilidad de hacer alianzas con empresas de México y de América Latina, manifiesta el expresidente fundador de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom).

Desde hace varios años, cuenta, México es fuerte en la fabricación de televisores, pantallas planas y electrodomésticos, pero ahora se están fortaleciendo esos negocios.

Los parques industriales en plena pandemia de Covid-19 estaban semivacías y olvidadas, pero con el anuncio de la inversión de Tesla ya se encuentran totalmente rentadas y ya no hay espacios de momento en la zona metropolitana de Monterrey.

“Nosotros analizamos y estamos viendo que Saltillo es una opción para que lleguen empresas, ya que está a 2:30 horas de distancia”, abunda Sierra Boche.

Por otro lado, indica que el arribo de los inversionistas extranjeros para conocer a México se está dando a través de misiones.

“Acabamos de tener una visita de inversionistas de Gran Bretaña, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Perú, El Salvador y Chile, que vinieron con a tocar la puerta y consultarnos sobre la orientación estratégica de dónde instalar una empresa en México”, expresa.

Hay algunas empresas que les conviene estar en el noreste, otras en el norte, otras en el noroeste, en otras en el Bajío, inclusive están viendo la posibilidad de irse a Yucatán y el sureste.

“Los inversionistas presentaron una serie de tópicos para que les orientemos y les digamos cuáles son las áreas de oportunidad abierta, las regiones geográficas y las condiciones económicas de México”, refiere.

“La mejor manera para entrar a un país a invertir es apoyándote en gente experta y con conocimiento que oriente y guíe hacia las áreas de oportunidad y negocios”.

Consultores van por un plan nacional de infraestructura

México necesita mejorar mucho la planeación gubernamental, ya que genera altos costos y obras con presupuesto asignado que fue insuficiente por no aplicarse correctamente, dice el empresario mexicano.

La planeación debe ser institucional “para romper el esquema de un proyecto nacional con respecto a un proyecto político, eso tenemos que separarlo por completo y entender que son dos cosas diferentes”.

Las administraciones, las elecciones y los cargos resultados de las elecciones son sexenales o periodos de tres años, pero “las obras de infraestructura no se pueden programar por periodos cortos”, afirma.

“Si queremos realmente una buena infraestructura, necesitamos reconocer que la planeación es un factor sumamente importante y se hace al principio”, expresa el presidente de la CNEC.

Se debe establecer, considera, una planeación de proyectos de infraestructura más allá de 25 años, “lo cual nosotros estamos proyectando con un plan nacional de infraestructura para 2050”.

La creación de un plan nacional de infraestructura requiere de conocimiento, tiempo de la persona y de los expertos, ya que no puede hacerse ni realizarse por una sola persona ni por un solo despacho, acota.

“Hay que tocar muchas puertas de los expertos, que de alguna manera tasan y se tasan diferente, pero el monto de inversión aproximado de este plan nacional de infraestructura lo calculamos entre 1 millón 500 mil dólares y 2 millones 500 mil dólares”.

Una vez que se tenga el plan se cuantifica e identifica qué infraestructura se requieren de corto, mediano y largo plazo; “ahí incluimos aquellas obras que no han terminado, como el Tren México-Toluca”.

“Hoy no sabemos si esas obras que no han terminado son prioritarias o no. Por ejemplo, un diputado del Partido del Trabajo nos decía que se terminaron 300 hospitales inconclusos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto”, expone Sierra Boche.

“Qué bueno que se terminó la construcción de los 300 hospitales, pero el tema es si los 300 hospitales en donde se ubicaron se necesitan en esas zonas. No está mal que terminen las obras, lo que está mal es que desde el principio no determines el mercado objetivo al que vas a atender”, añade.

“De qué sirve que pongas un aeropuerto donde no hay demanda o dónde pones un hospital donde no hay población”, cuestiona el presidente de la de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría.

