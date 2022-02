El ‘boom’ de las motocicletas y la construcción catapulta a la empresa de logística BEYOND 3PL

La pandemia por Covid-19 paró al mundo. Pero no a BEYOND 3PL, una empresa fundada por Fernando Galán, quien creció y se reinventó en medio de la crisis de los contenedores y el colapso de la industria en Asia, por lo que encontró nuevas estrategias para reducir el costo de las importaciones de pisos, lámina, juegos de baño y cantera fabricados en India, así como de motocicletas manufacturadas en China.

“La pandemia de Covid-19 nos ha dado un sentido de urgencia, de cómo sí podemos hacerlo y cómo sí podemos entregar las mercancías a los clientes”, señala Fernando Galán, CEO de la empresa BEYOND 3PL.

El proveedor logístico mexicano, quien fundó hace dos décadas BEYOND 3PL, recuerda que las ventas de todos los sectores en general aumentaron durante la pandemia de Covid-19, así como las industrias en Asia colapsaron por la alta demanda de insumos y los precios de transportación de las navieras subieron.

“La gente empezó a comprar muchísimo por internet: Entonces se dispararon mucho las compras en línea y eso le vino bien a todas estas industrias, así como estoy sorprendido por la industria de la construcción”, dice a Forbes México.

“Pienso que en nuestra cabeza estaba la idea de que la gente estaba asustada y metida en sus casas, pero realmente la gente comenzó a comprar cosas para remodelar su vivienda y la construcción creció muchísimo”, dice el representante de la empresa, quien ofrece servicios de comercio exterior, reexpedición de carga y transporte en general.

“De India traemos muchos productos para construcción y estábamos trayendo un promedio de 200 contenedores por mes de piso, mármol, lámina y muebles para baño, pero nos fuimos al doble de contenedores en la pandemia de Covid-19”, cuenta Fernando Galán.

“Yo no veía (ese fenómeno en otros años) y se me hacía inaudito, de hecho para mí esos clientes iban a colapsar y lejos de ello se mantuvo increíble y creció mucho la importación de productos para la modernización de viviendas en México”, detalla el directivo de la empresa, quien conoce puntualmente cómo la pandemia detona y fortalece otras líneas de negocio.

El boom de las motocicletas

El boom de las motocicletas está relacionado con la complejidad del tráfico en las principales ciudades de México, así como con la pandemia por Covid-19 que provocó el colapso de las grandes empresas de logística en la entrega de sus productos adquiridos por internet.

“Llegó un momento en que DHL, Estafeta, UPS y Fedex ya no tuvieron la capacidad para entregar (los productos de) Mercado Libre, Amazon y todas las tiendas que empezaron a vender por Internet”, dice el CEO de BEYOND 3PL.

El uso de las camionetas se convirtió en una dificultad por el tráfico de la Ciudad de México, ya que “la gente no estaba recibiendo los productos bajo los términos en lo pactados y encontraron la vertiente de las motocicletas como un alivio para llegar más rápido y hacer más rutas en el día”. Y fue por eso que “la demanda de motocicletas se incrementó en México”.

Los fabricantes de motocicletas vieron el colapso de la cadena de distribución de las empresas de logística, por lo que comenzaron a vender directamente sus vehículos para el reparto de las mercancías: “Italika, Vento, Suzuki comenzaron a traer más motos a México”.

El mercado de las motocicletas no estaba explotado en México, pero ahora está muy explotado por una mutación en la distribución de mercancías en México.

“Si le agregas que ya existía el Uber Eats y otras plataformas para la entrega de comida: Es más lo que se entrega en comida, que de compras en una cadena como Amazon”, apunta Fernando Galán.

“Hubo una transformación en la distribución en México y las motocicletas han sido parte indispensable para el crecimiento y para que entregue a nivel nacional todos los pedidos en todas las ciudades donde hubo alta demanda en la pandemia por Covid-19”, agrega el empresario mexicano.

“Uno de nuestros clientes, que le trajimos el 80 por ciento de sus exportaciones, y estuvimos cercanos a los 3 millones de motocicletas importadas de China”, cuenta el directivo de BEYOND 3PL.

En 2022, la importación de motocicletas es lenta por el inicio del nuevo año Chino, ya que durante más de 15 días nadie trabaja y la industria se frena.

“Enero hay mucha demanda, pero es lenta la salida de mercancía de China y será entre el 15 y 18 de febrero cuando se dé otra vez una vorágine de contenedores que vienen de China a México”, dice.

El fundador de BEYOND 3PL asegura que durante la pandemia ayudaron en la distribución de jarabes para la tos y medicinas para la fiebre, que eran tomados para sanar dolor de cuerpo y tos.

“Las empresas que les dieron los permisos comenzaron a importar guantes, mascarillas y cubrebocas. Y otro sector que solicitaron, pero nunca pudimos, fue el tema del oxígeno”, revela.

