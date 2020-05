Por: Diana Gómez y Mónica Garduño

Con la llegada del coronavirus a México, la tormenta económica propinó golpes a la estabilidad nacional para los que ningún sector estaba preparado. Ahora, en medio de una crisis que tiene al país tambaleándose en la incertidumbre, las industrias, desde el turismo hasta las artes, se enfrentan a un horizonte oscuro. Sin embargo, para otros, la contingencia les ha pintado una oportunidad ideal hacia el crecimiento.

Vista área del 1 de abril del 2020, de una playa vacía en Cancún, debido a la contingencia epidemiológica por el COVID-19. Cancún, Quintana Roo, 1 de abril del 2020. Foto: Mauricio Collado / Notimex Xinhua

Hotelería y turismo, con la soga del coronavirus atada al cuello

No es sorpresa, desde que las medidas restrictivas para contener el Covid-19 fueron impuestas, el cierre de hoteles, la suspensión de vuelos, el cese de cruceros y las prohibiciones de viajes, fueron inevitables y significaron un duro golpe para este sector que ya vislumbraba un panorama bastante desolador.

Francisco Madrid Flores, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) Anáhuac, previó que la que la caída el PIB turístico de México en 2020 podría situarse entre -3.0 y -5.0%, que supone entre 1,400 y 4,000 millones de dólares (mdd) considerando el peor escenario.

En tanto, para este año, la Secretaría de Turismo (Sectur) esperaba un total de 46.2 millones de turistas extranjeros para dejar una ganancia económica de 26.700 mdd. Una industria aporta hoy en día más del 8.7% al Producto Interno Bruto (PIB) del país y emplea a 2.3 millones de personas.

Con relación a la ocupación hotelera, Sectur anunció que los 12 principales destinos del país (Cancún, Puerto Vallarta, Acapulco y San Miguel de Allende, por mencionar algunos), que suman el 42.3% de los cuartos de las plazas que usualmente se supervisan, reflejan una baja promedio de 51.8% en la última semana de marzo. Ante este escenario, el secretario de Turismo indicó que abril y mayo serán cruciales para pronosticar y reconsiderar datos finales al cierre de 2020.

Entre los destinos más afectados durante el mes de abril por disminución de turistas extranjeros se encuentran: Cancún (-43.15), Los Cabos (42.3%) y Puerto Vallarta (40.2%), mientras que por turistas nacionales son: Cancún (-25.7%), Guadalajara (-30.4%), Monterrey (40.2%) y Tijuana (15.7%).

Imágenes de la flota de aviones de Aeroméxico, varados en su propio hangar, debido a la cancelación de vuelos nacionales e internacional por la pandemia de COVID-19. Foto: Isaías Hernández / Notimex

Aerolíneas mexicanas: el enemigo invisible

Sin duda Aeroméxico e Interjet ha resentido los golpes del efecto dominó del coronavirus que inició en Asia y posteriormente se dirigió a Europa hasta llegar a América. Durante el primer trimestre de 2020, Aerómexico presentó una pérdida de 1,790 millones de pesos (mdp), reportando ingresos de14,074 mdp, es decir una disminución de 14.0% respecto al mismo período del año anterior a causa de la pandemia.

Hace pocos días, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) suspendió la membresía de Interjet a causa de que no pagó un saldo de liquidación. Esto se suma a información de la Profeco que anunció que Interjet aseguró haber realizado 186,577 reembolsos a los pasajeros, antes del 31 de marzo en forma de cupones de valor equivalente para nuevos vuelos y válidos por un año, de acuerdo con información de The New York Times.

Sin duda es una crisis aérea sin precedentes, en marzo se registró una reducción del 34.4% de pasajeros, con 5.9 millones de viajeros, que corresponde a 3.1 millones en vuelos nacionales y 2.8 millones en vuelos internacionales, según datos del Gobierno de México.

A pesar de que hace unos días Aeroméxico anunció que el 1 de mayo se reanudarán algunos vuelos a Asia, Europa, Estados Unidos, Canadá y otros países de Latinoamérica (aunque con menos frecuencia) y en algunos casos en junio e incluso septiembre, es necesario conocer que únicamente se podrán frenar las pérdidas aéreas una vez que se encuentre una vacuna contra el Covid-19.

Walmart Tlalpan. Foto: Medios y Media/Getty Images

Minoristas, el ganador efímero con futuro incierto

En 2009, con la crisis por la influenza H1N1, las ventas de las cadenas minoristas, como Walmart, Soriana y Comercial Mexicana no resintieron los cierres ni la baja en el consumo tras las compras de pánico que causó la alerta epidemiológica. Ahora con la pandemia del coronavirus, México podría volver a enfrentar una situación similar donde las ventas de pánico no serán suficientes para mantener la estabilidad.

