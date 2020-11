Empresarios de CDMX temen al semáforo rojo; no sobrevivirían otro cierre, advierten

Un sopor de incertidumbre aqueja a los empresarios de la Ciudad de México debido al incremento de contagios y hospitalizaciones por Covid-19 en las últimas semanas, por lo que confesaron su temor a que se regrese a un semáforo rojo que conlleve un cierre total de actividades como el de abril pasado, lo que significaría otro duro golpe para una economía que poco a poco se recupera.

Este viernes 30 de octubre fue la tercera semana que autoridades de la CDMX anunciaron que se mantiene el semáforo naranja con alerta, debido al incremento en la ocupación en nosocomios, pero también han presumido una estabilización de la cifra en días previos.

La jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, alertó que si en esta semana no se revierte dicha tendencia, aplicarían restricciones de horarios para diferentes actividades económicas.

Un cierre total de la economía como se dio al inicio de la pandemia sería una catástrofe para los pequeños locatarios, advirtió el presidente de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) en la capital, Eduardo Contreras Pérez.

Lee también: Teleférico de 2,496 mdp de Carlos Peralta unirá al Estado de México con la CDMX

En entrevista para Forbes México aseguró que estas unidades económicas ya han sido bastante golpeadas durante los últimos meses, y prueba de ello son los casi 160,000 negocios que tuvieron que bajar sus cortinas para siempre, lo cual se debió a que no pudieron seguir con los pagos de renta, servicios e impuestos.

Además, enfatizó que muchos de los negocios tuvieron que migrar a la informalidad como medida de subsistencia.

Contreras Pérez aceptó que la reducción de horarios es una medida menos agresiva que el confinamiento total, puesto que ello les daría una oportunidad.

“Mientras la economía siga abierta tenemos una luz de esperanza de que los pequeños negocios puedan seguir adelante. Es un avance que se haya dicho que no va a ser un cierre total, sino medidas restrictivas”, apuntó.

El representante comercial refirió que los nuevos márgenes para atender a los clientes deben ser estratégicos, puesto que al disponer de menos tiempo se pueden generar aglomeraciones en los locales.

Aseguró que el pequeño comercio está haciendo todo su esfuerzo para mantener las medidas sanitarias; sin embargo, dijo que la ciudadanía ha relajado estos aspectos preventivos en las ultimas semanas.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

“Nosotros hemos notado que gran parte de la clientela relajó muchísimo las medidas de higiene. El pequeño comercio no, te lo puedo asegurar debido a que han sido constantemente monitoreado por las autoridades, no es posible, si las relajan o no las cumplen los sancionan”, agregó.

Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la CDMX, Armando Zúniga, externó su preocupación por el alza de contagios y un regreso a semáforo rojo, puesto que ello pondría en vilo a más empresas.

Recordó que el saldo de la emergencia sanitaria ha sido la pérdida de más de 200,000 empleos, además que hay sectores que aún no se recuperan, como la educación y el turismo, por lo que un cierre total o parcial sería grave para la economía.

Insistió a la ciudadanía a usar cubrebocas, a sólo salir a lo necesario, limitar sus traslados, así como a evitar las reuniones sociales, fiestas o manifestaciones.

Te puede interesar: Derrama económica caerá 50% en Día de Muertos en la CDMX, estiman

“Este tipo de medidas restrictivas sería lo último que tendría que hacerse, insistimos en los cuidados, en la prevención”, subrayó.

Zúñiga Salinas estimó que las medidas restrictivas afectarían a 200,000 establecimientos, al igual que a dos millones y medio de trabajadores. Asimismo, dijo que una gran mayoría de empresas no tendría recursos para regresar después de un nuevo paro.

De las poco más de 450,000 unidades económicas que hay en la capital, un 30% se verían en jaque, desde pequeñas tiendas hasta grandes empresas.

Agregó que parte de la incertidumbre en el sector se debe a los rebrotes que hay en ciudades europeas, así como por la entrada de la temporada invernal, lo cual puede favorecer a un incremento de enfermos en la urbe.

“La época de fin de año ayudaría en la reactivación económica pero dependerá de los contagios, la parte de prevención y que aprendamos a cuidarnos”, enfatizó.

Calculó que la recuperación financiera tomará al menos un año, aunque también dependerá del tiempo que se tarde en desarrollar una vacuna o un tratamiento para el Covid-19.