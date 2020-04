El MBFWMx marca ruta a seguir en nuevas plataformas de la moda: YouTube

Aunque la labor ha sido titánica para cambiar de formato presencial a digital, el Mercedes Benz Fashion Week, uno de los eventos de moda más importantes en México, ha tenido un óptimo recibimiento por parte de los usuarios y fanáticos de la moda colocándolo como un pionero dentro de su categoría en nuestro país.

Así lo señala en entrevista para Forbes México, Alejandra González, gerente de alianzas con socios estratégicos de YouTube, quien da un panorama esperanzador para este sector en medio de momentos difíciles como el que atraviesa el mundo entero.

“Para nosotros como YouTube es importante y estamos comprometidos a que nuestra plataforma le de voz a todos los creadores de contenido y hoy en día Fashion Week es un creador de contenido, un socio de contenido más para YouTube México. Y sí, aunque no es la primera vez que vemos un evento presencial traslada s estrategia a un evento digital, sin embargo sí me atrevo a decir que Fashion Week México, se ha convertido en el pionero de contenido de moda en nuestra plataforma”, señala.

La directiva asegura que el evento celebrado los días 24, 25 y 26 de abril, ha tenido una aceptación tal, que los ha llevado a cifras inesperadas desde en visualizaciones hasta en suscripciones.

“Desde que Fashion Week México lanzó su primer video el 31 de marzo, ha tenido un crecimiento aproximado en 2,000% en suscriptores, llegando a más de 160,000 visualizaciones, con el mayor grueso generado en esta última semana. Me parece fascinante que un socio de contenido como Fashion Week ha llevado a la práctica las mejores recomendaciones de crear un canal desde ceros, realmente implementaron una estrategia que es como un espejo de lo que hace en vivo y hacer una programación en YouTube”, detalla.

Reto tecnológico

Uno de los temas que más llaman la atención al momento de implementar una estrategia de bajar un evento de tal magnitud que tiene una naturaleza presencial a lo digital sin duda es el tecnológico. En este sentido, la directiva asegura que los retos fueron mayúsculos y que exigieron trabaja casi casi a contrareloj.

“De entrada crear un canal desde cero es ambicioso, implementar una estrategia de crecimiento de audiencia en tres semanas, también es ambiciosa, y le agrega una capa más compleja el modificar la programación de un evento presencial a un evento que se va a vivir hora contra hora en tres días”, dice.

Desde el día uno, hablando de retos tecnológicos, comenzaron subiendo contenidos para incrementar la audiencia. Creo esto fue el primer paso para comenzar a darle un tono, una marca, una personalidad al canal.

Este contenido eran formatos de pasarelas pasadas, en donde se comenzaron a compartir datos interesantes de diseñadores y modelos y así, poco a poco fueron dándole personalidad a los formatos clásicos de YouTube. Se compartieron listados tipo “diez cosas que no sabías de las modelos”, comenzaron a compartir contenidos tipo mashups sobre grandes momentos del Fashion Week de años anteriores.

“Esto fue al principio, ya acercándose el momento, la programación se apoyó mucho de funciones especiales que tiene YouTube como al de Premiere, que permite que un creador así como los espectadores puedan mirar y experimentar videos juntos de la manera como si estuvieran esperando el estreno de una película o de una serie de televisión. Eso lo están haciendo ahora, generando una expectativa con un contador marcando la fecha y hora hasta que el video se publique.

Otras de las grandes prácticas que pueden sobrepasar estos retos tecnológicos es cómo lograr la estrategia de crear una comunidad.

“Conocemos mucho de la comunidad de creadores como Youtubers,e s muy grande y ellos están replicando desde su visión de artistas una comunidad muy similar, entonces se organizó una comunidad muy fuerte de diseñadores, artistas y celebridades para compartir un mismo objetivo que es darle voz al mundo de la moda ya lo que ellos iban a presentar y están presentando en esta edición”, dice la encargada de de alianzas con socios estratégicos de YouTube.

Democratización de la moda a través de la tecnología

La idea que la moda y esta industria es solo para cierto sector, con el uso de la tecnología se deja claro que ahora el acceso a este tipo de eventos puede ser para todos quienes están interesados.

“Exacto, esto va muy de la mano con nuestra misión como YouTube, de que sea una plataforma para que todo tipo de creador de contenido pueda compartir su pasión de tener voz y encontrar una audiencia”.

La directiva calcula que el contenido de noticias y de fuentes autorizadas está creciendo un 75% en los primeros 3 meses de 2020, muy relacionado a lo que estamos viviendo con la contingencia. Y que las reproducciones globales relacionadas a temas de cocina, recetas aumentaron 45%, en su plataforma.

“Entonces este comportamiento también ya lo vamos a ver reflejado en la categoría de moda”., señala.

¿Cuál es el futuro de estos contenidos y eventos?

Yo creo que en momentos como estos de crisis, hay una manera de encontrar una oportunidad y creo que para socios como Fashion Week, lo que sucede es que se encontraron con una salida que tenían que tomar y que era o lo hacemos o no. Y al momento de aventarse, probaron todo tipo de paredes que han derribado, desde aprender a abrir un canal, desde cómo subir un video, aprender a editarlo para que sea un formato digno de esa plataforma en particular.

Lo que yo creo que es que somos humanos y definitivamente vamos a querer ir a esos eventos de manera presencial. Pero una de las cosas muy interesantes es que las búsquedas dentro de las plataformas de transmisiones en vivo subieron un 82% en los últimos 30 días, entonces creo que tanto esa búsqueda, esa intención del usuario de quiero verlo en vivo desde la comodidad de mi hogar, desde mi dispositivo, este acceso que te da YouTube, le da una opción más tanto al usuario como al creador.

Para mi este tipo de eventos que son pioneros, me dan una oportunidad en el futuro de decidir si lo quiero volver a hacer presencial. Pero lo quiero probablemente transmitir una historia behind the scenes a través de mi canal, creo que es un momento de aprendizaje increíble desde social hasta de negocio que va a expandir sus ventanas de reproducción.