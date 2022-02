Huawei no quita el dedo de los smartphones: ‘usuarios descubrieron que no necesitan tanto a Google’

Luego de un par de años de haber iniciado el veto de las autoridades estadounidenses y las complicaciones que contrajo como el decir adiós al sistema operativo Android; Huawei no quita el dedo del renglón del mercado de smartphones y aunque ha creado un ecosistema para ser viable más allá de los teléfonos, también desarrolló un entorno donde las personas pueden utilizar la mayor cantidad de los servicios a los que están acostumbrados, para seguir dado la batalla contra Samsung, Apple y los jugadores chinos más recientes.

De acuerdo con Carlos Morales, director de Comunicación de la empresa, si bien Google ID es una llave que te abre muchísimas puertas y da una gran conveniencia, muchos usuarios han descubierto que en realidad no lo necesitan tanto o que hay varias maneras en las cuales pueden operar.

“En lo que nos hemos esforzado es en generar un ecosistema que pueda permitir un entorno en el cual puedan utilizar la mayor cantidad de los servicios a los que están acostumbrados normalmente, sabemos que no hay algunas aplicaciones que están disponibles de manera negativa y que no pueden estar disponibles en los equipos porque no están los servicios de Google”, aseguró.

Además, en este tiempo no ha dejado de lanzar nuevos equipos en México, como su nuevo teléfono plegable P50 Pocket para competir con el Samsung Flip, entre otros; así como su flagship P50 Pro, el cual retoma la filosofía de la marca que se encuentra en el corazón de la fotografía de gama alta.

Carlos Morales explicó que los servicios de Google fueron reemplazados por los creados por Huawei, además, los desarrolladores tienen acceso para poder hacer la migración de forma rápida y eficiente de Play Store a APP Gallery.

“Sabíamos que venían tiempos difíciles para la compañía en el segmento de telefonía, que al no ofrecer esta experiencia obviamente iba a haber una marcada reducción en la preferencia que puedan tener los usuarios por la conveniencia que ofrecen los servicios de Google. Google ID es una llave que te abre muchísimas puertas y te da una gran conveniencia, pero muchos usuarios han descubierto que en realidad no lo necesitan tanto o que hay varias maneras en las cuales pueden operar”, afirmó.

En este sentido, el directivo expuso que muchos de los servicios del buscador ahora son accesibles a través del navegador de internet, además de las aplicaciones que ya están disponibles para poder darle una experiencia cada vez más conveniente.

“Cuando nos preguntan si la compañía es viable sin el negocio de telefonía móvil, la respuesta sí; cuando ven, no sé, las cifras que ofrecen algunas agencias de análisis sobre participación del mercado muchas personas tienden a ver ese dato como si fuera el definitivo, pero Huawei hace muchas otras cosas, no solamente teléfonos”, mencionó.

Morales confesó que, si bien han registrado en estos años una reducción significativa en el mercado o en la preferencia de los usuarios hacia sus teléfonos, es algo que están intentando paliar con todo este ecosistema de sus nuevos equipos; además, han tenido crecimientos de tres dígitos sostenidos durante los últimos 2 años, gracias a la venta de computadoras personales, audífonos, relojes inteligentes, entre otros productos.

También, Huawei logró posicionarse como una de las 10 marcas más valiosas para 2022, de acuerdo con el informe Brand Finance Global 500 2022, con crecimiento interanual de 29%, al registrar un valor de 71,200 millones de dólares.

“Tenemos un ecosistema cada vez más amplio que se ha ido robusteciendo y que en el caso, por ejemplo, de wearables y de audífonos, tiene la ventaja debe ser agnóstico de una plataforma o un sistema operativo. Eso creo que ha ido dando soporte también a la compañía en estos tiempos difíciles, estamos conscientes de que no ofrecemos la misma experiencia en telefonía móvil de lo que solíamos ofrecer, pero estamos trabajando para poder compensar esas faltas y me parece que hoy a casi 3 años del veto se ha reducido significativamente ese gran gap que teníamos”, aseguró.

Por lo que el tema de la participación de mercado no es algo que vean como una prioridad, ya que su objetivo es dar la mejor experiencia al final al usuario, para poder ir generando nuevo una base más amplia de usuarios en telefonía móvil.

En mayo del año pasado la compañía salió del top, cuando los análisis de IDC y Canalys colocaron a Huawei en séptimo lugar con 18.6 millones de unidades.

En México, si bien la firma aún mantenía la tercera posición con 13.9% de participación de mercado, su presencia en el país se ha contraído en los últimos trimestres; pero dejó de estar entre las marcas vendidas, posición donde Motorola, Xiaomi y Oppo han comenzado a subir, de acuerdo con el último reporte de The CIU, correspondiente al segundo trimestre de 2021.

De hecho, los datos más recientes de Counterpoint Research señalan que Motorola se consolidó en la primera posición con el 23.9% de participación en ventas entre julio y septiembre, por arriba de 20.4% observado en 2020.

Mientras que la surcoreana Samsung fue la segunda marca más vendida en México, con una cuota de 17.9%; en tanto que el fabricante chino OPPO logró posicionarse como la tercera marca más vendida en tan solo un año, con el 12.3%; seguida por ZTE con el 12.2% y Xiaomi con el 11.4%.

