El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, fue reconocido como uno de los 25 Líderes Influyentes de la Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB International), el mayor organismo en acreditación de escuelas de negocios a nivel global.

“Fue una gran sorpresa enterarme de este reconocimiento. Como siempre digo, me parecen inmerecidos ya que no actúo solo, y lo que uno hace es fruto del trabajo y dedicación de muchos. Estoy convencido de que he recibido de la vida seguramente más de lo que merecía, y eso me obliga a conducirme siempre por el camino de los valores, la solidaridad, la dimensión social y a compartir con las nuevas generaciones”, expresó Salazar Lomelín.

Esta distinción anual es otorgada sólo a los graduados destacados de las más de 870 instituciones acreditadas por AACSB International en todo el mundo, como lo es EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey.

“Carlos es un líder empresarial con visión global, fuerte sentido humano y liderazgo responsable, profundamente comprometido con la formación de los futuros líderes que la transformación de México y el mundo requiere”, expresó Osmar Zavaleta Vázquez, decano interino de EGADE Business School.

Salazar Lomelín quien es egresado de la maestría en Administración de EGADE Business School y de la carrera de Economía del Tecnológico de Monterrey, cuenta con experiencia en cargos directivos como Coca-Cola FEMSA y en enero de 2019 fue electo presidente del CCE.

Asimismo, ha sido profesor de Economía durante más de 40 años dentro de la institución, además de presidir el Consejo de la Escuela de Negocios, impulsó Líderes del Mañana, programa para la formación de líderes transformadores con impacto social, enfocado a jóvenes brillantes que requieren apoyo financiero al 100% para estudiar una carrera en el Tec de Monterrey.

