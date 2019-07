Necesitamos una ley de residuos sólidos que incorpore el plástico al reciclaje: Anipac

México requiere una Ley Federal de Residuos Sólidos en la que participen los industriales, se tome en cuenta su experiencia y se pueda enfrentar el reto medioambiental de México, consideró Aldimir Torres Arenas, presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (Anipac).

“Estamos esperando de manera muy esperanzadora un trabajo que se hizo muy serio hace un par de meses con el Senado para desarrollar una Ley Federal; estuvimos en la mesa sentados las ONG’s, la sociedad organizada, la cátedra, la investigación, la autoridad y nosotros como industriales, ya que el sistema que hoy manejamos, un sistema lineal, es insostenible, tenemos que migrar a un sistema circular”, dijo Torres Arenas.

El presidente de la Anipac dijo que con la participación de los industriales se puede impulsar la Economía Circular, para que la “basura plástica” se tome como materia prima para la elaboración de productos.

Reconoció que los industriales también son corresponsables del problema, por lo que deben ser parte de la solución; sin embargo, a nivel local no los han tomado en cuenta, como sucedió con la reciente reforma a la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México.

Se trata de una iniciativa unilateral que pone en riesgo una industria que genera 260,000 empleos directos y 500,000 empleos indirectos, dijo Aldimir Torres.

Refirió que la ley obliga a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México a emitir criterios de producción y consumo sustentable de los productos plásticos biodegradables y de los compostables.

“Sin embargo, en el mundo, del volumen total que se produce y utilizan, el 85% corresponde a fuente privada de petróleo; 14.5% en fuentes del reciclaje y únicamente el 0.5% viene de biomateriales. Entonces las cuentas no salen. No tenemos suficiente biomaterial compostable para poder cubrir la demanda. No va a alcanzar”, precisó.

“Tenemos toda la disposición de trabajar con las autoridades para que la Ley de Residuos Sólidos sea viable. El prohibir no es la solución”, aseveró. Además, invitó a fomentar en la sociedad el impulso de las 5 R´s: Reducir, Reutilizar, Reciclar, Repensar y Rediseñar, para evitar el deterioro medioambiental.

De igual forma llamó a no estigmatizar los llamados “plásticos de un solo uso” y recordó que el plástico es indispensable en el sector médico, automotriz, aeroespacial, de telecomunicaciones y alimenticio, entre otros.

Cabe destacar que el valor de producción de la industria en México es de 30,000 millones de dólares y ocupa el 2.6% de participación del Producto Interno Bruto (PIB) en el rubro manufacturero y el 25.1% del PIB dentro de la industria química.