En febrero, mes en el cual se presentó el primer caso de coronavirus en México, las compras de pánico especialmente de cubrebocas, gel antibacterial (e incluso papel de baño) resultaron un boom para los supermercados, los cuales, según datos de Nielsen, mostraron un pico de 30% durante la primera semana; de igual forma los productos para la limpieza del hogar, comida congelada y enlatada. Lo que significó un impacto a corto plazo para luego volver a la ‘normalidad’.

De igual forma, la empresa asegura que el comportamiento de los consumidores ante el covid-19 se basa en seis etapas, donde hasta hace unas semanas México se encontraba en la dos y la tres, es decir, hay una gestión reactiva de la salud al dar prioridad a los productos esenciales para la contención del virus, la salud y la seguridad pública, donde se almacena una despensa de alimentos y productos médicos.

La cuarta etapa, donde se encuentra México en estos momentos, se refiere a preparase para vivir en cuarentena aumentando las compras en línea con menos salidas a tiendas, en la quinta las compras son restringidas y preocupa el alza de los precios. Finalmente en la sexta se regresa a una nueva normalidad, retomando rutinas diarias con cautela.

En medio de la crisis, las principales cadenas minoristas en México (Walmart, Soriana, Comercial Mexicana y Chedraui) manejan un stock de marcas propias que contiene desde pastas, café o harina, hasta limpiadores para el hogar y otros perecederos que se ubican dentro de las despensas de cuarentena. Así pues, esta contingencia sería un escalón para el posicionamiento de las mismas.

Te puede interesar: Profeco inicia procesos contra supermercados por subir sus precios

Foto: Fernando Luna Arce / Forbes México

Central de Abastos (CEDA): ¿habrá escasez en uno de los mercados más importantes de la capital?

El principal mercado mayorista y minorista de productos de consumo en la capital ha reportado que su actividad comercial ha disminuido en un 25% a causa del coronavirus, además de una caída del 30% del ingreso de vehículos para transportar mercancía.

El aumento en el número de casos por coronavirus en la capital alertó a los locatarios de la CEDA y empezaron a cerrar sus bodegas; afectando a miles de comerciantes que distribuyen y venden frutas, verduras e insumos para abastecer a los mercados locales. En las próximas semanas estos productos de necesidad básica podrían comenzar a escasear en varios puntos de la capital.

Carlos y Carolina comerciantes de frutas y verduras, tuvieron una notable caída en sus ventas debido al llamado a quedarse en casa por parte de la Secretaría de la Salud por la pandemia de COVID-19; debido a esto, se dieron a la tarea de vender a domicilio frutas y verduras, las cuales compran en la Central de Abastos desde las 4 de la mañana, para poder atender a sus clientes desde temprano. Ellos lo consideran una forma de ayudar a la ciudadanía a que no salgan de sus casas. Ciudad de México, 16 de abril de 2020. Foto: Romina Solís / Notimex

Recordemos que antes de la llegada del Covid-19 a México, la Central de Abastos contaba con aproximadamente 90 mil comerciantes, quienes atendían a más de 600 mil personas por día, de acuerdo con los datos de la CEDA.

Para mitigar los efectos del coronavirus, se han implementado labores de prevención como el despliegue de 400 promotores de la salud para monitorear la salud de los trabajadores, 500 litros de gel antibacterial, 1,800 mascarillas, 1800 caretas y 800 equipos de protección personal.

Además de activar una aplicación digital que tiene como fin orientar a los trabajadores de la CEDA sobre las dudas más frecuentes en torno al Covid-19. Únicamente deben mandar la palabra “Abasto” al 51515.

Trabajadores de la construcción continúan con sus labores a pesar de la pandemia por el COVID-19. Ciudad de México, 25 marzo 2020. Foto: Isaías Hernández / Notimex

Industrias mexicanas, entre la crisis y la esperanza

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) advirtió que “a diferencia del sector financiero, y por la naturaleza de la contabilidad que se sigue en la generación de estadísticas vinculadas con el sector industrial, se desconoce la magnitud de la contracción“.

Entre los datos más relevantes a destacar, de acuerdo con la presentación del Tercer Informe Covid-Industrial, los impactos negativos van a la alza viéndose afectadas el 95.27% de las empresas, reflejado a su vez en una pérdida de entre el 76 y el 100% en sus ingresos, asimismo el 59.15% de las compañías también han visto reducidas su ventas en más del 51%.

Foto: Fernando Luna Arce / Forbes México.

Entre los problemas más recurrentes que comparte el sector industrial es: la caída de la demanda, la falta de liquidez, paro de operaciones (en el caso de aquellas que el gobierno no catalogó como ‘esenciales’) y la cancelación de órdenes de compra.

