Luego de que Ford anunciara su reestructuración y salto hacia los vehículos eléctricos, la empresa enfrenta como muchas otras del mismo giro, la escasez de semiconductores o microchips a causa de una alta demanda mundial computadoras y celulares impulsada en 2020.

“El tema de los microchips está afectando la disponibilidad de los vehículos en México y en el mundo y el tema de la helada en Estados Unidos paró plantas, proveedores y ahora estamos enfrentando una situación particular de disponibilidad que eso puede ser decisivo a la hora de hablar de la industria“, declaró Lucien Pinto, Director de marketing y ventas de Ford México en entrevista para Forbes México.

Sin embargo, el directivo de Ford aseguró que en el caso particular de México la escasez de microchips se puede disminuir con una producción calendarizada y con una priorización de los nuevos modelos.

“En el caso mexicano el impacto no es mayor sino menor y tiene que ver con calendarización, es decir; el volumen que no me vas a producir en la primera mitad del año, vamos a tener una reprogramación la segunda parte del año. No todos los vehículos que dejas de vender en al primera parte los vas a poder vender en la segunda parte, pero al menos desde el punto de vista numérico tenemos garantizado el volumen prácticamente en su totalidad”, agregó Pinto.

Te puede interesar: Sector automotriz salta al ecommerce: ya puedes comprar un auto en línea

En condiciones normales Ford proyecta una industria superior para 2021 y en tema digital, el 13% del volumen total de automóviles se vendió por esa vía en 2020, por lo que este año busca impulsarla a 20% tras el lanzamiento de Ford Digital Store.

“Están habiendo algunos retrasos en su producción porque sí, de alguna manera el impacto no es tampoco tan previsible; tu proyectas, hablas con tus proveedores pero hay elementos que de alguna manera te comienzan a influenciar. En el caso mexicano para Ford no estamos teniendo un mayor impacto, todo lo vamos a poder recuperar en la segunda mitad del año, sin embargo, estos primeros meses sí vamos a tener algunas variaciones sobretodo en la cadena de producción que teníamos prevista inicialmente”.

El directivo de Ford agregó que aún no se tiene una estimación del impacto de la escasez de microchips ya que es una situación que va evolucionando, sin embargo, en Estados Unidos la compañía ya tiene un plan de recuperación a nivel de manufactura con sobretiempos, es decir, acelerando la producción.

No te pierdas: Pese a escasez de semiconductores, Ford produce en México su primer auto eléctrico

En el caso de México, se están priorizando los vehículos en proceso de lanzamiento como lo son el March-E y la Bronco Sport.

“Las prioridades se le están dando a los vehículos que están en proceso de lanzamiento y en ese caso particular para los dos productos que manejamos en México; tanto en el caso de la planta de Hermosillo que es la Bronco Sport como en la de Cuautitlán Izcalli que es el March-E, nosotros no hemos tenido impacto por esta condición y no lo vamos a tener en el corto plazo: Lobo, Explorer, F250, F7350 y F450 realmente son los productos que están siendo protegidos”, puntualizó Pinto.

Así mismo, la empresa reiteró el compromiso establecido por Jim Farley, CEO de Ford sobre apostar por los vehículos y motores eléctricos sin descuidar su mayor diferenciador en cuanto a vehículos deportivos y de arrastre.

“Parte importante del plan de Jim Farley tiene que ver con el hecho de impulsar la inversión relacionada con las nuevas tecnología de propulsión que en este caso es eléctrico. El plan de aceleración que se está desarrollando en este momento para tener en la menor cantidad de tiempo posible la mayor cantidad de vehículo eléctricos está siendo increíble sobretodo en el caso de Ford hay mucho enfoque en la parte comercial, de Pickups, camiones ligeros y Vans“, finalizó el Director de marketing y ventas de Ford México.

Audi México no cerrará operaciones ante escasez de chips: CEO