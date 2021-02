Estos son los bancos con más quejas por fraudes virtuales

El año pasado y en medio de la pandemia, las quejas de clientes contra los bancos por posible fraude por medios virtuales, con prácticas como fishing, vising y smishing, crecieron 25% al sumar 16,306 reclamaciones, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef).

Según datos del organismo, entre las instituciones financieras que reportaron el mayor número de quejas fueron BBVA México, con 3,877, sin embargo, logró una reducción de 36% respecto de 2019, cuando tuvo 6,032 reclamaciones.

En segundo lugar está Santander ,con 3,704 quejas, quien presentó un incremento de 379% respecto al año previo, cuando sólo registró 774; en tercera posición quedó Banorte, con 3,367 reclamaciones, lo que significó un crecimiento de 196% en relación a las 1,138 del año previo.

En tanto, HSBC México se ubicó en la cuarta posición con 1,515 reclamaciones, esto es un 50% por debajo de lo observado en 2019; le sigue Scotiabank, con 1,418 reclamaciones y un aumento de 479%, y en sexta posición está Citibanamex, con 1,250 reclamaciones.

Pese a todo, la Condusef precisó que BBVA y Citibanamex son los bancos con mayor número de operaciones y cuentas, por lo que es lógico que haya un mayor número de reclamos.

De hecho, el Informe de Spam y Phishing 2020 de Kaspersky señala que México pasó del penúltimo lugar en el top 10 mundial al séptimo puesto, situándose a la cabeza de los países latinoamericanos receptores de correos maliciosos.

La firma de seguridad señala que el 3.34% de los usuarios de las soluciones que recibieron este tipo de mensajes en su correo electrónico eran mexicanos, seguido de cerca por Brasil con 3.33%; el top 3 global está encabezado por España, con 8.48%; Alemani, con 7.05%, y Rusia, con 5.87%.

Bajan quejas por fraude en general

Al considerar las reclamaciones totales por fraude hechas a los bancos ante la Condusef, éstas sumaron 125,789 reclamaciones, 31% menos respecto de 2019; Banorte ocupa el primer sitio con 23,818, aunque tuvo una disminución de 27%.

En tanto, BBVA México registró una reducción de 40%, con 22,414 quejas; seguido por Santander con 20,714, 18% menos que el año previo; mientras que Citibanamex registró una baja de 37%, al sumar 19,734 reclamaciones.

En el caso de HSBC mostró una disminución de 37%, con 10,426 quejas; Banco Azteca tuvo 7,809, 7% menos que el año pasado y en Scotiabank cayeron 7%, con 7,561 reclamos.

Según la Condusef, en 2019 y 2020, el mayor número de reclamaciones se presentaron por consumos que no reconocía el usuario en tarjeta de crédito; no obstante, el año pasado se redujo un 48% por efecto del resguardo sanitario.

“En 2020, se incrementaron las compras en línea, por lo que se incrementaron las quejas por transferencias electrónicas no reconocidas, consumos vía internet no reconocidos y envío y/o retiro de dinero móvil no reconocido, en los que se incluyen las modalidades de fishing, vishing y smishing”, añadió la Comisión.

Este lunes, la Asociación de Bancos de México (ABM) aseguró que las instituciones invierten para disminuir este tipo de delitos, de hecho, tienen una fuerte campaña de comunicación para alertar a sus usuarios de no proporcionar datos de sus cuentas al recibir llamadas telefónicas, pero es difícil detectar los fraudes ya que regularmente se cometen directamente contra el usuario.

De acuerdo con el presidente de la ABM, Luis Niño de Rivera, los fraudes de este tipo representan entre 0.6 a 0.7% de las más de 150 millones de operaciones que realizan diariamente las instituciones financieras en el país.

“No quiere decir esto que los ciberdelitos no son importantes, sí lo son para nosotros y por eso invertimos dinero en proteger todo lo que tenemos y estamos llevando a cabo una campaña para decirle a la clientela que no se deje engañar, que no todo lo que parece una llamada de su banco es una llamada de su banco. No pedimos datos confidenciales nunca de la banca por teléfono o por una página web, porque ya los tenemos”, precisó el dirigente de los banqueros.

