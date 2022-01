¿Cuántos años tienes de verdad? Naveen Jain tiene la respuesta

La piel de Naveen Jain no tiene arrugas, sus ojos relumbran y sus dientes brillan. Nuestra impresión es estar delante de un hombre entusiasta en sus 45 años exponiéndonos energéticamente todo un ensayo sobre el incierto futuro de las enfermedades. Naveen, tiene en realidad, 62 años y es anuncio personificado de su empresa, Viome, que promete hacer obsoletos el envejecimiento y las enfermedades.

Parece estar funcionando. “Eso” es el programa de nutrición impulsado por la inteligencia artificial y respaldado por la ciencia de Viome, a través del cual los consumidores reciben kits de prueba de plata que se abren como cajas de joyería (aquí no hay kits feos que se metan por la nariz) para evaluar el estado de salud y el impacto del estilo de vida sobre la edad biológica de las personas; todo en la comodidad de su propia casa. Los resultados de las pruebas que exponen una variedad de biomarcadores aparecen en una elegante app que nos cuenta absolutamente todo: desde cómo se está envejeciendo internamente hasta qué alimentos con ‘kriptonita’ debe dejar uno de comer durante los próximos meses para mantenerse en el camino correcto hacia el equilibrio.

“Si aún no estás monitoreando su edad biológica, deberías hacerlo”, dice Naveen, porque a medida que el cuerpo envejece, enfrenta fuertes declives en su capacidad para realizar tareas vitales como combatir virus, administrar colonias de bacterias y generar energía de manera eficiente. En resumen, la edad biológica es un indicador de la funcionalidad del cuerpo, y cuanto más baja, mejor.

Jain no se propone lanzar un servicio de vanidad para el “de-envejecimiento”. Los resultados de sus pruebas alineadas a la suministración unos suplementos personalizados, son las piedras angulares de sus ambiciosos esfuerzos para digitalizar y monitorear el cuerpo humano. Piense en ello como un predictor temprano de enfermedades como la depresión, las enfermedades cardíacas, la demencia, el cáncer y la ansiedad en función de los biomarcadores de nuestro cuerpo, pero con recomendaciones sobre lo que realmente uno puede hacer al respecto en este mismo momento. “Debemos superar esta epidemia de enfermedades crónicas, cáncer y envejecimiento”, dice. “No quiero decir que debamos vivir para siempre, pero debemos poder vivir de manera saludable hasta el último día de nuestra vida”. El envejecimiento no tiene por qué significar la aceptación por la sociedad de algunas enfermedades como necesariamente “relacionadas con la edad”. Así como, también en nuestra sociedad no hay nada en contra de las personas con un aspecto juvenil.

¿Recuerdas la vieja forma de abordar las enfermedades? Esperarías hasta que el dolor de rodilla te impidiera caminar o tu estómago se hinchara hasta triplicar su tamaño para ir al médico. Desde que Jain puede recordar, esto le pareció tremendamente ineficiente y extremadamente costoso. “Creo que todos podemos estar de acuerdo en que cuando sientes dolor o un bulto, ya es demasiado tarde”, dice. La enfermedad ya se ha arraigado; ahora estás jugando a la defensiva, tratando de cambiar un escenario en el que ya estás perdiendo. Jain quiere que juguemos a la ofensiva. “¿Por qué estamos tratando los síntomas? ¿Por qué no estamos apuntando a las causas?” Cuando Jain dice “nosotros”, se refiere a 7,700 millones de humanos.

También estaba desconcertado por los tratamientos a menudo heterogéneos proporcionados por el sistema médico tradicional. Todos conocemos amigos con necesidades biológicas y hábitos de vida muy diferentes, como el vecino que hace ejercicio seis días a la semana, o el amigo que siempre pide chuletones de carne en los restaurantes. “Creo que todos sabemos que diferentes cuerpos necesitan diferentes cuidados”, dice.

