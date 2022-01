Kahlo, Rivera, Orozco, Dr. Atl: las joyas de Citibanamex que estarán a la venta

La venta de los activos de Banamex por parte de Citigroup ha venido “como anillo al dedo” al fortalecimiento del nacionalismo económico y cultural que impulsa la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y ahora a perfilado en su patrimonio artístico y cultural una ventana más para afianzar este postulado.

El pasado miércoles 26 de enero, el presidente de la República abrió la posibilidad de que el gobierno pueda adquirir estos bienes culturales al señalar que la Secretaría de Hacienda analizará el valor económico del acervo.

—¿No sería posible que el patrimonio cultural, pero los inmuebles de Citibanamex pudieran pasar al Estado mexicano?, se le cuestionó.

“Sí, tenemos que ver exactamente, Hacienda tiene que ver cuánto estiman del valor total del banco que cuestan estos bienes para que de esta manera se haga el planteamiento, pero con el propósito de llegar a acuerdos”, expuso el mandatario federal.

Foto: © Fernando Luna Arce.

“Queremos que el fondo cultural, artístico de Banamex sea para el disfrute y en beneficio de los mexicanos, para exposiciones, museos, donde puedan los mexicanos conocer las obras que tiene el fondo. No queremos que ese fondo se vaya al extranjero ni que quede como un fondo privado”, sostuvo.

Aunque poco se sabe del valor monetario del este archivo, el Fondo Cultural de Citibanamex tiene bajo su resguardo más de 6 mil piezas artísticas, testigos del tránsito de la nación desde la independencia hasta el siglo 20.

El acervo tiene existencia desde la creación del banco, en 1884, y desde entonces se ha nutrido con piezas de destacados artistas, tanto nacionales como extranjeros que encontraron inspiración en el país.

Obras de los pintores como Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Gerardo Murillo “Dr. Atl”, sólo son algunos de los testimonios plásticos que forman parte de la colección del banco y que pronto estarán en subasta.

No obstante, el patrimonio que resguarda Citibanamex no sólo se ciñe a la obra pictorica mexicana, sino a inmuebles, documentos, libros, númanistica, entre otros bienes, que también forman parte de la memoria histórica del país.

Por ejemplo, Citibanamex adquirió en 1964 (en ese entonces solo con el nombre de Banamex) el Palacio Iturbide, un edificio que data del siglo 18 en el centro de la Ciudad de México y fue sometido a restauración estructural de los interiores y la fachada, a cargo del arquitecto Ricardo Legorreta.

Palacio de Iturbide. Foto: Fomento Cultural Citibanamex.

El Fomento Cultural también tiene otras propiedades como el Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaíso, en la Ciudad de México, en los estados de Chiapas, Durango y Yucatán, donde se encuentra el Museo Montejo.

Museo Casa Montejo. Foto: Fomento Cultural Citibanamex.

De acuerdo con diversos especialistas en arte consultados por Forbes México, un costo estimado del acervo de Citibanamex, sin contar inmuebles, podría rondar los 100 millones de dólares, aunque por su valor individual, podría superar por mucho esta cifra.

“Es difícil responder esto porque necesitamos ver caso por caso y en este caso conocer el catálogo”, puntualizó Carlos Lara, experto en política cultural.

Cabe señalar, que cuando Citigruop adquirió a Banamex en 2001, el acervo fue valuado en 64.5 millones de dólares.

Por ejemplo, el oleo fechado en 1938, “Los frutos de la tierra”, de Frida Kahlo, y que forma parte del acervo de Citibanamex, podría cotizarse hasta en los 7 millones de dólares para su venta en México, de acuerdo con Hilda Trujillo, exdirectora de los museos Frida Kahlo y Rivera Anahuacalli.

Si esta obra pudiera venderse en el extranjero, acción que no puede realizarse ya que está protegiada por la declaratoria de obras y monumentos artísticos de 1984, su valor se dispararía hacia los 12 millones de dólares, abundó la especialista.

“Los frutos de la tierra” de Frida Kahlo. Foto: Fomento Cultural Citibanamex.

Aunque son muchos los factores a considerar tales como su depreciación, autor, valor histórico de su concepción, los que inciden en el valor de venta de este tipo de obras, una de las últimas pinturas subastadas de la pintora mexicana en Nueva York alcanzó un costo de 34.9 millones de dólares.

Se trata del autorretrato “Diego y yo”, que el pasado 17 de noviembre de 2021 la casa de subastas Sotheby’s ofertó y que rompió récord de subasta para una obra de un artista latinoamericano.

Otra pintura de gran relevancia que posee el fomento es “Vendedora de Alcatraces” de 1942, de Diego Rivera, y que forma parte de una serie de obras que el mexicano creó sobre esta temática.

Vendedora de Alcatraces de Diego Rivera. Foto: Roberto Noguez.

El fomento cultural de Citibanamex, también posee diversas pinturas de Gerardo Murillo Coronado, “Dr. Atl”, uno de los pintores del expresionismo mexicano, sobre el nacimiento del volcán Paricutín, en Michoacán, en 1943.

“Este cuadro no está pintado en ‘Atl Color’, no está pintado con poliresina sino que es un oleo sobre asbesto. Este cuadro tiene una sabiduría colorista que otros cuadros del Dr Atl de la misma épica y serie no tienen”, explicó Teresa del Conde, doctora por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM.

“Yo creo que dentro de la producción general del Dr. Atl es una de las joyas de ese contexto, del contexto Paricutín”, abundó.

Paricutín, de Gerardo Murillo “Dr. Atl”. Foto: Fomento Cultural Citibanamex.

Orplied, de Leonora Carrington, también está en esta colección, y de acuerdo con Hilda Trujillo, exdirectora de la casa museo Frida Kahlo, podría alcanzar un valor de 1 millón de dólares.

Orplied, de Leonora Carrington. Foto: Fomento Cultural Citibanamex.

Otra artista cotizado dentro del acervo de Citibanamex es Remedios Varo con una serie de obras como la Mujer en Bicicleta, de 1955, y que podría valer hasta 3 millones de dólares.

Mujer en Bicicleta de Remedios Varo. Foto: Fomento Cultural Citibanamex

Otras de las piezas que posee el banco y que tienen gran importancia por su valor artístico es Mujer con niño en brazos, de Rufino Tamayo; Mujer con metate, de David Alfaro Siqueiros, y Sacrificio humano, de José Clemente Orozco, entre otros.

El acervo también incluye obras novohispanas de artistas como Cristóbal de Villalpando y Miguel Cabrera hasta el trabajo de Francisco Toledo.

De igual forma, cuenta con pinturas de corrientes artísticas como el surrealismo y de la década de los 50, cuando figuró el geometrismo y la abstracción.

De ahí destacan piezas de Ángel Zárraga, Miguel Covarrubias y Manuel Rodríguez Lozano, entre otros.

‘Gobierno no tiene capacidad para el patrimonio cultural’

Ante la importancia y el volumen, no calculado en su magnitud del acervo artístico y cultural de Citibanamex, expertos consideraron que el Estado mexicano no tiene la capacidad para albergar dicha obra artística.

Los expertos consideraron que el gobierno de México, y el sector cultural a su cargo, atraviesan por diversas dificultades económicas lo que haría inviable que tengan a su cargo un acervo de esta magnitud.

“Ante este panorama debemos preguntarnos primero si el Estado tiene la capacidad para hacerse cargo de una colección como esta. Mi respuesta es que no tiene la capacidad. Vemos que la capacidad instalada y la infraestructura cultural de México está pasando por condiciones como nunca de desantención por falta de recursos”, señaló Carlos Lara, experto en política cultural en entrevista con Forbes México.

“Son muchas las carencias y es mucho el patrimonio cultural que tiene México”, lamentó; “es decir, no le da al Estado, pero el Estado es muy celoso de la Iglesia, por ejemplo y la iniciativa privada”.

Para este año, la Cámara de Diputados autorizó a la Secretaría de Cultura un presupuesto de 15 mil 28 millones de pesos, lo que representa un incremento de 3.6%, es decir, 525 millones, respecto del presupuesto dado en 2021.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) recibirá un total de 4 mil 157 millones de pesos y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), cerca de 3 mil millones de pesos.

Estos dos órganos tendrían ante sí el resguardo y mantenimiento de esta colección en caso de ser adquirida por el gobierno mexicano.

De acuerdo con un reporte de la ONU presentado en abril de 2021, los museos en México han reducido su presupuesto entre un 60 y 80% por la emergencia sanitaria.

“Es un Estado que no tiene para hacerse responsable de una colección de este tamaño, que le está costando mantener en condiciones óptimas la actual infraestructura cultural y al mismo tiempo es celoso de la Iglesia y no quiere que le ayude ni la iniciativa privada, entonces ahí lo que se ha comentado por parte del gobierno me parece limitado”, dijo.

Otra alerta es el riesgo latente de que la colección se pueda fragmentar como ya ocurrió con 180 piezas, algunas de Kahlo de gran valor, que fue vendida a Grupo Sura.

“El gran riesgo es que la colección se disperse, porque en su conjunto es lo que vale; si los edificios se venden como activo podrían ser ocupados para otros menesteres y perderían su vocación. Eso puede pasar, es un peligro latente”, advirtió Trujillo.

