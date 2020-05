Hoteles en Quintana Roo comienzan reapertura el 8 de junio

Los empresarios turísticos en Quintana Roo promocionarán el Caribe mexicano para que a partir del 8 de junio, día que comenzará la apertura de hoteles en la entidad, pueda reanudarse la llegada de turistas y se reactive el turismo en la entidad.

En conferencia de prensa para presentar la campaña #VenAlCaribeMexicanoX2, con la que se lanzarán promociones para atraer a viajeros a partir del 15 de junio en su primera etapa, los líderes hoteleros anunciaron que algunas aerolíneas comenzarán a reanudar vuelos incluso a partir del 6 de junio.

“Es tan importante que todos los productos turísticos empecemos con la apertura del 8 de junio. El principal motor será el mercado nacional, hay que ser realistas: no vamos reabrir el 8 de junio con los índices de ocupación para mediados de marzo, sino que poco a poco se van a reabrir los productos turísticos”, indicó Roberto Cintrón, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos.

La alcaldesa de Cancún, Mara Lezama, añadió que desde el 1 de junio, de acuerdo con el gobernador de la entidad, podrán reactivar los hoteles con una proporción de su personal de acuerdo con el avance del semáforo nacional.

“Todos los hoteles estamos listos para poder arrancar el día que la autoridad nos lo permita. Nadie ha descansado como tal, todos los hoteles me atrevo a decir que establecieron sus protocolos, regresando a actividades (se dedicarán) a aplicarlos nada más”, indicó a su vez Oliver Reinhart, CEO de Atelier Hoteles.

Para ello, el destino cuenta con un certificado estatal elaborado por la Secretaría de Turismo del estado, el cual será voluntario, pero que hasta el momento cuenta con el registro de más de 4,000 empresas.

Entre las medidas que evalúa esta certificación se contemplan la medida de temperatura de los asistentes, sana distancia y la disponibilidad de productos para la limpieza y sanitización de manos.

Promociones en línea

La campaña buscará atraer a viajeros al destino con promociones en 153 hoteles, 17 tours y parques y marinas, 12 campos de golf, 8 arrendadoras de autos, 8 agencias de viajes, además de restaurantes, bares y empresas de servicios.

Estará disponible para hacer reservaciones a partir del próximo 15 de junio al 15 de agosto, y podrán ser válidas hasta el 20 de diciembre de este año, pero se ajustará acorde con las propias condiciones de cada negocio.

La campaña se difundirá a través de redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, a través de dos hashtags: uno en español #VenAlCaribeMexicanoX2 y #/Come2MexicanCaribbean para el público angloparlante.

“El x2 quiere decir yo también. El x2 es que queremos que vengan”, explicó Vicente Madrigal, director comercial de Atelier Hoteles.

Los trabajadores serán convocados para capacitarse desde el 1 de junio y será “on-doing”, es decir, se fortalecerá con la práctica y continua aplicación, explicó Reinhart.

“Si no hay hoteles y productos turísticos abiertos, las aerolíneas no van a venir a Cancún y no va a haber turistas. Esperemos que para julio o para agosto podamos tener unas ocupaciones, ojalá y me equivoque, de hasta 50, 55, 60%, pero ojalá sea mucho más”, comentó Cintrón.