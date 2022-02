México liderará la electrificación automotriz en Latinoamérica: Nissan

Para Nissan Motor Company, la electrificación del sector automotriz en México y todo el mundo no será un objetivo, sino una consecuencia del tránsito hacia el uso de tecnologías que sean más amigables con el medio ambiente, por lo que el mercado nacional será el que lidere los esfuerzos para llevar esta tecnología a toda a América Latina.

Este interés no es casualidad, pues de acuerdo con Nissan, el mercado mexicano tiene un gran potencial que se ve reflejado en que el país ocupa el cuarto lugar con el mayor número de autos vendidos a nivel mundial con alrededor de 6 millones vendidos históricamente.

Durante 2021, Nissan reportó ingresos netos a nivel mundial por 53 mil millones de dólares (mdd) y una utilidad operativa de 1,600 mdd, así como una utilidad neta de 1,700 mil mdd.

“En América Latina, México va a ser el primer país en poder tener la tecnología e-Power, y esto lo que quiere decir es que no se trata de Europa, Japón, China o América del Norte. Se trata de México”, enfatizó Ashwani Gupta, director de Operaciones a nivel global de Nissan, en el marco del evento Future and Beyond.

“México es visto por Nissan a nivel global dentro del top 5, lo que se traduce en que son significativamente importantes para nosotros por sus ganancias y su redituable participación en el mercado, por eso es que México es tan importante para nosotros”.

Tan sólo en 2021, año en que todavía se registraron los efectos de la emergencia sanitaria por el Covid-19, Nissan logró colocar en el país alrededor de 203,918 unidades, lo que representa cerca de 5% más en comparación con 2020.

“México va a poder llegar a ser el número uno en electrificación en América Latina y también va a ser el que pueda tener nuevas caracteristicas como pro-pilot y entonces México también va a guiar esa conectividad a la digitalización”, sostuvo Gupta.

Lee: Nissan apuesta por electrificar más del 50% de sus coches para 2030

Será en mayo de este año, cuando la armadora devele su primera apuesta híbrida para México.

El directivo de Nissan mencionó que aunque el 40% de la producción de vehículos se utiliza para el mercado nacional, es fundamental para la compañía nipona que los mexicanos puedan acceder a las tecnologías de vanguardia, pues en ellas está inmersa la experiencia recabada por el consumidor local.

“Cuando nosotros hacemos los productos para los clientes nacionales quiere decir que también estamos incorporando todo el comportamiento de los clientes en nuestros productos y en las tecnologías y eso también es parte del fortalecimiento que tiene Nissan en México”, señaló el ejecutivo.

Para que el mundo maneje autos que tengan una mejor relación con el medio ambiente, la compañía japonesa diseñó el plan Ambition 2030, que tiene como objetivo electrificar sus mercados más importantes a nivel global, entre ellos México, que ocupa un lugar preponderante en la estrategia.

Lee: El 2021 se ha mostrado favorable para la industria automotriz: Nissan

Uno de los primeros pasos para lograr este plan es una inversión de 18 mil millones de dólares en los próximos cinco años para la fabricación de autos.

La idea de Nissan es que a nivel global la compañía pueda ofrecer 23 nuevos modelos de autos eléctricos con la mira de alcanzar el 50% de electrificación en el año fiscal 2030.

Nissan Motor Company basará su estrategia de electrificación en México y en el mundo con base en tres pilares: convencer a los clientes que adquirir un vehículo eléctrico es la mejor decisión, pues su conducción es más óptima y por ende su desempeño.

Otro, es que el precio será más competitivo que las opciones del mercado debido a la inversión en tecnologías renovables, como las baterías y, por último, la creación de un ecosistema que ayude al conductor a maximizar su experiencia frente al volante.

“Vamos a hacer que la decisión del cliente sea más fácil, más natural al momento de elegir un auto eléctrico”, refirió Gupta.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado