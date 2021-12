CNH reprueba programa de trabajo de Perenco, el principal productor petrolero privado

Por no estar alineado a su plan de desarrollo de extracción vigente, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) no autorizó el Programa de Trabajo 2022 y su presupuesto al principal productor privado de hidrocarburos en México, la anglo-francesa Perenco.

El programa corresponde al campo terrestre Santuario-El Golpe, ubicado en las Cuencas del Sureste, frente a las costas de Tabasco, operado por Perenco, pero que está en sociedad con Petróleos Mexicanos (Pemex), pues se trata de un Contrato de Producción Compartida.

Pese a tener una mayor producción de aceite y gas a lo contemplado en un principio, la CNH consideró que su programa no era consistente con el plan de desarrollo, pues la perforación de pozos contemplados para este año no se ha ejecutado y no se incluye para el próximo año; además, está considerando una inversión menor, pues se tenían previstos 154.7 millones de dólares, pero se modificó a 86.5 millones.

Además, la petrolera está cambiando las características de la infraestructura a desarrollar y no considera la construcción del Complejo Santuario.

“Con respecto al presupuesto asociado al PT (Programa de Trabajo) 2022 presentado por el operador se consideró que no es congruente, en términos generales, con la ejecución de los montos correspondientes a las actividades aprobadas para el ejercicio del presupuesto asociado al programa de trabajo anterior”, indicó la CNH.

Santuario-El Golpe es una de las asignaciones que Pemex migró a un contrato con socio para beneficiarse de un mejor régimen fiscal y atraer inversión para su desarrollo.

En principio, el socio era Petrofac, pero Perenco adquirió en 2018 el 49% de la empresa y se quedó con los campos que operaba en colaboración con Pemex.

La comisionada de la CNH Alma América Porres Luna señaló que es importante tener una modificación del plan de desarrollo vigente para este campo para llevarlo a buen término, el cual se aprobó en diciembre de 2018.

Si bien Perenco ha tratado de modificarlo en dos ocasiones, la CNH los ha rechazado, pues considera que no se han presentado los elementos técnicos que lo sustenten, entonces tienen que redefinir su plan de extracción considerando todas las variables.

“No me queda claro qué es lo que realmente está pasando, están con producción por arriba del plano, con lo cual, pues yo pensaría que están muy contentos, muy satisfechos que están cumpliendo con sus expectativas, sin embargo, no han perforado los pozos, (…) la respuesta es porque no tienen qué hacer con la producción, entonces a la hora que vemos la infraestructura vemos que no la están desarrollando”, dijo el comisionado Héctor Moreira.

En ese sentido, la CNH apunta que también es importante que Perenco se ponga de acuerdo con Pemex, pues con esto no se está maximizando el valor de los hidrocarburos que están en ese campo.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) en cuestión de producción, Perenco es la empresa privada que más produce en México.