Agrega que la industria de la salud colapsó, porque la mercancía no llegaba a México, como no le llegó a todo el mundo.

BEYOND 3PL ayudó en la importación de 30 millones de mascarillas y cubrebocas, equipo para medir temperatura y ritmo cardíaco de China y Estados Unidos, así como cada mes distribuyó más de 3 millones 500 mil jarabes, como Broncolin, a las farmacias en México. Antes de la pandemia de Covid-19, la empresa movilizaba unos 600 mil jarabes mensualmente. Todo eso llegaba a todo el país.

La crisis de contenedores

“Era un gran negocio traer mercancías de Asia, pero cada vez ha sido un poco menos negocio por el aumento hasta cuatro veces de las tarifas de las industria naviera por usar los contenedores”, expresa.

“Antes te costaba traer de Asia a México 3 mil dólares, ahora te cuesta hasta 13 mil dólares”. Hoy los clientes planean mejor sus importaciones, por lo que BEYOND 3PL trabaja con ellos para optimizar los recursos y sean más competitivos.

Una forma de reducir el precio el costo de la transportación fue trazada por una empresa, quien importaba 100 motocicletas semiarmadas por contenedor, pero se hizo un estudio para acomodar 130 motocicletas desarmadas y ensamblarlas en México, detalla el directivo de la compañía mexicana.

“Le dio negocio a la sociedad mexicana porque tuvo que contratar gente que ensambla aquí y armar líneas de producción, que es más barato traer las motos semiensambladas de China”, expresa el CEO de BEYOND 3PL.

“Este primer semestre vamos a ver el impacto que hemos tenido con estos 18 meses pasados con el incremento de toda la transportación en el mundo”, declara Fernando Galan.

Así fue la oferta de compra

El inicio de la compañía fue en 1999, luego de que dejó de trabajar en empresas transnacionales, principalmente en las adquiridas para crear el conglomerado de DHL.

“Yo pertenecía a una empresa de 66 mil empleados y a otra de 60 mil empleados y son compradas por el Correo Postal Americano, quien es realmente la dueña de DHL”, dice.

El empresario terminó su carrera en el corporativismo, porque a las empresas transnacionales no les interesaba atender ni ofrecer servicios logísticos y de transportación de mercancías a las pequeñas y medianas empresas en México y el resto del mundo.

“Los márgenes de utilidad de las empresas deben ser altos, porque la plataforma con la cual se opera es muy grande. Y siempre teníamos que estar enfocados a márgenes de utilidad muy altos”, explica Fernando Galán.

Las pequeñas y medianas empresas son un sector económico importante para atenderlas, por lo que “decido separarme de la parte corporativa para emprender un proyecto donde se tuviera mejor atención y un servicio más personalizado a esta industria, es la base gruesa de la pirámide en cualquier sector en el mundo”, explica el fundador de BEYOND 3PL.

Por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas son los proveedores detrás de los servicios y productos de las grandes farmacéuticas, quienes no hacen todo, agrega.

En el ensamblaje de un automóvil de la marca Mercedes Benz, Volkswagen o Audi se requieren de un sinfín de productos como chips, telas, cristales, ventas, parabrisas, medallones, el terciopelo, los cuales son manufacturados por las pequeñas y medianas empresas

BEYOND 3PL pertenece a una red de agentes a nivel mundial, quienes ayudan a atender las necesidades de las pequeñas y medianas empresas.

“Si me pides traer algo de Lituania; lo podemos hacer, así como si quieres que traigamos algo de Australia, lo podemos traer y en cualquier parte del continente siempre vamos a tener una oficina que con dar un clic a la red la ubicamos”, explica.

Hay un cliente en Oaxaca, que quiere llevar una máquina a Finlandia: “Yo voy por ella a Oaxaca, me encargo de empacarla, subirla a un contenedor y hacer el despacho de aduana en el Puerto de Veracruz y ponerla en un puerto de Europa”.

BEYOND 3PL creció con con el apoyo de la red de agentes, sin tener una base grande como las empresas multinacionales, así como les da a los clientes un servicio global sin que tengan que pagar tarifas infladas

“Las grandes transnacionales van ubicando a las empresas medianas en ciertos sectores y he tenido ofertas de personas que quieren comprar BEYOND 3PL”.

“Hace cinco años nos hicieron una oferta para comprarnos, porque las grandes empresas van creciendo y es más fácil comprar empresas que ir a países que no conocen”, añade Fernando Galan.

El directivo recuerda que hay europeos sin experiencia y no conocen el mercado de Centroamérica: “Me voy a meter a una legislación en Honduras que no voy a saber cómo se trabaja, mejor voy y compró una empresa en Honduras con 20 años de antigüedad, que tenga clientes y atienda lo que necesito desarrollar”, concluye el CEO de BEYOND 3PL.