Grupo Vidanta, Daniel Chávez y el Tren Maya: ¿hay conflicto de interés?

El escándalo de la #CasaDelBienestar en la que está involucrado José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, está tocando a la puerta de otro empresario, Daniel Chávez Morán, quien mantiene una estrecha relación con el gobierno federal y que participa “como uno de los ojos” del mandatario en otra de las obras insignia del sexenio: el Tren Maya.

El empresario Daniel Chávez Morán. Foto: Forbes México.

De acuerdo con una investigación de Carlos Loret de Mola y Mexicanos Unidos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), el hijo de López Obrador rentó junto a su esposa una casa de lujo, en Houston, Texas, propiedad de Keith Schilling, un exfuncionario de la empresa Baker Hughes, contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con el documento periodístico, cuando López Beltrán ocupó la casa, en enero de 2020, y Keith Schilling dejó Baker Hughes, esa compañía recibió asignaciones en Pemex por 194 millones de dólares, equivalentes a unos 3 mil 900 millones de pesos, por lo que se habría configurado un conflicto de interés entre la Presidencia, Pemex y Baker Hughes.

Según Pemex, dicha empresa es una de las 4 mil 500 firmas que le prestan servicios y la quinta de 25 que más facturan al año con 7 mil 589 millones de pesos.

Estas empresas han prestado sus servicios desde hace más de 5 décadas y facturan el 50% de las inversiones que se realizan en exploración y producción, es decir, Baker Hughes ha facturado el 2.7% del presupuesto anual de Pemex desde 2014 hasta enero de 2022.

El domingo, López Beltrán explicó que trabaja como asesor legal de la empresa KEI Partners, una firma dedicada a los inmuebles de lujo en Houston, Texas, y que al igual que su esposa, Carolyn Adams, desconocían que la residencia fuera de un contratista de Pemex.

No obstante, brindó más datos sobre su empleo en Estados Unidos que salpicaron ahora al empresario Daniel Chávez Morán, quien a su vez es fundador de Grupo Vidanta, una de las firmas más prestigiadas en el desarrollo turístico del país, y sus hijos, propietarios de KEI Partners.

¿Pero cuál es la relación de Daniel Chávez Morán con el gobierno de López Obrador?

Fue en junio de 2020 cuando el presidente de la República dio el banderazo inicial a los diversos frentes de construcción del Tren Maya, que designó a Daniel Chávez como “supervisor honorífico” de la obra para garantizar que los empresarios constructores no retrasaran ni inflaran el presupuesto asignado.

Según el presidente López Obrador, la vocación de servicio y cultura del esfuerzo hacían del empresario, el perfil idóneo para revisar, junto a Rogelio Jiménez Pons, en ese entonces titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el avance de este proyecto en el sur de México.

El empresario, Daniel Chávez Morán, al fondo de camisa azul marino. Foto: Presidencia

“Vamos a contar con el apoyo del empresario Daniel Chávez Morán. Daniel Chávez es empresario del sector turístico de México, tiene dimensión social, es el empresario del sector de turismo más importante de México. La empresa que creó, que fundó, es la que más turistas trae al país, turistas extranjeros, es de las empresas que más introducen, auspician la llegada de divisas a México, de las empresas turísticas más importantes”, destacó el presidente de la República el 4 de junio de 2020 desde Palenque, Chiapas.

En aquella ocasión, el mandatario mexicano descartó que la participación de Chávez Morán en el desarrollo del Tren Maya derivara en un posible conflicto de interés debido a que Grupo Vidanta no realizaría ninguna inversión alrededor de esta obra y el empresario no cobraría por sus servicios al Estado.

“Él viene de abajo, repito, de la cultura del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, y ahora, como muchos otros, quieren ayudar, y como no está en sus empresas, no hay conflicto de intereses, no va a cobrar, él me va a representar como supervisor para que me presente periódicamente informes sobre el avance del Tren Maya. De esa forma vamos a trabajar y vamos a concluir con esta importante obra”, señaló López Obrador en aquel momento.

Grupo Vidanta fue fundado en 1974 y desde entonces mantiene importantes desarrollos turísticos de lujo en diversos puertos del país, pero específicamente en la Riviera Maya, zona que según el gobierno mexicano, tendrá importantes beneficios y desarrollo gracias al Tren Maya.

Por ejemplo, cuenta con un desarrollo hotelero denominado Grand Luxxe, ubicado en la Riviera Maya, y que de acuerdo con Grupo Vidanta, es el hotel resort más lujoso de la línea.

“No escatimamos gastos para crear la experiencia vacacional más lujosa que México pueda ofrecer. Todo en Grand Luxxe ha sido diseñado pensando en su comodidad. La lujosa decoración de sus vestíbulos y pasillos con exóticos acabados y esculturas y pinturas de creación exclusiva; espacios habitables de ensueño amueblados con lo mejor; piscinas y playas privadas; y en todo momento con la atención personalizada de nuestro equipo atendiendo todas sus necesidades”, destaca la compañía.