De todas las industrias existentes en nuestro país, la industria constructora, la textil, la siderúrgica, la farmacéutica—así como los proveedores que mantiene la cadena de suministros—serán aquellas que tienen un labor más arduo para hacer frente al cese de actividades y hasta de inversión.

“Sin duda, en los días y semanas por venir habremos de ir conociendo el tamaño y la profundidad de los efectos económicos negativos del virus, pero la información con la que ya contamos nos muestra un escenario dramático”, declaró la Concamin.

Foto: Britta Pedersen/picture alliance via Getty Images

Artes y entretenimiento, ¿qué retos se avecinan?

Ante la propagación del coronavirus en México, la Secretaría de Cultura anunció la postergación de las “actividades secundarias” como talleres, conferencias y otros eventos que no interfieren con su operación cotidiana. Sin embargo, promueve cursos virtuales y fotogalerías para que los mexicanos sigan consumiendo contenido de su interés.

Ante la cancelación de actividades no esenciales la industria de las artes y el entretenimiento ha tenido que hacer de la tecnología su aliada para continuar expresándose. Tal es el caso del Ballet Folklórico de Amalia Hernández que ofrece cursos de zapateado y técnicas de baile gratuitas, a través de su página oficial de Facebook, además de compartir presentaciones completas de sus funciones en su canal de Youtube.

A pesar de que el coronavirus ha impedido la visita a sitios culturales de interés como los museos, algunos de CDMX han habilitado su página web para que quedarse en casa no sea un impedimento. Es posible visitar el Museo Nacional de Antropología, el Palacio de Bellas Artes, el Castillo de Chapultepec, el Museo Soumaya, la Casa Azul de Frida Kahlo, el Antiguo Colegio de San Idelfonso y el Museo de Arte Moderno. La estrategia se habilitó en los países europeos fuertemente golpeados por el Covid-19 por lo que también puedes recorrer el Museo del Vaticano, Museo Nacional de Grecia y el Museo de Louvre.

En cuanto a la plataforma de streaming y entretenimiento, Netflix fue beneficiada por el confinamiento a nivel mundial superando su pronóstico de crecimiento del primer trimestre al agregar casi el doble de suscriptores en ese periodo, con 15.8 millones de usuarios que se unieron entre el enero y marzo de 2020. Además de que las acciones de la compañían han subido en un 12%.

Finanzas y seguros, ¿el menor perdedor de esta crisis?

La pandemia del coronavirus también podría tener un impacto negativo en diversas ramas de la economía, incluyendo al sector asegurador y afianzador.

Los problemas de continuidad del negocio y de atención a clientes están impactando en la siniestralidad, la valuación de las reservas y gastos; repercutiendo en los estados financieros, el flujo de efectivo y la apreciación de las agencias calificadoras.

Ante este escenario, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), organismo regulador financiero mexicano, ha recomendado adoptar medidas para preservar la solvencia y el capital de las empresas ante la situación extraordinaria en la contingencia, de esta manera se espera un cambio temporal en la siniestralidad de diversos ramos, así como en la forma en la que ésta se reportará y pagará. Lo anterior puede impactar en las reservas que deben tener constituidas las empresas aseguradoras.

Foto: Chris Liverani/Unsplash

Sin embargo, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) refirió que, hasta el momento, no ven un impacto grave en la economía y el sector asegurador por el brote de Covid-19. Asegura que estamos en una fase muy temprana, pues si bien el impacto ya se registró en los mercados, desde el punto de vista de primas, considera que éste no será tan grande.

Un desafío importante para las aseguradoras es que, por el momento, sus agentes están imposibilitados para salir a ofrecer sus productos, lo que sin duda impactará en las nuevas ventas. Bajo estas circunstancias, algunas empresas han apostado por las capacidades digitales para atender y ofrecer una mejor atención a sus clientes.

Vacantes de Gobierno, ¿cuál es la situación actual?

La pandemia del Covid-19 ha golpeado fuertemente el sector laboral en México, registrando una pérdida de más de 346,000 empleos en los sectores del comercio, servicios y turismo. Sin embargo, el gobierno federal mantiene actualizada la plataforma de búsqueda de empleo en donde se ofrecen vacantes de oficios y todo tipo de carreras no esenciales, en los diferentes estados del país.

Transporte y logística

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en marzo el sector del transporte presentó incremento mensual de 0.70% y de 3.67% en el caso anual.

El sector logístico y de transporte se ve afectado o beneficiado por la economía relacionada con las variaciones de la demanda en el mercado, además de los problemas de inseguridad y sociales, regulaciones, escasez de personal y otros factores.

La Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, estima que el transporte de carga podría ser víctima de robo en un 30% al 50% a causa de la pandemia, a pesar de que ha crecido la demanda de este sector para trasladar alimentos y artículos de primera necesidad.