Excepto que Jain no estaba en condiciones de abordar estos desafíos cuando se le ocurrieron por primera vez, a mediados de la década de 1980. Era una cara nueva en Silicon Valley, a unos años del barco de la India. Optó por la trayectoria profesional típica de los jóvenes emprendedores brillantes que se enfrentaban al auge de las puntocom: primero hacer negocios, luego hacer el bien. Se abrió camino en Microsoft y luego fundó InfoSpace, que vendía contenido y servicios para sitios web populares, con una valoración máxima de más de 30,000 millones de dólares.

Estuvo, por decirlo suavemente, bastante ocupado durante un par de décadas. Mientras esto sucedía, se embarcó en las típicas visitas al consultorio médico de hombres de mediana edad y se quedó perplejo por los tratamientos a menudo limitados disponibles para los pacientes. En ese momento, se había mudado a Seattle, donde podía visitar a un especialista para el dolor en las articulaciones, las migrañas o la ansiedad, o podía comprar numerosas líneas de productos para necesidades especificas, como el cuidado de la piel. ¿Pero no están estas cosas relacionadas?, pensó. ¿No es probable que la misma causa esté detrás del dolor de rodilla y del envejecimiento de la piel? Estas ideas resonaron en su mente durante 20 años.

Para 2016, Jain estaba listo. Listo, es decir, para cambiar el futuro de la humanidad. Ese año se hizo grande: primero lanzó Moon Express, una empresa que facilita la exploración espacial a través de robots asequibles, como parte de su despliegue de “tecnologías exponenciales” que pueden acelerar los cambios. “No hay duda de que, como humanos, debemos convertirnos en una sociedad multiplanetaria”, dice. “Veamos la luna como nuestro nuevo octavo continente, y vayamos de allí a otros planetas”. Ver: asteroides, cambio climático, amenazas nucleares. Tantas razones por las que este escenario podría volverse muy real y muy rápidamente.

Y lanzó Viome. Después de décadas de ver a seres queridos y compañeros brillantes enfermar y morir, lo sintió como una necesidad. “Todas estas enfermedades se están volviendo más frecuentes incluso en los jóvenes y están matando a la humanidad. Ninguno sucede de la noche a la mañana”, dice. Reunió a los mejores científicos y expertos en inteligencia artificial y los soltó para salvar a la humanidad.

Jain ve su falta de doctorado en ciencias aeroespaciales o médicas como el ingrediente secreto de su éxito. “Veo los problemas de manera diferente y hago preguntas diferentes”, dice. “Una vez que te conviertes en un experto en un campo, solo puedes mejorar las cosas gradualmente en un 10% o un 15%”, dice. “Pero nunca puedes ser mejor que los demás por 10x o 100x”.

Foto: © Andrea Gama.

Cuando se lanzó Viome, las empresas de pruebas de ADN estaban bien establecidas. Resulta que a la gente le encanta saber sobre su funcionamiento interno, especialmente si esos detalles se pueden explicar en bonitos gráficos y tablas en un sitio web. Pero el ADN es el manual de instrucciones del cuerpo, y la mayoría de sus capítulos no se usan. La mayoría de los genes nunca se activan. Viome consideró esto, y en lugar de enraizar su monitoreo de salud en las pruebas de ADN, la compañía eligió un tacto diferente: analizar el ARN microbiano y humano o, en otras palabras, la expresión génica (cómo se expresan los genes en este momento). Juntos, estos permiten a los consumidores realizar un seguimiento de todo, desde la salud intestinal hasta el envejecimiento biológico y las causas subyacentes de la hinchazón, la mala piel, los problemas para perder peso, entre otros síntomas comunes. Viome también hizo que las pruebas estuvieran fácilmente disponibles en casa, lo que resultó ser profético, ya que la pandemia pronto superó la capacidad médica en todo el mundo. Incluso obtuvieron la designación de dispositivo innovador de la FDA para su prueba de cáncer oral y de garganta, que utiliza la misma plataforma de IA que impulsa las recomendaciones de los consumidores.