Cabe señalar, que recientemente Grupo Vidanta incorporó a sus menús bebidas con alcohol y sin él con base en Chocolates Rocío, empresa de la que son propietarios los tres hijos del presidente de la República.

Este complejo turístico se encuentra en el kilómetro 48 de carretera Cancún-Playa del Carmen, en Quintana Roo, una de las vías que serían impactadas para que corriera el ferrocarril turístico. No obstante, en diciembre pasado, con Jiménez Pons a la cabeza del Fonatur, se anunció otro cambio más a la ruta del Tren Maya en su tramo 5 norte y sur, es decir.

Este cambio consiste en que la vía del tren correrá a un costado de la carretera, del lado de las líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y que son paralelas a la carretera 307, Cancún-Tulum.

El trazo original señalaba que la vía del Tren Maya correría sobre un piso elevado al centro de la autopista 307, desde Playa del Carmen hasta el Aeropuerto Internacional de Cancún.

Pero el tramo tuvo que ser replanteado luego que empresarios con desarrollos turísticos, como el de Grupo Vidanta, acusaron que las obras no beneficiarían al turismo toda vez que se afectarían los accesos a las zonas hoteleras.

El proyecto del Tren Maya tendría ahora que erogar alrededor de mil millones de pesos a la compra de terrenos a algunos de empresarios hoteleros y ejidatarios para el trazo de derecho de vía, lo que encareció la obra que ya lleva un presupuesto de 200 mil millones de pesos de 140 mil proyectados.

Otro de los desarrollos turísticos de lujo de Grupo Vidanta en la Riviera Maya es Jungala Luxury Waterpark, un parque acuático exclusivo que opera desde 2019.

Pero el desarrollo de complejos por parte de Vidanta no se limita a la Península de Yucatán, sino que tiene inmuebles en Acapulco, en la Riviera Nayarit y Los Cabos, además de Sonora, donde posee un aeropuerto privado, en Puerto Peñasco.

“Terminado en 2009, el Aeropuerto Internacional Mar De Cortés del Grupo Vidanta ofrece a los huéspedes acceso inmediato a sus hoteles resort, The Grand Mayan y Mayan Palace”, señala.

La relación con el presidente López Obrador va más allá, pues Chávez Morán funge como parte de un grupo de empresarios asesores del gobierno en materia económica, espacio dirigido por el exjefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo.

El fundador de Grupo Vidanta, por ejemplo, fue parte de la comitiva del tabasqueño en su viaje a Washington, Estados Unidos, para entrevistarse con el presidente Donald Trump en el marco de la entrada en vigor del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En ese encuentro también participó Carlos Slim.

Cena con empresarios en la Casa Blanca en julio de 2020. Foto: Twitter Camen Armendariz

¿Hay conflicto de interés?

Para Max Kaiser, fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios, la relación de Chávez Morán con el presidente López Obrador y el desarrollo del Tren Maya cierran la pinza de un posible conflicto de interés.

En entrevista con Forbes México, Kaiser explicó que la relación entre el empresario y el mandatario mexicano ha generado la percepción de que es una persona muy cercana a él y por lo tanto amplía su poder de influencia y toma de decisiones en los proyectos y tareas que le ha encomendado el jefe del Ejecutivo federal.

“Él es un consentido, lo llevaron a la gira con Trump, ha estado en diversos eventos, está en todos los eventos del Tren Maya, entonces esto genera reconocimiento por parte de la gente de que es un cercano del presidente, y eso es muy importante decirlo, porque cuando los servidores públicos en este país ven a alguien cercano al presidente se genera la idea de que esa persona tiene una influencia, tiene una función específica y por lo tanto se genera la idea que esa persona puede tomar decisiones o influir en las decisiones públicas”.

“El empresario, dijo el presidente esta mañana (ayer lunes), está encargado del Tren Maya y es el coordinador, el supervisor del proyecto, pero además tiene hoteles por toda la zona y tiene interés porque el tren esté rápido y pase por ciertos lugares, entonces, claramente se tiene muy claro un conflicto de interés con el proyecto del Tren Maya”, sostuvo el exdirector Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competividad (IMCO).

Para Kaiser, la revelación de la existencia de la casa de Houston y la relación de López Beltrán y su esposa con Baker Hughes y ahora con los hijos de Daniel Chávez Morán a través de KEI Partners, cierra la pinza del conflicto de interés por el que atraviesa el presidente de la República y que por lo tanto debe ser indagado por la autoridad.

“Lo que habría que averiguar es si recibe beenficios multimillonarios de otra forma vía permisos, u otras cosas. Yo creo que a un empresario de esta magnitud lo que menos le interesa es un salario público, lo que le interesa es tener influencia directa en las diferentes autoridades en las que se relacionan sus empresas”, señaló Kaiser.

“Una de dos, o quiere ser amigo del presidente o quiere estar en el proyecto y ser un empresario”, cuestionó.

