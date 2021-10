La fórmula de Mercado Libre para entregar 1,000 mdd en créditos

Mercado Libre se planteó una meta de negocio hace 22 años, que hoy asegura ha materializado. “Democratizar el comercio electrónico y los servicios financieros digitales” y su cofundador Marcos Galperin cree que aún hay más oportunidades para ampliar los alcances de este objetivo.

“El sector de fintech en México está experimentando un crecimiento muy alto y creo que es un desarrollo muy positivo. Si uno mira los índices de bancarización de México, los índices de uso de tarjeta de crédito son extremadamente bajos, de los más bajos de América Latina, con lo cual el sistema bancario que se ha estado utilizando, por lo menos hasta ahora, en México, es un tema que ha excluido a la mayor parte de la población de acceder a los servicios financieros”, dice Marcos Eduardo Galperin, cofundador y presidente de Mercado Libre.

Galperin considera que los mexicanos, al no poder hacer pagar de forma digital, no pueden construir una historia crediticia y no puede acceder a un crédito, lo que genera un círculo vicioso que la empresa ha intentado romper con su servicio de Mercado Pago, específicamente, entre pequeños comerciantes que no estaban bancarizados.

Este panorama ha permitido que la empresa ya sume más de 5 millones de personas y 500,000 pequeñas y medianas empresas (pymes) con créditos en América Latina, lo cual contribuye a totalizar la entrega 1,000 mdd en créditos, aunque la mayor parte de las cifras pueden crecer año con año en un 100%.

Y es que el negocio de los créditos crece al igual que los pagos digitales o a través de dispositivos móviles desde donde los vendedores pueden cobrar bienes y servicios en una tarjeta bancaria.

“Estamos permitiendo que millones de personas que no accedían a los servicios financieros puedan hacerlo de una forma digital”, dice Galperin.

Por su parte, David Geisen, director general de Mercado Libre en México, pone el ejemplo de un vendedor en el Mercado de San Juan, en la capital del país, que usa los dispositivos de Mercado Libre para recibir pagos, que le permitirá generar un historial crediticio para acceder, más tarde, a un financiamiento para su negocio.

Hoy, la empresa contabiliza cerca de 4 millones de dispositivos activos en América Latina para el cobro a través del celular.

En 2020, la plataforma de comercio sumó 175,000 nuevas empresas al Marketplace regional y es la principal fuente de ingresos de 900,000 familias en la región. Más de 480,000 pymes, es decir, el 4.3% de estas empresas en Latinoamérica obtiene ingresos a partir de su operación en Mercado Libre.

Hoy, el 46% de las pymes de Mercado Libre en México venden exclusivamente a través de la plataforma.

Para el directivo alemán el potencial de crecimiento en el mercado de créditos es enorme en México, ya que 54 millones de adultos sin acceso a un crédito formal por medio de la bancarización, asegura.

Hasta diciembre de 2020, fueron otorgados 1.7 millones de créditos a 550,000 vendedores de un monto promedio de 325.1 dólares en la región, mientras que más del 60% de los créditos otorgados a pymes en el período fueron utilizados para invertir en capital de trabajo (inventario, equipamiento, logística, empleo, por mencionar algunos).

Marcos Galperin, el hombre más rico Argentina, con un patrimonio de 6,100 mdd, de acuerdo con la última medición anual de Forbes, está convencido que todavía resta mucho camino por recorrer en cuanto a la variedad de opciones de pago de la empresa y considera que los próximos 10 o 20 años serán importantes en el avance de los servicios financieros digitales en América Latina.

