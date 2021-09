BMW está invirtiendo más de 1,000 millones de euros (mde) en módulos de baterías, conjuntos de alto voltaje y otros elementos con el fin de tener en su inventario 25 modelos eléctricos para el 2023, luego de ocho de años de haber dado este salto a la electrificación con el BMW i3.

Milan Nedeljkovic, Member of the Board of Management of BMW AG explicó en exclusiva para Forbes México que esta apuesta de la compañía por impulsar más autos eléctricos responde al interés global de los consumidores.

“Desde entonces hemos agregado más y más vehículos electrificados aquí en San Luis Potosí. Ahora estamos produciendo el Serie 3, que es híbrido y enchufable. En total queremos tener 25 autos electrificados para 2023 y toda la inversión de esto se está extendiendo en la red de acción, estamos lanzando nuevos modelos que tienen esta capacidad adicional para ser un híbrido enchufable o para ser un vehículo completamente eléctrico”, precisó Nedeljkovic.

Para lograr su plan de electrificación destacó que la inversión de 1,000 mde corresponde a la demanda internacional para impulsar vehículos eléctricos y tan solo en su planta de San Luis Potosí han destinado 125 millones de dólares (mdd).

“San Luis Potosí es nuestra planta más joven: hemos implementado tecnologías de vanguardia muy modernas y hemos invertido fuertemente en innovaciones que se basan en una mejor conectividad, así como mejores oportunidades de dirección con mayor transparencia y gestión de datos en tiempo real. Por otro lado el uso de herramientas de inteligencia artificial en el taller para nuestra producción”.

No te pierdas: Pese a crisis de chips, BMW invierte 125 mdd para lanzar modelo 100% mexicano

En cuanto a la solicitud de revisión de reglas de origen en el sector automotriz en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el directivo reiteró que México es un país atractivo para las inversiones.

“Para nosotros México fue y es un lugar atractivo para las inversiones independientemente del T-MEC, creo que el hecho de que México tiene muy buenos acuerdos comerciales a nivel internacional con más de 40 países y sobre todo también con la Unión Europea. Esto hace que abarquemos un amplio abanico”.

En cuanto a las ventas de autos deportivos durante el 2021 el directivo aseguró que la tendencia ha sido la de un ‘año normal’ y que incluso, han superado su presencia global no solo en sus mercados más importantes como lo son China y Estados Unidos.

“No solo en un mercado está funcionando bastante bien, por supuesto, nos estamos dando cuenta que en China, que es un mercado muy fuerte y con crecimiento, sino también en Estados Unidos, América en general, y en Europa. Los mercados se están recuperando muy bien saliendo de la crisis del coronavirus y ahora toca evaluar el total“, finalizó Nedeljkovic.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado