Así dejó Interjet de volar: no más crédito para comprar turbosina

Por un adeudo millonario, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), a cargo de Oscar Artemio Arguello Ruiz, le suspendió a Interjet (ABC Aerolíneas) el crédito para la compra de turbosina un día antes de comenzar con la cancelación de vuelos el 11 de diciembre de 2020.

“A partir del 3 de abril de 2020, la empresa Impulsora de Productos Sustentables tiene suspendidos los servicios de suministro de combustible de avión, misma situación aconteció el 10 de diciembre del año pasado con la moral ABC Aerolíneas”, indicó la empresa paraestatal administradora de 19 aeropuertos en México.

“Impulsora de Productos Sustentables (que era propiedad de Galem Energy) tiene adeudos vencidos por concepto de combustibles de aviación por 1,191 millones de pesos y ABC Aerolíneas por 4 millones 064 mil pesos”, señala la información en poder de Forbes México.

La paraestatal no ha podido cobrar 1,195 millones de pesos al 31 de diciembre de 2020 por el servicio de combustible entregado a la aerolínea fundada por Miguel Alemán Velasco, ex gobernador de Veracruz y ex presidente ejecutivo de Televisa.

“Además de los problemas que la aerolínea Interjet enfrenta en su operación, ante Profeco tiene 3,368 quejas, del 1 de enero del 2019 al 30 de octubre del 2020”, muestra un reporte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Las quejas contra de Interjet han sido en su mayoría por la cancelación de viajes, así como daño o extravío de equipaje y retraso de vuelo, explica el análisis realizado por el organismo a cargo de Ricardo Sheffield Padilla.

Por falta de dinero para adquirir combustible y pagarlo al instante, Interjet canceló sus vuelos el 31 de octubre, así como el 1 y el 2 de noviembre de 2020, con lo que afectó a un total de 3,099 pasajeros, informó la Profeco.

Ésta proporcionó asesoría para la protección de sus derechos a 69 consumidores, a raíz de la cancelación de 62 vuelos de Interjet del 28 de noviembre al 3 de diciembre de 2020. La suspensión del servicio en esos días afectó a 3,756 pasajeros.

Interjet no le ofreció servicio, además, el 11, 12, 13 y 14 de diciembre de 2020. Adicionalmente, canceló los vuelos correspondientes para 15, 16 y 17 de diciembre, días clave para los mexicanos por la cercanía de las fiestas de Navidad y fin de año.

Desde el 11 de diciembre de 2020, la aerolínea Interjet canceló todas sus operaciones y no ha emitido alguna comunicación a sus clientes de cuánto regresará.

Tras ello, desde las 12:48 del 8 de enero de 2021, los trabajadores sindicalizados de Interjet están en huelga por el incumpliento de pagos de la aerolínea en manos del empresario Alejandro del Valle de la Vega.