Jain se encontró mayormente solo en su enfoque, en gran parte porque hace cinco años, la información práctica discernible del ARNm y el microbioma intestinal todavía era un tema de investigación en evolución. Si bien la industria se centró en el ADN, Naveen reconoció el verdadero potencial del análisis del ARN. “No deberías dudar en seguir un proyecto simplemente porque nadie más lo está haciendo”, dice. “Ese suele ser el mejor momento para comenzar a pensar en cómo abordará el problema que está tratando de resolver. Usted está pensando en la fundación de manera muy diferente a los demás y está haciendo preguntas que ya se supone que tienen respuesta. Pero a medida que avanza la tecnología y hay más información disponible, debemos desafiar los fundamentos una vez más. Esto se vuelve aún más crítico cuando la solución exitosa del problema beneficiará la vida de miles de millones de personas.

Hasta la fecha, la empresa ha ayudado y recopilado datos de más de 300,000 personas, fortaleciendo su capacidad para hacer recomendaciones que son aún más precisas para cada individuo. Además, han desarrollado con éxito más de 30 marcadores predictivos para algunas de las enfermedades crónicas más destacadas. A medida que surgen nuevas investigaciones, Viome las incorpora junto con los datos que recopilan de sus clientes y los estudios que ejecutan para beneficiar al cliente individual, pero también avanzan hacia nuevos descubrimientos. Esta estrategia acortará significativamente la brecha de 25 años entre la mayoría de los hallazgos médicos y su aplicación a los tratamientos de los pacientes. Mientras tanto, seguir sus precisas recomendaciones sobre alimentos y suplementos les permite a los consumidores tomar el control del destino de su salud y comprender el impacto que puede tener en su cuerpo seguir una dieta diseñada para ellos, desde adentro hacia afuera. Realizando las pruebas cada cuatro a seis meses los clientes comenzarán a ver y sentir los efectos de las recomendaciones de alimentos y suplementos de Viome, con cada fórmula de suplemento única para cada individuo, creada ad hoc y generada por los resultados de las pruebas de ese usuario.

Naveen Jain.

En un movimiento muy inusual, Jain construyó su empresa como una en continuum con los clientes. Esta postura no es común entre las empresas de atención médica que ofrecen de manera estándar la interacción mínima requerida para realizar una transacción comercial., donde demasiada interacción se considera una responsabilidad. Jain es diferente, quiere que Viome sea mucho más que una transacción. La comunidad de Viome es curiosa y animada, ya que los clientes reciben y discuten sus suplementos personalizados, consejos nutricionales y cambios en el estilo de vida. “Creo firmemente que si quieres crear una empresa masiva y sostenible, debes pensar en cómo impactar positivamente en la vida de miles de millones de personas”, dice. Eso comienza con involucrarlos y hacerlos sentir parte de algo más grande. Esta misión es mucho más grande que nosotros.

Hasta ahora, los esfuerzos están dando sus frutos: Viome ha recaudado 125 de dólares en fondos, y el año pasado Viome lanzó un estudio histórico que muestra que en los clientes que emplean su monitoreo y suplementos se verifica una reducción del 30-40% en los síntomas de enfermedades comunes como la depresión, la diabetes, los trastornos de ansiedad y el SII (Síndrome del intestino irritable).

A diferencia de la mayoría de los CEOs, Jain no dedica tiempo a pensar en sus competidores, hacerlo sería una mentalidad de escasez, dice, en la que las oportunidades son finitas y todo se acaba. Su idea es que,si hay mucho espacio de oportunidad para las personas que quieren mejorar la vida de 7,000 seres humanos. No lo malinterprete: Jain tiene la intención de ser el pez más grande del estanque, pero también ve ese estanque como interminable. “Creo en la abundancia. Todo el mundo puede tener todo lo que quiera y no tiene que preocuparse por la escasez”, dice.

Jain espera que el culto de Silicon Valley del espíritu emprendedor codicioso dé paso a un impacto social más positivo y asesore a los jóvenes emprendedores para que piensen en grande. Las pruebas de Viome comenzaron en 400 dólares y han bajado de precio a 149; Jain espera que pronto caigan por debajo de los 50 y eventualmente por debajo de los 10, disponible para todos. “Siempre enfócate en cómo hacer un bien mayor en el mundo y, en última instancia, eso te ayudará a encontrar proyectos que te permitan hacerlo bien”, dice. En estos días, mide su éxito por cuántas vidas ha mejorado. “Ganar dinero es un subproducto de crear cosas que realmente mejoran la vida de las personas”.