Esta industria enfrenta condiciones como la falta de higiene y desinfección en las áreas de descanso y aseo por el cierre de gasolineras, hoteles y restaurantes durante la cuarentena.

Foto: Fernando Luna Arce

¿Qué sectores han sacado provecho en medio de la pandemia?

Salud: Abre la puerta a las contrataciones

Uno de los sectores más esenciales y requeridos para combatir la pandemia del coronavirus ha sido el sector salud; para el 7 de abril el gobierno mexicano contrató a 3,000 médicos y 2,800 enfermeras para hacerle frente a la emergencia sanitaria.

Se espera que la contratación sea continúa ya que el Covid-19 podría atacar al 70% de la población mexicana, es decir 120 millones de habitantes, de acuerdo a las aproximaciones de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Construcción, el supuesto ganador que terminó perdiendo

Aunque en la llegada del coronavirus, la construcción parecía ser una industria que permanecería ‘sólida’ ante la pandemia, con el paso de las semanas, esa realidad se desmoronó. Ahora enfrenta un descalabro, tras meses de cifras a la baja, el impacto que generará por la reducción de operaciones en obras, menor inversión y la suspensión de operaciones de las cementeras parece no tener fin.

Eduardo Ramírez Leal, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) informó que en lugar del crecimiento de 1.5% que esperaban para 2020, el coronavirus los impactará con una caída de entre 3 y 4%.

Se estima que aproximadamente 500,000 trabajadores del sector, entre obreros, ingenieros, arquitectos y albañiles dejen de percibir ingresos.

Foto: Isaías Hernández / Notimex 24 de abril de 2020.

“Sería imposible, si nos dejan de suministrar insumos del cemento, entonces también la industria de la construcción tendría que detenerse si no se atiende el llamado de reconocer a todo el sector como actividad esencial”, agregó.

La Secretaría de Salud decretó que las productoras de acero, cemento y vidrio que surten de material a las obras prioritarias del gobierno, podrían seguir operando en niveles mínimos. En este sentido, sólo el 38% de las obras pertenecen al sector público, correspondientes al Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería de Dos Bocas y el Corredor Transístmico, los proyectos más ambiciosos dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

E-commerce, la estrella y salvavidas de esta pandemia

Las tiendas físicas cerraron sus puertas, pero eso dio paso a que el comercio electrónico expandiera las suyas.

De acuerdo con la consultora KantarWorldPanel, México fue el país que más sumó compradores teniendo un crecimiento del 500% en su penetración en el canal de comercio electrónico en Latinoamérica en las últimas semanas.

No es para menos, en medio de una crisis global donde mantener la cadena consumo es una prioridad, el e-commerce brindó un terreno fértil para lograrlo, donde al menos el 24% de los compradores declararon que han intentado comprar digitalmente para recibir productos en casa.

¿Quiénes serán los más beneficiados? Rodrigo Barrientos, fundador y director de Teed Innovación Tecnológica, prevé que los segmentos que más van a destacar en cuanto a su crecimiento son áreas de despensa, farmacia, abarrotes, higiene personal, limpieza, alimentos para mascotas, productos digitales (música, películas y videojuegos) y servicios de comida.

Trabajadores de tiendas de conveniencia hacen uso de caretas como medida sanitaria, para evitar la propagación del COVID-19. Ciudad de México, 4 de abril del 2020. Foto: Karen Melo / Notimex

En cuanto a los consumidores, el 69% de los compradores en línea serán de clase media. Es decir, es el segmento que hará más uso de las herramientas en las condiciones actuales. La razón por la cual, los segmentos de la base de la pirámide no van a aprovechar tanto el comercio digital tienen que ver en parte con la bancarización y el enrolamiento digital que tiene la banca mexicana, que todavía está en etapa de desarrollo, es decir, todavía no es madura.

También lee: Así cambiarán los viajes aéreos después del coronavirus

¿Qué esperar?

Producto de estas afectaciones, el desempleo es la consecuencia latente en miles de empresas mexicanas que se enfrentan a un problema de liquidez. De acuerdo con el subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath, advirtió que la tasa de desempleo en el país derivada de la crisis sanitaria podría superar el 10.7%.

Ante el escenario, las bolsas de trabajo juegan un papel importante como la opción más accesible para buscar nueva oportunidad laboral durante el confinamiento, sin embargo el panorama de las plataformas no es optimista.

Glassdoor y Linkedin, especializados en reclutamiento y solicitudes de empleo, reportaron que a nivel mundial han visto una disminución generalizada en el número de vacantes, siendo el turismo; las artes y el entretenimiento; servicios empresariales y los puestos de gobierno, los que reportan una mayor baja.