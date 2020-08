‘Me bajé de la locomotora y me subí al carro’: José Zozaya, el nuevo líder de la AMIA

Tras 14 años de liderar KCSM, una de las principales empresas ferroviarias en el país, José Zozaya asumió la presidencia de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) apenas dos semanas después de dejar el liderazgo ferroviario con el reto de prácticamente ‘regresar en el tiempo’ a aquellos años de bonanza previos al complicado 2017, cuando comenzó la cadena de caídas en ventas.

Sin embargo, de cara a la recuperación, el primer gran pendiente de la industria automotriz para cerrar el 2020, Zozaya se muestra confiado. Previo a inicio de sus visitas a las armadoras para comenzar el diagnóstico para mejorar la representación del sector, el nuevo presidente de la AMIA comparte a Forbes su visión tras el impacto de la pandemia, así como las metas en la relación con autoridades.

Apenas el martes, en una conferencia de prensa, Zozaya resaltó los 3 principales desafíos que tiene la industria: la adaptación de las armadoras a las necesidades del T-MEC, la renovación del parque vehicular y la seguridad, contemplando además la certidumbre y la protección sanitaria de los trabajadores.

Forbes (F): ¿Qué le faltaba a la AMIA?

José Zozaya (JZ): Hay que redirigir su forma de interactuar con el gobierno federal en una interacción de cooperación mutua, encontrar los puntos en común porque ambos buscamos lo mismo tener un sector mucho más pujante, mucho más fuerte, que cree más y mejores empleos para los mexicanos. En las interacciones que he tenido con el gobierno federal me he encontrado una muy cálida recepción y muy amplia disposición a que trabajemos juntos y eso me entusiasma muchísimo.

F: ¿Cómo se adaptarán las armadoras a los requerimientos del T-MEC?

JZ: Por ahora no tenemos esa información. Pero hoy con el T-MEC ya firmado creo yo que los resultados los vamos a ver a finales de año, pero si no, seguramente el próximo año con una mayor atracción de inversión hacia México. Cuando la amenaza era que no hubiera acuerdo, esa es una gran ventaja, más importante que esto es el hecho de que la firma y su entrada en vigor pone a México ante el mundo como un país confiable para la inversión. Además, hay una integración regional que va a facilitar y promover la economía mexicana de manera muy importante y de esta forma fortalecer todos los sectores.

F: ¿Qué se hará para la recuperación de la industria automotriz que suma casi 3 años a la baja?

JZ: Hay que dividir el sector automotor en México: el ochenta y tantos por ciento de la producción se exporta y el mercado local es solo un diez y pico por ciento, el que se ha visto afectado es el mercado local, y como estamos, sí confío que se han visto los primeros indicios de que empieza a recuperarse el mercado después de la crisis fuerte que fue cuando cerramos las plantas. Vamos a esperar dos o tres meses para ver el comportamiento, pero va de la mano del comportamiento de la economía global, porque México depende mucho de la economía global.

F: ¿Qué medidas se tomarán en el corto plazo para mejorar los resultados de la industria?

JZ: Ya lo están implementando, ya las armadoras iniciaron actividades, en cuanto se les fue permitido y ya reiniciaron sus exportaciones y sus ventas del mercado local también. Siempre están buscando nuevas tecnologías, qué es lo que el consumidor quiere, siempre un paso adelante de lo que el mercado va a demandar, y en eso están. Vas a ver nuevos modelos, más novedosos, ahí vas a ver la gran diferencia de lo que las armadoras están haciendo para seguir cautivando al consumidor.

F: ¿Qué acciones se plantearán en cuanto a seguridad?

JZ: Hoy todavía no me he metido al tema de seguridad porque sé que es un tema que merece mucha profundidad, lo conozco muy bien desde otro sector, pero de alguna forma parecido, porque lo que afectaba al sector transporte también afecta al sector automotor. Estoy buscando una reunión con la oficina del secretario de Seguridad Pública federal y con el subsecretario justamente para platicar más a detalle de los temas. En mi experiencia pasada, una gran coordinación con las autoridades sí ayudó a reducir el número de incidentes delictivos, por lo menos en el tema de transporte. Yo esperaría ver eso y voy a trabajar porque también eso lo veamos en la industria automotriz.

F: ¿Cuáles son tus metas para este cierre de año?

JZ: Iniciar la transformación de AMIA, interna y de imagen, y la relación con el gobierno, todo eso lo empecé a emprender ya el día uno.

F: De tu formación como abogado, ¿qué podrías rescatar para esta nueva aventura?

JZ: Hay mucho, no solo el conocimiento de la lógica jurídica, pienso que es muy importante que no tomas los temas personales, no tomas como agresión personal, estar en total desacuerdo y oponer y llegar a juicio, pero no es tema personal, es un tema de intereses del sector o de la empresa y eso te ayuda mucho como empresario y ahora como representante de un sector. Es un cambio importante para mí. Me bajé de la locomotora y me subí al carro.