Banamex: Un banco dueño de 2,500 marcas en México

Banamex, empresa subsidiaria fue puesta a la venta por el banco estadounidense Citi, ha forjado su presencia en la mente de sus clientes mexicanos a través de más de 2,500 marcas relacionadas con los servicios financieros.

Entre 2001 y 2016, Grupo Financiero Banamex y sus subsidiarias registraron 2,152 marcas, donde aparece Banamex, para ofrecer servicios de ahorro, préstamo, hipotecas, cambio de divisas, fondos de retiro e inversión, fundaciones y deportes, según documentos revisados por Forbes México.

Luego de que Citi compró en 2001 Banamex, a fin de mostrar la nueva imagen del banco, fueron creadas 351 marcas para llegar a los clientes con el sello de Citibanamex. Aunado a esto, Citigroup tiene registradas 225 marcas para ofrecer otros servicios bancarios en México con su nombre y otras marcas.

El cambio a Citibanamex

El 5 de octubre de 2016, Banco Nacional de México (Banamex) anunció que su marca cambiaba de nombre y a partir de ese día era Citibanamex.

Ernesto Torres Cantú, entonces director general de Banamex, afirmó que el cambio de nombre tenía como objetivo principal demostrar que Citi y Banamex eran una sola entidad.

“Banamex es una subsidiaria de Citigroup desde hace más de 15 años, en virtud de que en 2001 Citigroup adquirió a Grupo Financiero Banamex, tal y como se desprende de los extractos de diversos artículos arriba plasmados la marca compuesta por los signos ‘Citi’ y ‘Banamex’ es indicativa del origen de los productos y servicios que se ofrecen o prestan con la marca Citibanamex”, explicó Adolfo Athié Cervantes, apoderado de Citigroup Inc. y Banamex.

El apoderado legal del banco mexicano en su momento manifestó que no existía confusión, toda vez que los consumidores que percibieran la marca Citibanamex tendrían muy claro que los cotitulares de dicha marca eran precisamente los dos grupos financieros de manera conjunta.

“No está realizando ningún acto de mala fe para diluir, debilitar o asociar la fama de las marcas citadas”, expuso el abogado en un escrito presentado el 4 de diciembre de 20217 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Para la transformación, los directivos de Citigroup crearon 351 marcas para llegar a sus clientes a sus clientes de la banca de consumo como Citibanamex, Citibanamex Aquí, Citibanamex Premier, Citibanamex Notificaciones, Citibanamex Afore, Citibanamex Audiomático, Citibanamex Cajero Automático, Citibanamex Lite, Citibanamex Móvil, Citibanamex Pay, Citibanamex Cuentas, Citibanamex Perfiles.

Otros sellos para potenciar su negocio y sus relaciones comerciales en México son Citibanamex Jóvenes de Excelencia, Citibanamex Fomento Cultural, Citibanamex Educación Financiera, Citibanamex B Smart Universidad, Citibanamex Rewards, Citibanamex Prestige y Citibanamex La Verde.

Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., integrante del Grupo Financiero Citibanamex, es propietaria de 343 marcas relacionadas con la venta de seguros y pólizas a mexicanos. A su vez, Impulsora de Fondos, S.A. de C.V, sociedad operadora de fondos de inversión e integrante del Grupo Financiero Citibanamex, cuenta con otras 66 marcas registradas.

Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, es dueña de 1,178 marcas ligadas a servicios financieros y bancarios operados en la República Mexicana.

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, tiene registradas más de 349 marcas de los servicios bancarios y financieros ofrecidos en México.

Seguros Banamex, S.A. de C.V. cuenta con 147 marcas registradas sobre sus servicios ofrecidos, así como Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex Accival, S.A. de C.V. posee 21 sellos comerciales para sus servicios. Y otras filiales y hasta el Sindicato Banamex.

Entre las marcas que están guardadas y serán transferidas a sus nuevos dueños están Banco Nacional de México, Banamex, Banamex Wallet, Centro Banamex para el Desarrollo de la Empresa Familiar, Banamex White Gold, Línea Banamex.

También están Sembrando Esperanzas Banamex, Review of the Economic Situation of México, Examen de la Situación Económica de México, Primero Banamex, Cajero Express Banamex, Kiosko Banamex, Con Banamex Ganas porque Ganas, Crédito Negocio Sustentable Banamex, Smart Beats, APP Banamex, LifeStyle Concierge y Pago directo Banamex.

Otras marcas son Firma Todo con tu Celular, Asset Management, Amarra Tu tasa Banamex, la Hipoteca a Tu medida, Viajero Banamex, Ganas al Instante, Black Sale, El Banco Digital de México, El Mejor Martes, Base Banamex,, Elige, Compra y Gana, Eres Grande México, ¡ Acepta Móvil Banamex !, Banamex Orion, Banamex Resuelve Negocios, Club Cliente Cumplido, Firmarlo con Débito Banamex, Crédito Banamex Para Pensionados, Cobranza Efectiva, Accival. Valor en Tus acciones; Con Tarjetas de Crédito Banamex, siempre sales ganando, Firmo y Soy parte. Todas esas frases comerciales recobrarán vida.

Las otras marcas de Citi

Citigroup tiene registradas 225 marcas para ofrecer otros servicios bancarios en México, las cuales no llevan el sello de Citibanamex y están más vinculados a sus negocios en Estados Unidos.

El banco de origen estadounidense registró sus marcas Citi, Citi Welcome What’s Next, Canvas Designed By Citi, Citimanager, Spring By Citi, For the Love Of Progress, Sonido de Citigroup, Citi Private Banking for Global Citizens, Thankyou Citi Rewards y Citibank Thankyou.

Otras marcas son Citi The World’s Citi, Citi Prestige, Citi Perspectivas, MM, Citi Mobile Collect, CitiFX Tradestream, Citigold, Citi Network Direct, Private Pass, Citi Collaborate, Citimarkets, Live Well At Citi, Thankyou From Citi, Priority, Citi on Campus, Citi Simplicity, D10X.

