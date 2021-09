Pese a pandemia crece la intención de compra de viviendas en mexicanos

A pesar de la pandemia de Covid-19, el sector inmobiliario ha demostrado ser una de las economías más fuertes y resistentes, de acuerdo conla encuesta: “Tendencias y compras inmobiliarias del inicio de la pandemia a la nueva normalidad”, realizada por el portal Inmobiliario Vivanuncios más del 80% de los entrevistados admitió estar en busca de comprar una casa.

“Es un hecho que la intención de comprar casa aún en pandemia está cada vez más a la alza, pues 83% de los encuestados tiene intenciones de adquirir una vivienda, incluso con el panorama complicado que ha traído el Covid-19″, dijo Roberto Esses, Director General de Vivanuncios durante la 5a. Cumbre Inmobiliaria InCON 2021.

Entre las tendencias inmobiliarias se mostró que un 68% de los encuestados está buscando una vivienda tipo casa, contra 21% que busca un departamento. De forma similar, al consultarles acerca de qué amenidades consideran indispensables, casi la mitad piensa que lo más importante es contar con un patio o con una terraza.

“En este sentido, se hace evidente el contexto sanitario. La necesidad de pasar más tiempo en el hogar, que junto con las recomendaciones médicas de mantenerse activos, ha hecho que los compradores tengan preferencia por las viviendas con mayores espacios de esparcimiento: jardines, patios y terrazas, a diferencia de las inclinaciones hacia la búsqueda de pequeños departamentos en el centro de la ciudad”, agregó Esses.

Entre los datos sobresalientes destaca que el 40% de quienes respondieron la encuesta fueron personas mayores, de entre 50 y 59 años; 51% son casados y viven con su cónyuge. Además un 56% son empleados con un sueldo fijo y grado de estudios de licenciatura y el 70% tiene hijos.

“Las generaciones de mayor edad cuentan con mayor estabilidad económica, lo cual les permite hacer planes de compra más sólidos. Es justo lo que se observa en nuestros resultados, que arrojan que para la mitad de los entrevistados no hubo necesidad de reducir su presupuesto para comprar casa en la pandemia; 73% no tuvo necesidad de mudarse de su vivienda y 59% no cambió sus necesidades de espacio dentro del hogar“.

En el plano económico, el acceso a créditos hipotecarios de buena calidad es la principal herramienta de estas personas para sustentar el gasto de adquirir una propiedad ya que la población planea comprar una casa en pandemia, a través de un financiamiento otorgado por el Infonavit o Fovissste, y también hay quienes tienen la capacidad para hacerlo en efectivo.

La capacidad adquisitiva se refleja en el precio de las viviendas que desean comprar, pues 26% busca adquirir una casa de lujo (valuadas en más de dos millones de pesos), que representa una mayoría relativa respecto a quienes buscan una vivienda residencial o media (mismas que rondan en un valor de un millón de pesos).

