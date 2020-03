Las empresas minoristas como Walmart México, Soriana y Chedraui han mostrado caídas en sus acciones en las última semanas derivado de la pandemia del coronavirus en conjunto con la guerra de precios de hidrocarburos entre Rusia y Arabia Saudita, que ha volcado a los mercados a nivel nacional e internacional. Sin embargo, el sector de consumo básico es el que mejor desempeño ha tenido en la Bolsa Mexicana de Valores.

“Están perdiendo empresas de consumo básico, como Walmex o Gruma, porque hay un contexto de fuerte incertidumbre a nivel global. Pero si lo comparamos con el desempeño que ha tenido en el IPC –un indicador que agrupa a las 35 empresas de mayor compra y venta en el mercado mexicano— pues la pérdida es mucho menor. Es prácticamente el sector que mejor desempeño ha tenido que el resto de las emisoras”, explica Luis Alfonso Alvarado, especialista en mercado accionario de Banco BASE a Forbes México.

Una de las principales afectaciones que presiona a las compañías está en la cadena de suministro, ya que los clientes al adquirir productos de consumo de manera más frecuente que lo habitual y adelantar las compras de los próximos meses por la cuarentena, las empresas deben de adquirir sus productos en dólares y vender en pesos mexicanos.

“El peso mexicano se ha vuelto una de las monedas más liquidas de América Latina, en la semana el tipo de cambio fue de 24 pesos por dólar, nunca antes visto en la historia de México. Entonces al ser de las monedas más liquidas y de un país emergente, los inversionistas dejan de cambiar por dólares y empieza la burbuja y afecta al retail porque adquieren en dólares y venden en pesos”, dijo Julián Fernández, analista de Bursamétrica.

Sin embargo, esta caída en las empresas será amortiguada por las compras que hacen los consumidores para permanecer en sus casas.

“Yo creo que en la medida de que la gente se dé cuenta que es un tema serio en México, va a estar acudiendo a los supermercados para abastecer su despensa. El fin de semana pasado vimos que se empezaron a agotar ciertas cosas y al final del día, por ahora las empresas se van a favorecer, porque están haciendo compras que no tenían e incluso doblando las compras en ciertos artículos”, añadió Marisol Huerta, analista de Ve por Más.

En las últimas semanas los artículos que más se compraron fueron papel higiénico, agua, cubre bocas y gel antibacterial provocando desabasto en tiendas como Walmart, Soriana, Superama y Costco.

Liverpool, Palacio de Hierro y Alsea pierden

Contrario a estas empresas, el consumo discrecional es uno de los sectores que se está viendo afectado, debido a que en tiempos de pandemia lo primero que se restringe es el consumo discrecional, que también es el más sensible en la caída de los ingresos de las personas.

“Liverpool y Palacio de Hierro bajan porque los consumidores buscan comprar productos de primera necesidad y no los productos que son de segunda o tercera, incluso de lujo”, señala Fernández.

Lo mismo sucede con las operadoras de restaurantes, sobre todo con Alsea, que la semana reportó una caída de 23%.

“Si la gente no tiene ingresos no sale a comer a restaurantes y por lo contrario en el sector de consumo básico si la gente no tiene ingresos pues como quiera siguen comprando en el súper productos de uso cotidiano, por eso vemos la gran diferencia entre las acciones”, agrega Alvarado.

