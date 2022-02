Dan regalos y dinero a empleados en NL para vacunarse contra Covid y 10% no lo hace

Un 10% de los empleados de las empresas afiliadas la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) en Nuevo León aún no están vacunados contra Covid-19, a pesar que les dieron premios, como el pago de bonos de dinero en efectivo, días de descanso, entrega de tarjetas de regalo y un día con goce de sueldo.

“Del 10% de los no vacunados de los trabajadores: uno de cada 2 comentaron que no lo han hecho por miedo o desconfianza en la vacuna contra el Covid-19”, informó el organismo empresarial, el cual está preocupado por esos empleados que se niega a recibir la dosis que les puede evitar la hospitalización y la muerte en caso de contagiarse.

Otras de las causas por las que los empleados no se han vacunado contra Covid-19 son que se les pasó la fecha, miedo a los efectos secundarios, no creen el virus surgido en China, recomendación de algún doctor y alergias.

Según la organización industrial, más del 90% de los trabajadores en Nuevo León han completado su esquema de vacunación, lo cual muestra el compromiso por priorizar la salud en los centros laborales.

“No hemos dejado de implementar medidas para promover la vacunación entre nuestros trabajadores, lo cual se ha traducido en que el sector cuente con un alto porcentaje de inmunización en su plantilla laboral”, afirma Caintra.

Entre las estrategias de la organización está una solicitud de pruebas periódicas de Covid-19, el despido de los trabajadores o la reducción del salario a aquellos trabajadores que se nieguen a vacunar.

“Aunque ni el gobierno ni las empresas pueden forzar a una persona a vacunarse, este procedimiento es unas de las medidas a tomar para prevenir los contagios y la propagación de la enfermedad entre la población trabajadora del país”, considera señaló Emilio Gárate, socio de la firma legal y de negocios BC&B.

El consultor dice que los empleados y empleadores deben buscar consensos para las ausencias por la vacunación de Covid-19 y respetar los protocolos dictados por las autoridades sanitarias.

“En realidad, no existe una ley específica sobre el permisos para la vacuna Covid-19, por ello en marzo de 2020 se emitió en el Diario Oficial de la Federación una Declaratoria de Emergencia Sanitaria”, agrega el abogado de la consultora en litigio civil, familiar y mercantil, así como en arbitraje comercial.

Si un trabajador desea ausentarse el día completo para irse a vacunar contra el Covid-19 deberá tomarlo a cuenta de vacaciones o, bien, pactarlo con un superior.

“Es importante que los empleados conozcan sus derechos y las leyes que los protegen, sin embargo, existen algunos vacíos al momento de la aplicación de los artículos, ya que no se ha emitido una orden oficial que ampare su seguimiento en la vacunación de Covid-19”, dice Emilio Gárate.

El artículo 408 de la Ley General de Salud indica que las personas expuestas a contraer enfermedades transmisibles durante una pandemia deberán ser inmunizadas por las autoridades sanitarias correspondientes.

Un sondeo de enero 2022 entre empresas socias de Caintra muestra que 89% del personal industrial cuenta con un esquema completo de vacunación, superior al 81% que se presenta en el estado.

Las pequeñas y medianas empresas tienen un 90% de sus trabajadores vacunados contra, lo cual refleja el compromiso y responsabilidad de los trabajadores.

“Las empresas industriales han promovido los beneficios de las vacunas entre los trabajadores y los han invitado a vacunarse, como ha sucedido en el 74% de las organizaciones, quienes han realizado campañas internas para comunicar las ventajas de esta acción”, comenta Caintra.

Adicional a ello, más del 46% de las empresas han otorgado el día a sus empleados para acudir a los centros de vacunación de Covid-19 cuando les ha tocado su turno.

“No obstante, ese porcentaje del 10% de trabajadores que no se ha vacunado aún nos preocupa. Uno de cada 2 de esos trabajadores comentan que no se han aplicado la vacuna por miedo o desconfianza al biológico o sus efectos. Si bien las empresas no tomarán medidas en su contra, el compromiso de impulsar el proceso de vacunación, insistiendo en sus beneficios y de los riesgos a los que se exponen sin ella”, concluye.

