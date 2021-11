México necesita 3,000 mdd al año de inversión extranjera en el sector eléctrico: expertos

Sin Inversión Extranjera Directa (IED) en México para la generación de energía difícilmente se va a cubrir la creciente demanda de electricidad, la cual aumenta anualmente 2.7%, consideró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El vicepresidente de la Comisión de Energía de la Coparmex, Carlos Aurelio Hernández, indicó que el sector eléctrico requiere de una IED de entre 1,000 y 3,000 millones de dólares al año, pero durante 2020 solo se captaron 500 millones, esto durante su participación en el Encuentro Internacional de Energía México 2021.

En un contexto donde está en puerta una posible aprobación de la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, Hernández aseguró que a México lo va a alcanzar la realidad, “no vamos a cubrir la creciente demanda que tiene el país porque no tiene un déficit de energía, tiene un déficit energía barata y confiable”.

Desde 1999 a 2021, el 51.5% de la IED acumulada que ha entrado al país en materia eléctrica fue tras la puesta en marcha de la reforme energética del sexenio pasado.

También lee: Capacidad del sistema eléctrico se verá presionada con reforma de AMLO: Fitch

Con la reforma de AMLO que tiene como objetivo fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al darle una mayor participación en la generación de energía, se tendrá un mayor riesgo de apagones y de una mala calidad del aire, comentó Hernández.

“El Gobierno anuncia sus inversiones con bombo y platillo de energías limpias, (…) dice: ‘vamos a poner energías limpias, una planta de 1,000 Megavatios en Sonora, vamos a repotencializar 287 Megavatios de hidroeléctricas’, y esto ¿qué quiere decir? A grosso modo, si sumamos la generación de esta central solar y estas centrales hidroeléctricas que estarán entrando de aquí a 2024, son 3,800 Gigavatios/hora de energía limpia, es decir, el 1.13% del total que consumimos hoy, ni siquiera cubrimos el aumento de la del consumo de 2.7% anual”.

Advirtió que además de la pérdida de IED en el sector eléctrico, de igual manera se van a ir de empresas de otros sectores que tienen como meta cero emisiones, como es el caso de General Motors, que condicionó sus inversiones a que haya las condiciones en México.

Te puede interesar: Vigilaremos campañitas de Morena por reforma eléctrica y revocación: PAN

NO AVANZAN LOS PROYECTOS

Por su parte, Casiopea Ramírez, experta en regulación de mercados eléctricos y cambio climático, dijo que este gobierno no solo ha venido frenando al sector con acuerdos y disposiciones administrativas, sino también con el cierre de ventanillas.

En lo que respecta a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) hay al menos 10,000 Megavatios de energía detenidos por la falta de permisos de generación, han rechazado muchos y ni siquiera se sabe la razón.

Mientras que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) también ha suspendido plazos y las empresas no han podido solicitar una modificación de su calendario de interconexión.

“Estamos ya en el punto en donde hay muchos proyectos, particularmente de la tercera subasta que están listos para entrar en operación, pero que al no haber podido modificar su permiso de generación y reflejar este nuevo calendario no los dejan entrar”, acusó.

Resaltó que la señal que está dando este gobierno es que las energías renovables y la inversión privada no son bienvenidas.

NO ES SOLO UNA REFORMA ELÉCTRICA

Julia González, asociada senior de la firma de abogados González Calvillo, hizo hincapié en que la iniciativa de AMLO no solo es una reforma eléctrica, es energética y minera.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

“Hacemos muy mal llamándola reforma eléctrica porque entonces sería que solamente va a afectar a los proyectos eléctricos y esto no es así, ciertamente lo más impactante es la desaparición de los generadores privados y de los contratos de compraventa de energía, eso no cabe duda pero no es lo único en lo que impacta”.

Pues la desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), de igual manera está creando una incertidumbre en ese sector y el papel que va a jugar Petróleos Mexicanos (Pemex) tampoco queda claro, esto es un tema que se ha discutido muy poco.

¿HABRÁ REFORMA CONSTITUCIONAL EN HIDROCARBUROS?

Gerardo Carrasco, socio de Soledad & Carrasco Abogados, dijo que una reforma constitucional en hidrocarburos va a depender de como avance la resolución de los amparos contra los cambios a la Ley de Hidrocarburos que entró en vigor en mayo de este año, la cual da facultades a la Secretaría de Energía y a la CRE cancelar permisos de importación, distribución y comercialización.

“En función de que se vayan presentando amparos en contra de actos de ejecución de esta ley y estos amparos prosperen, ahí ya veremos furia presidencial al respecto y probablemente en ese sentido, pues sí podríamos ver una propuesta de reforma constitucional en materia de hidrocarburos”, indicó.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado